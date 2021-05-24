Телевизор для гостиной или другой просторной комнаты — бытовое устройство, к которому предъявляется максимум требований. Функциональность должна быть максимальной за свои деньги — это девайс, которым будут пользоваться все члены семьи. Внешне тоже требований максимум. Эргономики, органичность в интерьере, дополнительные эффекты, вроде подсветки.
Philips 8505 — отвечающий всем вышеперечисленным требованиям и предлагающий при этом доступную для большого телевизора цену, ниже 100 тысяч рублей. А еще он предлагает удобную конструкцию с возможностью регулировать угол положения экрана.
Дизайн и размеры
Нам досталась версия на 58 дюймов. Идеальное расстояние от пользователя до экрана ТВ — это когда дисплей занимает 40% обозримого пространства. Оно высчитывается по формуле: диагональ экрана х 1,2. 58 х 1,2 = 69,6 дюйма или 1,8 метра. Стандартное расстояние от дивана до дисплея телевизора в гостиной.
Подсветка Ambilight в сочетании с мощным процессором особенно понравится любителям консолей. С ней картинка будет казаться более объемной и динамичной.
Показ контента
Интерфейсы следующие:
- HDMI - 4 шт
- USB 2.0 type A - 2 шт
- Выход оптический (Toslink) - 1 шт
- Разъем для модуля DVB CAM - 1 шт
- Разъем для наушников 3.5 мм - 1 шт
- LAN разъем (RJ45) - 1 шт
Габариты
Установка телевизора сложная из-за его габаритов, при этом после настраивать его положение крайне легко. Ножка позволяет поворачивать телевизор под удобным углом, потому что на нее добавлен шарнир. Сама ножка единая монолитная, тонкая, Т-образной формы, выполнена из металла.
Конструкция подставки - светло-серебристая опорная арка, располагающаяся по центру. На нее добавлен шарнир, это позволяет регулировать угол расположения экрана в пределах 15 градусов. На задней части подставки добавлен канал для аккуратной укладки проводов.
Экран
Тип подсветки — LED. Ее плюс — максимально точная цветопередача: на ней цвета не становятся неестественно контрастными. Разрешение — 4К Ultra HD (3840x2160 Пикс).
Картинка эффектная. Цвета переданы довольно глубоко, так как высокое качество картинки повышается с помощью программных технологий. Тут поддерживаются технологии HDR, HDR10, HDR10+. Последняя версия — самая совершенная. С ней ширина динамического диапазона настраивается для каждой сцены или даже для каждого кадра.
Также есть поддержка Dolby Vision. С этой возможностью сцены одного и того же видео могут показываться с разными параметрами, чтобы цветопередача была максимально точной. Пока фильмов с ее поддержкой мало, впрочем, их количество увеличивается с каждым годом. Philips 8505 автоматически настраивает яркость, контрастность и цветовую палитру в этом режиме. С этой технологией тени становятся глубже, а яркие поверхности – еще ярче.
Четкость сохраняется даже при потоковом воспроизведении видео благодаря процессору обработки изображений Philips P5. Благодаря мощному вычислительному центру, LED-матрице и разрешению 4K UHD телевизор создает четкую, глубокую и реалистичную картинку с высокой контрастностью и насыщенными цветами.
Итог
Philips 8505 привлекателен по соотношению цены и характеристик. Телевизор предлагает большие диагонали и стоит при этом не выше 90 000 рублей.
Цены следующие:
-
50 дюймов –64 999 руб.
-
58 дюймов – 76 999 руб.
-
65 дюймов – 89 999 руб.
Купить Philips The One 58PUS8505
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Сколько LED не рекламируй , а OLED дисплей всё равно лучше !
Какая связь между 40% пространства и расстояние до дивана?!
Тем более что формула расчета расстояния это 2,5 диагонали экрана.
1,8 метра перед 58 дюймами Вы с ума сошли?!
«Телевизор предлагает большие диагонали и стоит при этом не выше 90 000 рублей»
Телевизор не может СТОИТ … ВЫШЕ 90К
Телевизор может СТОИТЬ ДОРОЖЕ или ДЕШЕВЛЕ
Led подсветка UHD и всё
Какая подсветка Direct или обычная
Ни слова …