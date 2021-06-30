

Чтобы научиться говорить на иностранном языке, нужно говорить на нем.



Даже если вы вызубрили словарь, освоили грамматику и перевели десятки страниц текстов, закреплять материал необходимо на практике.



Поехать в другую страну не всегда есть возможность, зато ноутбук и интернет есть у всех. Этого достаточно, чтобы общаться с репетиторами-носителями языка и развить знание иностранного до максимума — научиться говорить свободно.



Образовательных ресурсов масса, а возможность общаться с носителями языка дают единицы. Такая опция есть у Preply. Это международная онлайн-платформа, которая позволяет найти репетиторов для дистанционного обучения. На ней можно изучать более 50 языков, в том числе французский, испанский, китайский и другие.



Как выбрать репетитора? Есть масса параметров





На главной странице размещены анкеты репетиторов. Выбрать подходящего можно по ряду параметров в зависимости от целей и бюджета: преподаваемый язык, страна проживания, количество активных студентов, средняя оценка от учеников, самопрезентация и цена за один час занятий.







Когда вы выбрали нужного репетитора, можно определять и время занятия, это может быть утро до 09:00 или вечер после 19:00. До работы, после, в перерыве, поздним вечером, когда есть час на себя — в Preply можно заниматься когда вам удобно. Разница во времени — не проблема. Система сама определяет часовые пояса репетитора и ученика. Оплата проходит после того, как вы определились с репетитором и временем занятий, проблем с определением времени созвонов не будет.



Я выбрал репетитора из США. В ближайшие годы я планирую поехать в Соединенные Штаты, на Preply я искал преподавателя, который поможет усовершенствовать разговорный английский. Также я хотел понять особенности разговора на нем именно в США: произношение, устойчивые выражения (идиомы). Репетитор Майкл предлагал это, поэтому я кликнул на него. Цена занятий — 546 рублей за один час, в среднем большинство репетиторов работают с вами за эту стоимость.

Как отслеживать свой прогресс? Есть специальный раздел





В личном кабинете собраны все ваши сеансы с репетиторами, пройденные и предложенные платформой тесты. Разделов в нем шесть: «Задачи» (последние домашние задания), «Грамматика» (упражнения на знание времен), «Библиотека» (тексты для перевода), «Заметки» (записи репетитора), «Файлы» (документы, присланные преподавателем) и «Прогресс» (динамика вашего уровня знания языка). Чтобы научиться говорить на иностранном языке, нужно говорить на нем.Даже если вы вызубрили словарь, освоили грамматику и перевели десятки страниц текстов, закреплять материал необходимо на практике.Поехать в другую страну не всегда есть возможность, зато ноутбук и интернет есть у всех. Этого достаточно, чтобы общаться с репетиторами-носителями языка и развить знание иностранного до максимума — научиться говорить свободно.Образовательных ресурсов масса, а возможность общаться с носителями языка дают единицы. Такая опция есть у Preply. Это международная онлайн-платформа, которая позволяет найти репетиторов для дистанционного обучения. На ней можно изучать более 50 языков, в том числе французский, испанский, китайский и другие.На главной странице размещены анкеты репетиторов. Выбрать подходящего можно по ряду параметров в зависимости от целей и бюджета: преподаваемый язык, страна проживания, количество активных студентов, средняя оценка от учеников, самопрезентация и цена за один час занятий.Когда вы выбрали нужного репетитора, можно определять и время занятия, это может быть утро до 09:00 или вечер после 19:00. До работы, после, в перерыве, поздним вечером, когда есть час на себя — в Preply можно заниматься когда вам удобно. Разница во времени — не проблема. Система сама определяет часовые пояса репетитора и ученика. Оплата проходит после того, как вы определились с репетитором и временем занятий, проблем с определением времени созвонов не будет.Я выбрал репетитора из США. В ближайшие годы я планирую поехать в Соединенные Штаты, на Preply я искал преподавателя, который поможет усовершенствовать разговорный английский. Также я хотел понять особенности разговора на нем именно в США: произношение, устойчивые выражения (идиомы). Репетитор Майкл предлагал это, поэтому я кликнул на него. Цена занятий — 546 рублей за один час, в среднем большинство репетиторов работают с вами за эту стоимость.В личном кабинете собраны все ваши сеансы с репетиторами, пройденные и предложенные платформой тесты. Разделов в нем шесть: «Задачи» (последние домашние задания), «Грамматика» (упражнения на знание времен), «Библиотека» (тексты для перевода), «Заметки» (записи репетитора), «Файлы» (документы, присланные преподавателем) и «Прогресс» (динамика вашего уровня знания языка).







Последний раздел позволяет оценить, развиваетесь ли вы и насколько быстро идет прогресс. После занятий и домашних заданий полученные знания можно проверить, выполнив специальный тест. В конце система оценивает вас. В разделе «Прогресс» отображаются результаты всех пройденных тестов, вы увидите динамику: лучше вы стали понимать язык, стоите на месте или теряете навыки.

Преподаватель свяжется с вами по видеосвязи. Вы будете говорить на иностранном языке с носителем





Основная возможность платформы — живое общение с репетитором-носителем языка. Впрочем, это второй этап занятий. А вот все они:

Тест из четырех частей Разбор ошибок с преподавателем Тесты для улучшения навыков Созвоны для разбора ошибок Разговор с носителем языка — это выход из зоны комфорта. Переключиться на русский, чтобы объяснить непонятную фразу, не получится, это нужно делать на английском. Вам непонятно, почему в предложении нужно выбрать конкретное слово? Репетитор расскажет, но на своем языке.



В процессе созвона вы можете свободно общаться на интересующие вас темы, а можете разбирать вашу домашнюю работу, зависит от вашего уровня знаний и качества выполнения домашнего задания. Если вы выполнили тест с 90% правильных ответов, репетитор быстро его разберет, и у вас останется свободное время на другие темы. Если неверных ответов больше, основное время вы будете работать над тестами.



В моем тесте больше всего ошибок было в разделе «Словарный запас». Задание: выбрать правильное слово в пустых областях текста. Проблема: при выборе нужных слов я не учитывал часто использующиеся в языке выражения. Поэтому решение проблемы — больше читать, чтобы чаще их видеть и запомнить. Последний раздел позволяет оценить, развиваетесь ли вы и насколько быстро идет прогресс. После занятий и домашних заданий полученные знания можно проверить, выполнив специальный тест. В конце система оценивает вас. В разделе «Прогресс» отображаются результаты всех пройденных тестов, вы увидите динамику: лучше вы стали понимать язык, стоите на месте или теряете навыки.Основная возможность платформы — живое общение с репетитором-носителем языка. Впрочем, это второй этап занятий. А вот все они:Разговор с носителем языка — это выход из зоны комфорта. Переключиться на русский, чтобы объяснить непонятную фразу, не получится, это нужно делать на английском. Вам непонятно, почему в предложении нужно выбрать конкретное слово? Репетитор расскажет, но на своем языке.В процессе созвона вы можете свободно общаться на интересующие вас темы, а можете разбирать вашу домашнюю работу, зависит от вашего уровня знаний и качества выполнения домашнего задания. Если вы выполнили тест с 90% правильных ответов, репетитор быстро его разберет, и у вас останется свободное время на другие темы. Если неверных ответов больше, основное время вы будете работать над тестами.В моем тесте больше всего ошибок было в разделе «Словарный запас». Задание: выбрать правильное слово в пустых областях текста. Проблема: при выборе нужных слов я не учитывал часто использующиеся в языке выражения. Поэтому решение проблемы — больше читать, чтобы чаще их видеть и запомнить.

Ваш тест подробно разберут. И скажут, что делать дальше





Перед созвоном с преподавателем вы получите тест, по результатам которого будет проводиться занятие. Он состоит из четырех частей, выявляет основные навыки владения иностранным языком: словарный запас, грамматику, понимание иностранной речи и способность разговаривать самому. В конце система оценит ваши знания по шкале, в случае с английским это от A1 до C2.







Преподаватель разберет ваши ошибки по видеосвязи. В процессе его основная задача — сделать так, чтобы вы «почувствовали язык»: когда нужно использовать определенное слово, фразу, артикль. Так, вы не зубрите информацию, а изучаете закономерности языка и начинаете говорить увереннее.







После первого занятия преподаватель оценивает ваш уровень знания языка, анализирует ошибки и дает тесты для улучшения навыков. В личном кабинете в разделе «Сейчас» он появится рядом с уже выполненной работой перед созвоном. Тесты ориентированы на разный результат: совершенствование грамматики, пополнение словарного запаса, улучшение разговорной речи и прочее. Преподаватель анализирует, над чем именно вам нужно работать.

Итог





Preply — это эффективный способ начать разговаривать на иностранном языке. Читать и писать на нем полезно, говорить и понимать носителей — иной уровень: ваши знания станут более универсальными (например, вы можете поехать в другую страну и чувствовать себя там увереннее). Перед созвоном с преподавателем вы получите тест, по результатам которого будет проводиться занятие. Он состоит из четырех частей, выявляет основные навыки владения иностранным языком: словарный запас, грамматику, понимание иностранной речи и способность разговаривать самому. В конце система оценит ваши знания по шкале, в случае с английским это от A1 до C2.Преподаватель разберет ваши ошибки по видеосвязи. В процессе его основная задача — сделать так, чтобы вы «почувствовали язык»: когда нужно использовать определенное слово, фразу, артикль. Так, вы не зубрите информацию, а изучаете закономерности языка и начинаете говорить увереннее.После первого занятия преподаватель оценивает ваш уровень знания языка, анализирует ошибки и дает тесты для улучшения навыков. В личном кабинете в разделе «Сейчас» он появится рядом с уже выполненной работой перед созвоном. Тесты ориентированы на разный результат: совершенствование грамматики, пополнение словарного запаса, улучшение разговорной речи и прочее. Преподаватель анализирует, над чем именно вам нужно работать.Preply — это эффективный способ начать разговаривать на иностранном языке. Читать и писать на нем полезно, говорить и понимать носителей — иной уровень: ваши знания станут более универсальными (например, вы можете поехать в другую страну и чувствовать себя там увереннее).



Материал же запоминается проще: в процессе общения с репетитором у вас появляются ассоциации со словами и выражениями. Это быстрее, приятнее и эффективнее, чем скучная зубрежка материала.



Первое время чувствуется давление: с репетитором-иностранцем перейти на русский, когда не знаете слово или выражение, не получится, нужно решать задачи, используя имеющийся бекграунд. Спустя два-три урока вы уже будете увереннее и начнете говорить на иностранном языке лучше.





