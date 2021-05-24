Телевизор для гостиной или другой просторной комнаты — бытовое устройство, к которому предъявляется максимум требований. Функциональность должна быть максимальной за свои деньги — это девайс, которым будут пользоваться все члены семьи. Внешне тоже требований максимум. Эргономики, органичность в интерьере, дополнительные эффекты, вроде подсветки. 

Philips 8505 — отвечающий всем вышеперечисленным требованиям и предлагающий при этом доступную для большого телевизора цену, ниже 100 тысяч рублей. А еще он предлагает удобную конструкцию с возможностью регулировать угол положения экрана. 

Дизайн и размеры 
Телевизор предлагается в трех версиях — с диагональю 50, 58 и 65 дюймов. Это устройство для спальни или гостиной средних размеров (до 16 квадратных метров). 

Нам досталась версия на 58 дюймов. Идеальное расстояние от пользователя до экрана ТВ — это когда дисплей занимает 40% обозримого пространства. Оно высчитывается по формуле: диагональ экрана х 1,2. 58 х 1,2 = 69,6 дюйма или 1,8 метра. Стандартное расстояние от дивана до дисплея телевизора в гостиной. 
Лучшее расположение телевизора — у стены. В этом случае задействуется интеллектуальная подсветка Ambilight, которая делает устройство эффектнее и дает новый пользовательский опыт. Она светит по трем сторонам экрана. Цвет подсветки меняется в зависимости от происходящего на экране — какие цвета отображаются на экране, такие и будет излучать подсветка. В частности, это создает эффект присутствия, будто картинка выходит за пределы экрана. 

Подсветка Ambilight в сочетании с мощным процессором особенно понравится любителям консолей. С ней картинка будет казаться более объемной и динамичной. 

Показ контента
8505_B8405_W6205_LP_LFT_PLAY_FI_RGB.jpg
Интерфейсы следующие: 
  • HDMI - 4 шт
  • USB 2.0 type A - 2 шт
  • Выход оптический (Toslink) - 1 шт
  • Разъем для модуля DVB CAM - 1 шт
  • Разъем для наушников 3.5 мм - 1 шт
  • LAN разъем (RJ45) - 1 шт
Телевизор работает на Philips Android TV. У этой операционной системы есть ряд преимуществ. Контент можно транслировать со смартфона на телевизор, расположение приложений на рабочем столе изменяется - на первую страницу домашнего экрана можно добавить часто используемые программы.

Габариты
Размеры корпуса телевизора — 83 х 129.9 х 25.4 см. Выделяется его толщина. Это издержка, чтобы поместить подсветку для LED-дисплея. Вес — 21 кг. По личному опыту, доставать телевизор из коробки и ставить на полку его нужно совместными усилиями, чтобы не уронить и не повредить экран. 

Установка телевизора сложная из-за его габаритов, при этом после настраивать его положение крайне легко. Ножка позволяет поворачивать телевизор под удобным углом, потому что на нее добавлен шарнир. Сама ножка единая монолитная, тонкая, Т-образной формы, выполнена из металла.

Конструкция подставки - светло-серебристая опорная арка, располагающаяся по центру. На нее добавлен шарнир, это позволяет регулировать угол расположения экрана в пределах 15 градусов. На задней части подставки добавлен канал для аккуратной укладки проводов. 

Экран 
8505_IS_RFT_ANDROID_DASHBOARD_RGB (1).jpg
Тип подсветки — LED. Ее плюс — максимально точная цветопередача: на ней цвета не становятся неестественно контрастными. Разрешение — 4К Ultra HD (3840x2160 Пикс). 

Картинка эффектная. Цвета переданы довольно глубоко, так как высокое качество картинки повышается с помощью программных технологий. Тут поддерживаются технологии HDR, HDR10, HDR10+. Последняя версия — самая совершенная. С ней ширина динамического диапазона настраивается для каждой сцены или даже для каждого кадра. 

Также есть поддержка Dolby Vision. С этой возможностью сцены одного и того же видео могут показываться с разными параметрами, чтобы цветопередача была максимально точной. Пока фильмов с ее поддержкой мало, впрочем, их количество увеличивается с каждым годом. Philips 8505 автоматически настраивает яркость, контрастность и цветовую палитру в этом режиме. С этой технологией тени становятся глубже, а яркие поверхности – еще ярче.

Четкость сохраняется даже при потоковом воспроизведении видео благодаря процессору обработки изображений Philips P5. Благодаря мощному вычислительному центру, LED-матрице и разрешению 4K UHD телевизор создает четкую, глубокую и реалистичную картинку с высокой контрастностью и насыщенными цветами. 

Итог 

Philips 8505 привлекателен по соотношению цены и характеристик. Телевизор предлагает большие диагонали и стоит при этом не выше 90 000 рублей. 

Цены следующие:
За эти деньги вы получите телевизор с поддержкой всех современных технологий (HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos) и разрешением 4K. Подсветка Ambilight в сочетании с мощным процессором особенно понравится любителям консолей. С ней картинка будет казаться более объемной и динамичной. 

Купить Philips The One 58PUS8505


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Новая подсветка Philips Hue крепится к телевизору и синхронизируется с изображением. Выглядит завораживающе Новая подсветка Philips Hue крепится к телевизору и синхронизируется с изображением. Выглядит завораживающе

Philips Hue — умное освещение, с которым всегда уютно Philips Hue — умное освещение, с которым всегда уютно

Названы причины возможных перебоев в поставках телевизоров. Всё из-за пультов Названы причины возможных перебоев в поставках телевизоров. Всё из-за пультов