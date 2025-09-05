Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra





Samsung ворвалась в осень с рядом новинок как флагманских, так и доступных. Мы уже успели рассказать о возможностях смартфона Samsung ворвалась в осень с рядом новинок как флагманских, так и доступных. Мы уже успели рассказать о возможностях смартфона Galaxy S25 FE . Теперь пришла очередь взглянуть на планшет высшего эшелона — Samsung Tab S11 Ultra

Характеристики

Комплектация, дизайн и эргономика

Экран

Производительность

Звук

ИИ-функции и софт

Камеры

Автономность

Емкость аккумулятора Tab S11 Ultra составила — 11 600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Для подобного формата устройств батарея весьма достойная, но с учетом производительного чипа и приоритета работы с экраном автономность планшета осталась на уровне предшественника. В среднем заряда хватает на 8-9 часов, если не злоупотреблять играми, фильмами и нагрузкой графическими редакторами. При максимальной нагрузке можно рассчитывать на 6-7 часов и ежедневные зарядки. Но если использовать планшет в умеренном режиме, заряда хватит до полутора суток.



Слабым местом по-прежнему остается скорость зарядки. При максимальной мощности блока в 45 Вт мне удалось добиться следующих результатов:



• 10% — 9 мин

• 20% — 16 мин

• 30% — 26 мин

• 50% — 43 мин

• 100% — 1 ч 50 мин

Впечатления

: 14.6 дюйма, разрешение 2960 × 1848 пикселей, частота 120 ГцDynamic AMOLED 2X, пиковая яркость 1600 нит: MediaTek Dimensity 9400+: оперативная — 12/16 ГБ, накопитель — 256/512/1024 ГБ, поддержка карт памяти до 2ТБ: основная — 13+8 МП, фронтальная — 12 МП: 11 600 мА·ч, зарядка мощностью 45 Вт: 208.5×326.3×5.1 мм, 965 г: 692 г: серый, сереброРаспаковка не принесла каких-то откровений. Помимо планшета внутри коробки нас ждет, зарядный кабель, «скрепка» для сим-лотка и фирменный стилус S Pen нового поколения. Зарядный блок опять придется искать самому.Стоит отметить, что бренд пересмотрел эргономику своего стилуса. S Pen сменил округлую форму на шестигранную, совсем как карандаш. Не знаю, почему дизайнеры не сделали этого раньше, но пользоваться аксессуаром стало в разы приятнее и удобнее.Дизайн Samsung Galaxy Tab S11 Ultra сохранил прямые грани и монолитный корпус из армированного алюминия. Покрытие матовое, однако следы отпечатков остаются заметны, поэтому особо педантичным пользователям советую приготовить салфетку из микрофибры.Блок из двух камер и вспышки расположен в правом верхнем углу, если держать планшет горизонтально. Место для магнитного крепления под стилус можно найти на верхнем торце слева.Органы управления поместили ровно под указательный палец левой руки. И если с качелькой громкости все ясно, то клавиша питания кроме функции разблокировки вызывает ИИ-ассистента Gemini путем длительного нажатия. На противоположной стороне гибридный лоток под «симку» и карту памяти, а также пара микрофонов между ними. А если нет желания заводить новый кусочек пластика, подцепить связь можно по eSIM.На правой грани расположился порт USB-C для зарядки или передачи данных по кабелю. Объемный стереозвук обеспечивают четыре динамика по краям планшета. В нижней части задней крышки заметны три контакта для магнитной клавиатуры, но ее придется докупить отдельно.Несмотря на размашистые габариты (208.5×326.3×5.1 мм) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra при весе 692 г свободно держится одной рукой и не сильно напрягает запястье.Говорить о качестве сборки смысла особого нет, она идеальна, как и полагается флагманским устройствам.Пару слов о рамках. Они стали тоньше — по 5,2 мм. Это все еще далеко до рубежа, когда устройство можно будет называть безрамочным, но помним о том, что держать его чаще всего приходиться двумя руками, и ладонь в любом случае будет перекрывать полезную площадь экрана, поэтому отступы можно назвать вынужденной необходимостью.Tab S11 Ultra получил диагональ 14,6 дюйма, что уже можно сравнить с размерами компактного ноутбука. Разрешение экрана — 2960 × 1848 пикселей с частотой 120 Гц, а матрица Dynamic AMOLED 2X выдает 1000 нит яркости и 1600 в пике.Картинка как всегда сочная, а смотреть в экран комфортно даже под ярким солнцем. Цвета контрастные, но если хочется больше реализма, то заходим в настройки и выбираем естественный режим.Сердцем Samsung Galaxy Tab 11 Ultra стал чип MediaTek Dimensity 9400+. По словам бренда, улучшенный 3-нм процессор, обеспечивающий прирост производительности: +21% у NPU, +28% у CPU и +38% у GPU по сравнению с предшественником. Это особенно важно для одновременной работы в нескольких приложениях и функций искусственного интеллекта.Устройство доступно в двух конфигурациях оперативной памяти: 12 и 16 ГБ. У меня на тесте оказался вариант поскромнее.Ниже привожу результаты тестов в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.Герой обзора хорошо справляется с тяжеловесными играми вроде Genshin Impact, PUBG: Mobile или мобильной Call of Duty. Однако большая диагональ перечеркивает всю суть портативного гейминга, и если в поездке захочется поиграть, то лучше захватить с собой геймпад и подставку под планшет.Samsung Galaxy TAB S11 Ultra получил четыре громких динамика. Звучание чистое и подойдет как для прослушивания подкастов, так и для просмотра фильмов.Из коробки планшет работает на Android 16 и фирменной оболочке One UI 8 с широким набором функций искусственного интеллекта.(Live Translate) — переводит беседу в режиме реального времени при телефонных звонках и звонках в мессенджерах(Note Assist) — структурирует основную мысль, исправляет орфографические ошибки, работает в приложении «Заметки»(Browsing Assist) — переводит, пересказывает и прочитает вслух контент из интернета(Drawing Assist) — перенесет сгенерированное изображение в мессенджер или заметки в режиме раздельного окна(Writing Assist) — меняет стиль, генерирует текст, проверяет орфографию и грамматику прямо с клавиатуры Samsung(Now Brief) — анализирует привычки, а потом предоставляет персонализированные сводки и рекомендации, куда попадают данные из устройств экосистемы, а также приложений, в том числе Samsung Health, Galaxy Watch, календарь и прогноз погоды.Также прокачали функцию DeX, что позволяет использовать планшет, как полноценный ноутбук, если под рукой есть дополнительный монитор. Теперь можно получить доступк нескольким рабочим столам либо расширенному экрану благодаря кастомизированным виджетам. Кроме того, появился режим плавающих окон — на одном экране можно открыть несколько приложений и расположить их на свое усмотрение.Блок камер Galaxy Tab S11 Ultra включает два сенсора: основная на 13 МП и сверхширик на 8 МП. Для селфи и видеосвязи выделили объектив на 12 МП. Устройство выдает неплохие снимки, хоть и фотографировать что-либо на девайс таких размеров — удовольствие сомнительное.Обе камеры способны записывать видео в режиме 4K с ограничением кадров в 30 fps.На старте у ретейлеров ценник Samsung Galaxy Tab S11 Ultra составляет 99 990 руб за конфигурации 12/256 ГБ. Если вы давно не обновляли планшет или впервые решились на покупку флагмана подобного рода, то модель вас не разочарует. Большой и яркий экран с сочной цветопередачей, достойная производительность, набор ИИ-фишек и комплектный стилус вполне могут заменить громоздкий ноутбук во время поездки, если речь идет о работе. Однако если в рюкзаке лежит устройство прошлого поколения, то ждать кардинальных изменений едва ли стоит.