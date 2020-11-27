Бренд POCO, входящий в состав экосистемы Xiaomi, появился на рынке в 2018 году. Тогда в Нью-Дели был представлен смартфон POCO F1, позиционировавшийся как самое доступное на рынке игровое решение. При очень низкой цене (а тогда это было чуть больше 20 000 рублей) он оснащался уникальным для этого ценового диапазона флагманским процессором Snapdragon 845, большими объемами памяти, да и в целом по совокупности характеристик значительно превосходил ожидания покупателей относительно запрашиваемой за него стоимости. В дальнейшем бренд POCO сместил фокус от игровых моделей и больше не выпускал гаджеты с заявленной узкой специализацией. POCO F2 Pro получился просто добротным флагманом, каким он и должен быть в 2020 году, а недорогие модели X3, M2 Pro и X3 предлагали отличное сочетание цены и характеристик в среднем ценовом сегменте.
24 ноября бренд POCO представил на международном рынке новый смартфон — POCO M3. Три главных его особенности — нескучный дизайн, явно выделяющийся среди прочих мобильных устройств, огромнейшая батарея емкостью 6000 мАч и очень низкая цена при весьма достойных технических характеристиках. А поскольку старт продаж пришелся на «черную пятницу», первые покупатели могут успеть забрать его с купоном на скидку (OLDLORD11) — и при таком раскладе количество конкурентов этой модели начинает стремиться к нулю. Наша редакция успела провести несколько дней с новинкой, и мы готовы поделиться некоторыми впечатлениями, чтобы наши читатели знали, что можно ожидать от смартфона POCO M3.
На смартфон установлена оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, а также стоит фирменный лаунчер бренда POCO. Аппаратно POCO M3 построен на 11-нанометровом чипе Snapdragon 662, это хороший процессор среднего класса, который обеспечит адекватную производительность в играх и приложениях. Рекордного качества графики в требовательном мобильном гейминге ждать не стоит, но и с существенными ограничениями обладатель этого смартфона не будет сталкиваться. В мобильную Call of Duty, World of Tanks и Vainglory поиграть можно, чего уж говорить про игры попроще. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, емкость накопителя можно выбирать: доступны версии на 64 или 128 ГБ.
В преимущества также запишем лоток для карточек, он здесь тройной, на две симки и карту памяти стадарта microSD. В отличие от смартфонов с гибридным лотком, не нужно решать, нужна ли вторая симка или больший объем памяти. За беспроводные подключения отвечает радиомодуль с поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС. Разъемы USB Type-C и 3,5 мм для подключения наушников. А вот отсутствие NFC для многие покупателей из России станет серьезным минусом. Впрочем, этого модуля не было и в первом смартфоне бренда, POCO F1, а его создатели объясняли это тем, что при выпуске максимально привлекательных по цене устройств даже самые дешевые компоненты играют очень важную роль и инженерам приходится от чего-то отказываться. Поскольку смартфоны POCO огромным спросом пользуются в Китае и Индии, под нож пустили для удешевления именно бесконтактную оплату, больше всего распространенную в России и странах Восточной Европы.
POCO M3 обращает на себя внимание дизайном задней панели. Тут используется ставший редким на рынке текстурированный пластик с эффектом «под кожу», а в верхней части корпуса практически по всей ширине расположена глянцевая подложка для модуля камеры и логотипа. Аналогичное решение мы видели только в смартфоне OnePlus 8T Cyberpunk 2077. Кстати, такое решение кажется нам очень удачным, это выглядит нескучно и повышает эстетику задней панели относительно «классического» расположения модуля камеры в углу. Размеры составляют 162.3 х 77.3 х 9.6 мм, а вес — 198 грамм.
Благодаря практичному пластиковому корпусу вес смартфона с аккумулятором емкостью 6000 мАч не избыточный. POCO M3 не ощущается слишком тяжёлым и пользоваться им комфортно. А вот преимущества такой батареи даже обсуждать не нужно. По заверениям производителя одного заряда может хватить до 5 дней использования в экономичном режиме, примерно на 3 дня обычного использования или до 1.5 дней с жесткой нагрузкой. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт.
POCO M3 получил практически безрамочный IPS дисплей с диагональю 6.53 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей. В верхней части по центру находится каплевидный вырез под фронтальную камеру с разрешением 8 мегапикселей. Дисплей средний по качеству, и это еще одна из жертв для снижения стоимости смартфона. С углами обзора и цветопередачей проблем нет, а вот максимальная яркость составляет всего 400 нит. Под прямыми солнечными лучами читаемость информации будет драматично снижаться.
Основная камера состоит из трех сенсоров с разрешением 48, 2 и 2 мегапикселей, дополнительные сенсоры предназначены для макросъемки и замера глубины кадра. Телефото и ультраширика здесь нет, но этого и не стоило бы ждать в таком дешевом смартфоне. Съемка видео заявлена в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду. По факту POCO M3 получил неплохую для своего класса камеру, которая прилично справляется со съемкой, особенно при хорошем освещении. Этот смартфон явно не для энтузиастов мобильной фотографии, но при этом ставить крест на возможностях съемки не нужно.
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