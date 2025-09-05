Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung ворвалась в осень с рядом новинок как флагманских, так и доступных. Мы уже успели рассказать о возможностях смартфона Galaxy S25 FE. Теперь пришла очередь взглянуть на планшет высшего эшелона — Samsung Tab S11 Ultra
• Характеристики
• Комплектация, дизайн и эргономика
• Экран
• Производительность
• ИИ-функции и софт
• Звук
• Камеры
• Автономность
• Впечатления
Характеристики• Экран: 14.6 дюйма, разрешение 2960 × 1848 пикселей, частота 120 Гц
Dynamic AMOLED 2X, пиковая яркость 1600 нит
• Процессор: MediaTek Dimensity 9400+
• Память: оперативная — 12/16 ГБ, накопитель — 256/512/1024 ГБ, поддержка карт памяти до 2ТБ
• Камеры: основная — 13+8 МП, фронтальная — 12 МП
• Аккумулятор: 11 600 мА·ч, зарядка мощностью 45 Вт
• Габариты: 208.5×326.3×5.1 мм, 965 г
• Вес: 692 г
• Цвета: серый, серебро
Комплектация, дизайн и эргономика
Распаковка не принесла каких-то откровений. Помимо планшета внутри коробки нас ждет, зарядный кабель, «скрепка» для сим-лотка и фирменный стилус S Pen нового поколения. Зарядный блок опять придется искать самому.
Стоит отметить, что бренд пересмотрел эргономику своего стилуса. S Pen сменил округлую форму на шестигранную, совсем как карандаш. Не знаю, почему дизайнеры не сделали этого раньше, но пользоваться аксессуаром стало в разы приятнее и удобнее.
Дизайн Samsung Galaxy Tab S11 Ultra сохранил прямые грани и монолитный корпус из армированного алюминия. Покрытие матовое, однако следы отпечатков остаются заметны, поэтому особо педантичным пользователям советую приготовить салфетку из микрофибры.
Блок из двух камер и вспышки расположен в правом верхнем углу, если держать планшет горизонтально. Место для магнитного крепления под стилус можно найти на верхнем торце слева.
Органы управления поместили ровно под указательный палец левой руки. И если с качелькой громкости все ясно, то клавиша питания кроме функции разблокировки вызывает ИИ-ассистента Gemini путем длительного нажатия. На противоположной стороне гибридный лоток под «симку» и карту памяти, а также пара микрофонов между ними. А если нет желания заводить новый кусочек пластика, подцепить связь можно по eSIM.
На правой грани расположился порт USB-C для зарядки или передачи данных по кабелю. Объемный стереозвук обеспечивают четыре динамика по краям планшета. В нижней части задней крышки заметны три контакта для магнитной клавиатуры, но ее придется докупить отдельно.
Несмотря на размашистые габариты (208.5×326.3×5.1 мм) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra при весе 692 г свободно держится одной рукой и не сильно напрягает запястье.
Говорить о качестве сборки смысла особого нет, она идеальна, как и полагается флагманским устройствам.
ЭкранПару слов о рамках. Они стали тоньше — по 5,2 мм. Это все еще далеко до рубежа, когда устройство можно будет называть безрамочным, но помним о том, что держать его чаще всего приходиться двумя руками, и ладонь в любом случае будет перекрывать полезную площадь экрана, поэтому отступы можно назвать вынужденной необходимостью.
Tab S11 Ultra получил диагональ 14,6 дюйма, что уже можно сравнить с размерами компактного ноутбука. Разрешение экрана — 2960 × 1848 пикселей с частотой 120 Гц, а матрица Dynamic AMOLED 2X выдает 1000 нит яркости и 1600 в пике.
Картинка как всегда сочная, а смотреть в экран комфортно даже под ярким солнцем. Цвета контрастные, но если хочется больше реализма, то заходим в настройки и выбираем естественный режим.
Производительность
Сердцем Samsung Galaxy Tab 11 Ultra стал чип MediaTek Dimensity 9400+. По словам бренда, улучшенный 3-нм процессор, обеспечивающий прирост производительности: +21% у NPU, +28% у CPU и +38% у GPU по сравнению с предшественником. Это особенно важно для одновременной работы в нескольких приложениях и функций искусственного интеллекта.
Устройство доступно в двух конфигурациях оперативной памяти: 12 и 16 ГБ. У меня на тесте оказался вариант поскромнее.
Ниже привожу результаты тестов в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
ЗвукSamsung Galaxy TAB S11 Ultra получил четыре громких динамика. Звучание чистое и подойдет как для прослушивания подкастов, так и для просмотра фильмов.
ИИ-функции и софт
Из коробки планшет работает на Android 16 и фирменной оболочке One UI 8 с широким набором функций искусственного интеллекта.
• «Синхронный перевод» (Live Translate) — переводит беседу в режиме реального времени при телефонных звонках и звонках в мессенджерах
• «Ассистент для заметок» (Note Assist) — структурирует основную мысль, исправляет орфографические ошибки, работает в приложении «Заметки»
• «Веб-ассистент» (Browsing Assist) — переводит, пересказывает и прочитает вслух контент из интернета
• «Ассистент по рисованию» (Drawing Assist) — перенесет сгенерированное изображение в мессенджер или заметки в режиме раздельного окна
• «Ассистент по письму» (Writing Assist) — меняет стиль, генерирует текст, проверяет орфографию и грамматику прямо с клавиатуры Samsung
• «Мой день» (Now Brief) — анализирует привычки, а потом предоставляет персонализированные сводки и рекомендации, куда попадают данные из устройств экосистемы, а также приложений, в том числе Samsung Health, Galaxy Watch, календарь и прогноз погоды.
Также прокачали функцию DeX, что позволяет использовать планшет, как полноценный ноутбук, если под рукой есть дополнительный монитор. Теперь можно получить доступ
к нескольким рабочим столам либо расширенному экрану благодаря кастомизированным виджетам. Кроме того, появился режим плавающих окон — на одном экране можно открыть несколько приложений и расположить их на свое усмотрение.
КамерыБлок камер Galaxy Tab S11 Ultra включает два сенсора: основная на 13 МП и сверхширик на 8 МП. Для селфи и видеосвязи выделили объектив на 12 МП. Устройство выдает неплохие снимки, хоть и фотографировать что-либо на девайс таких размеров — удовольствие сомнительное.
Основная камера
Обе камеры способны записывать видео в режиме 4K с ограничением кадров в 30 fps.
Видеосъемка
Автономность
Емкость аккумулятора Tab S11 Ultra составила — 11 600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Для подобного формата устройств батарея весьма достойная, но с учетом производительного чипа и приоритета работы с экраном автономность планшета осталась на уровне предшественника. В среднем заряда хватает на 8-9 часов, если не злоупотреблять играми, фильмами и нагрузкой графическими редакторами. При максимальной нагрузке можно рассчитывать на 6-7 часов и ежедневные зарядки. Но если использовать планшет в умеренном режиме, заряда хватит до полутора суток.
Слабым местом по-прежнему остается скорость зарядки. При максимальной мощности блока в 45 Вт мне удалось добиться следующих результатов:
• 10% — 9 мин
• 20% — 16 мин
• 30% — 26 мин
• 50% — 43 мин
• 100% — 1 ч 50 мин
Впечатления
На старте у ретейлеров ценник Samsung Galaxy Tab S11 Ultra составляет 99 990 руб за конфигурации 12/256 ГБ. Если вы давно не обновляли планшет или впервые решились на покупку флагмана подобного рода, то модель вас не разочарует. Большой и яркий экран с сочной цветопередачей, достойная производительность, набор ИИ-фишек и комплектный стилус вполне могут заменить громоздкий ноутбук во время поездки, если речь идет о работе. Однако если в рюкзаке лежит устройство прошлого поколения, то ждать кардинальных изменений едва ли стоит.