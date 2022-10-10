Обзор планшета realme Pad Mini: нескучный девайс для домашнего использования

Распаковка

Первое впечатление

Экран и картинка

Что внутри

Камера — не главное

Достойная автономность

Берем?

Компактные планшеты не такой частый гость среди устройств для домашнего использования. Именно такой аппарат представила компания realme, совместив в нем удобство, автономность и стильный строгий дизайн. Мы рассмотрели устройство со всех сторон и готовы поделиться впечатлениями.Поставляется realme Pad Mini в небольшой, как и он сам, белой коробке. Внутри нас сразу встречает сам планшет, завернутый в мягкую целлофановую обертку. Комплектация содержит все самое главное: блок зарядного устройства мощностью 18 Вт, кабель USB-C, булавка для лотка и краткое руководство по эксплуатации.Взяв в руки планшет, ощущается его надежность в плане сборки и строгий лаконичный дизайн. Корпус выполнен не из какого-то полимерного пластика, а из настоящего алюминия и это несомненный плюс. Матовая поверхность не собирает следы от пальцев. Прямые боковые грани напоминают флагманы от Apple и Samsung. В правом нижнем углу расположен небольшой логотип фирмы, а в верхнем левом углу — модуль камеры.На верхнем торце расположился разъем под наушники и один из стереодинамиков, на нижнем — второй, а также разъем для USB-C зарядки и микрофон. На левой грани мы видим лоток в который можно установить одну симку и microSD-карту для расширения объема памяти. На правой грани находятся кнопака питания и качелька переключения громкости.Сразу можно отметить, что планшет легко держать в одной руке, а прямые углы не позволят ему случайно выскользнуть.realme Pad Mini получил LCD-дисплей с IPS-матрицей диагональю 8,7 дюйма и разрешением 1320 × 800 точек. Для устройства бюджетного уровня это вполне обычное дело. При близком рассмотрении, можно увидеть легкую пикселизацию шрифтов и иконок, но на расстоянии при котором обычно используется планшет это не бросается в глаза. Цветопередача и яркость вполне комфортные для повседневного домашнего использования. Матрица и углы обзора хорошие. Изображение не затемняется при любом наклоне девайса.Устройство работает на восьмиядерном чипе Unisoc Tiger T616: двух производительных ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шести энергоэффективных ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графика — ARM Mali-G57 MP1 с тактовой частотой 750 МГц. Техпроцесс — 12 нм. Данная модель имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Объем хранилища не такой большой, как мы уже привыкли видеть, но это легко исправляется покупкой отдельной карты памяти объемом до 1 ТБ.По результатам теста в AnTuTu realme Pad Mini набрал 239 825 баллов. Требовательные игры на максимальных настройках запустить конечно же не получится, но и лишать вас удовольствия поиграть в любимые тайтлы планшет не намерен. И Genshin Impact и Call of Duty: Mobile запускаются, но с некоторыми визуальными ограничениями.Из коробки устройство работает на базе ОС Android 11 и фирменной оболочке realme UI. Лончер не имеет каких-то отличительных черт или недостатков. Он больше похож на чистый андроид, который предоставляет пользователю самому выбирать то, что он хочет установить на своем планшете.Не совсем понимаю, для чего планшетам основная камера, но пару слов о ней все же можно сказать. Она присутствует. Единственный модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2.0 без вспышки сойдет разве что зафиксировать какие-то важные документы. Снимать высокохудожественные фото при таких параметрах не выйдет, да и кто этим будет заниматься при помощи планшета в 2022 году.Чуть лучше в плане функциональности себя показала фронтальная камера. Она рассчитана на 5 Мп с диафрагмой f/2.0 и хорошо подходит для проведения видеоконференций или созвона с родственниками и друзьями по видеосвязи.Планшет снабдили ёмким аккумулятором на 6400 мАч, что не часто встретишь в устройствах с такими скромными габаритами. При средней нагрузке realme Pad Mini способен воспроизводить видео в разрешении FullHD на протяжении десяти часов, чего вполне хватает для полноценного просмотра сериалов современного формата. При умеренном использовании заряжать устройство придется не больше чем раз в полтора дня. Это довольно хороший результат. От штатной зарядки на 18 Вт планшет заряжается более трех часов с нуля до 100%. Немного долго в современных реалиях, но может исправляться покупкой более мощного зарядного устройства. Отличительной чертой стала функция обратной зарядки, что позволяет использовать девайс в качестве пауэрбанка.: LCD-дисплей, IPS, диагональ 8,7 дюймов, разрешение 1340×800: восьмиядерный Unisoc Tiger T616: 3/4ГБ32/64 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 1 ТБ8 МП (f/2.0): 5 МП (f/2.2): 6400 мАч, быстрая зарядка мощностью 18 Вт211,8 × 124,5 × 7,6 мм372 г: серый или синийНесмотря на скромные характеристики дисплея realme Pad Mini хороший вариант среди бюджетного сегмента, а по некоторым параметрам, таким как дизайн, сборка, автономность, даже превосходит более дорогих конкурентов. Это идеальная возможность сэкономить, если вы любите иногда посмотреть кино перед сном или во время длительной поездки. Кроме того по нему можно звонить. Это не самый удобный вариант, но лишней такая возможность не будет. Планшет определенно достоин внимания, а его компактные размеры не принесут неудобств при транспортировке.