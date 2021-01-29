Один из самых дорогих, один из самых стильных и уж точно не оставит никого равнодушным. В России стартовали продажи ноутбука Porsche Design Acer Book RS за 215 990 рублей.



Впервые немецкое дизайн-бюро Porsche Design и компания Acer показали эту модель публике во второй половине октября прошлого года, теперь ноутбук Porsche Design Acer Book RS добрался и до России. По цене он метит в высшие эшелоны, где встречаются преимущественно мощнейшие рабочие станции и агрессивные игровые ноутбуки. Новинка к ним отношения не имеет и занимает почти пустующую на рынке нишу имиджевых моделей, где цена обусловлена в первую очередь статусностью продукта, премиальными материалами и по-настоящему дорогим экстерьером. Массовым Porsche Design Acer Book RS, пожалуй, не станет. Однако без сомнения для него найдется достаточно много покупателей, которые ждали именно такой продукт. Итак, что же особенного получилось у тандема Acer и Porsche Design.

Все внимание в этой модели уделяется дизайну. Porsche Design Acer Book RS радикально отличается от всего, что мы сейчас видим на рынке премиальных ноутбуков за счет использования необычного материала — карбоновой панели на крынке. Углеродное волокно необычно выглядит, оно очень прочное и легкое, а также дает отсылку к эстетике гоночных автомобилей. Остальная часть корпуса из цельного алюминия, приятная на ощупь и с красивой текстурой. Вес составляет всего 1.2 кг, толщина корпуса — 15.99 мм. Также из цельного бруска алюминия изготовлен прочный шарнир, который при раскрытии немного поднимает основание корпуса над поверхностью, обеспечивая удобство набора текста и лучшее отведение тепла.







В целом дизайн продукта очень минималистичный, но ни в коем случае не скучный. Карбон и так притягивает к себе много внимания плетением нитей, так что в Porsche Design и Acer решили обойтись без лишних декоративных элементов. Есть толко логотипы производителей и четкие выверенные линии металла, переходящие одна в другую. В совокупности, когда берешь этот продукт в руки, создается ощущение очень дорогой и очень качественно спроектированной вещи. Тактильные и визуальные впечатления такие, что легко можно подумать, будто Porsche Design Acer Book RS стоит еще дороже своей цены. Редкий ноутбук на рынке может похвастаться таким же впечатляющим экстерьером.











С учетом цены можно было бы ждать здесь использования OLED-матрицы, вместо привычного IPS. Однако что хорошо работает в смартфонах, не так уж идеально вписывается в ноутбуки. В частности, при некоторых сценариях мы получили бы повышенное энергопотребление, а также ограниченный запас яркости, негативно сказывающийся на пользовательском опыте при работе в солнечные дни. Итак, в Porsche Design Acer Book RS установлена IPS-матрица с диагональю 14 дюймов, что на текущий момент я бы назвал оптимальным вариантом для баланса между комфортной работой и мобильностью. Экран сенсорный, защищен высокопрочным стеклом Corning Gorilla Glass с противомикробным покрытием. Дисплей обеспечивает яркость 340 нит, цветовой охват составляет 100% палитры sRGB. Дизайнерам и инженерам также удалось максимально сократить рамки по периметру, так что соотношение размера экрана к общей площади корпуса составляет впечатляющие 90%. Разрешение экрана — Full HD, это оптимальный показатель, чтобы с одной стороны обеспечить достаточно четкое изображение при 14-дюймовой диагонали, и в то же время не создавать излишнюю нагрузку на вычислительные мощности и батарею.

Кстати про аккумулятор, удачно выбранные комплектующие помогли обеспечить отличное время автономное работы без некомфортного увеличения толщины и массы продукта. Объем аккумулятора этого ноутбука составляет 56 Вт-ч, поэтому он может работать до 17 часов. по результатам собственных тестов Acer. В данном случае речь идет о непрерывном воспроизведении видео при невысокой яркости. В зависимости от ресурсоемкости задач время будет меняться, но в любом случае этот ноутбук способен действительно долго функционировать вдали от розеток, а значит, не будет заставлять всегда иметь при себе адаптер питания. Более того, в Porsche Design Acer Book RS предусмотрена быстрая зарядка, всего 30 минут подключения к сети при закрытой крышке хватит на то, чтобы ноутбук проработал еще до 4 часов.





Что же касается производительности, я бы отнес Porsche Design Acer Book RS к топам деловых моделей. Понятно, что эту модель не выберут для игр, видеомонтажа или как-то подобных задач. Впрочем, это не значит, что ему можно делать скидки в плане мощности. И с этим тут полный порядок: устанавливаются процессоры Intel Core i7 11-го поколения, высокоскоростные твердотельные накопители PCIe емкостью до 1 ТБ, видеокарты NVIDIA GeForce MX3501. А за отведение тепла отвечают двойные медные тепловые трубки на передней панели, как следствие, не возникает проблемы с падением производительности из-за перегрева. Имеющейся конфигурации более чем достаточно для разного рода работы, причем также есть и хороший запас на будущее.







Среди прочих особенностей модели стоит отметить отличный возможности подключения. Без проводов это двухдиапазонный адаптер Intel Wi-Fi 6 (GIG+) и модуль Bluetooth 5.1. Доступные порты для подключения периферии: USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2 для быстрой передачи данных и подачи питания, например, для зарядки ноутбука с помощью внешнего монитора. Разъем для наушников тоже на месте. В отличие от смартфонов, производители не спешат отказываться от него в ноутбуках, однако прецеденты уже имеются. Также в Porsche Design Acer Book RS есть сканер отпечатков, встроенный в тачпад. Он расположен удобно и позволяет быстро начинать работу после открытия крышки. На мой взгляд, это более комфортное решение, чем интеграция в кнопку включения. За звук отвечают стереодинамики, достаточно громкие и качественные. Есть поддержка технологии DTS Audio. А для более комфортного проведения конференций и создания голосовых сообщений доступна функция подавления фоновых шумов с помощью искусственного интеллекта в ускорителе Intel GNA 2.0.







В заключение стоит сказать о комплекте поставки. Porsche Design Acer Book RS продается с полным комплектом аксессуаров, которые создают этому продукту законченный образ. Покупателю не придется искать подходящие чехол или мышку и уж тем более пользоваться чем попало, снижая впечатление от статусности продукта. В комплекте есть мышка, повторяющая дизайн ноутбука левой кнопкой из углеродного волокна с алюминиевым обрамлением, коврик, чехол для переноски. Все вместе выглядит очень красиво, а также очень приятно в использовании за счет дорогих и качественных материалов. Благодаря дизайну, достаточной мощности и такому комплекту поставки Porsche Design Acer Book RS становится идеальным выбором для всех, кто ищет себе и подарок действительно уникальный продукт, выделяющийся среди прочих. Очень сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то из производителей сможет повторить опыт Acer и предложить что-то настолько же впечатляющее в плате эстетики.





