

Телевизор для гостиной или другой просторной комнаты — бытовое устройство, к которому предъявляется максимум требований. Функциональность должна быть максимальной за свои деньги — это девайс, которым будут пользоваться все члены семьи. Внешне тоже требований максимум. Эргономики, органичность в интерьере, дополнительные эффекты, вроде подсветки.



Philips 8505 — отвечающий всем вышеперечисленным требованиям и предлагающий при этом доступную для большого телевизора цену, ниже 100 тысяч рублей. А еще он предлагает удобную конструкцию с возможностью регулировать угол положения экрана.



Дизайн и размеры











Телевизор предлагается в трех версиях — с диагональю 50, 58 и 65 дюймов. Это устройство для спальни или гостиной средних размеров (до 16 квадратных метров).Нам досталась версия на 58 дюймов. Идеальное расстояние от пользователя до экрана ТВ — это когда дисплей занимает 40% обозримого пространства. Оно высчитывается по формуле: диагональ экрана х 1,2. 58 х 1,2 = 69,6 дюйма или 1,8 метра. Стандартное расстояние от дивана до дисплея телевизора в гостиной.Лучшее расположение телевизора — у стены. В этом случае задействуется интеллектуальная подсветка Ambilight, которая делает устройство эффектнее и дает новый пользовательский опыт. Она светит по трем сторонам экрана. Цвет подсветки меняется в зависимости от происходящего на экране — какие цвета отображаются на экране, такие и будет излучать подсветка. В частности, это создает эффект присутствия, будто картинка выходит за пределы экрана.Подсветка Ambilight в сочетании с мощным процессором особенно понравится любителям консолей. С ней картинка будет казаться более объемной и динамичной.