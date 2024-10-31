Обзор портативной колонки Vipe Spark: мощная, практичная, защищенная

Комплектация и дизайн

Звук

Функции и возможности

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Автономность

Характеристики

Мощность: 40 Вт;

40 Вт; Динамики: НЧ 52×90 мм, ВЧ 30 мм, два пассивных радиатора;

НЧ 52×90 мм, ВЧ 30 мм, два пассивных радиатора; Диапазон частот: 60 Гц — 20 КГц;

60 Гц — 20 КГц; Подключение: Bluetooth 5.3, аудиовход 3,5 мм;

Bluetooth 5.3, аудиовход 3,5 мм; Дополнительно: TWS (стереопара), OneMore (2+ колонки), пауэрбанк;

TWS (стереопара), OneMore (2+ колонки), пауэрбанк; Аккумулятор: 4000 мА·ч (до 20 часов);

4000 мА·ч (до 20 часов); Класс защиты: IP67;

IP67; Габариты: 245×100×90 мм;

245×100×90 мм; Вес: 914 г.

Впечатления

Российский бренд Vipe недавно выпустил новую колонку Spark, которая вполне способна потягаться и даже обойти известных конкурентов. Я уже успел послушать новинку и поделюсь своим мнением в этом обзоре.Vipe Spark положили в коробку из плотного картона с ярким изображением колонки по бокам. Если потянуть за тканевый язычок, крышка упаковки открывается, и нас встречает вкладыш с инструкцией и плетеным кабелем USB-C для зарядки. Сама колонка завернута в полупрозрачную крафтовую бумагу. Короче, комплектация хоть и без изысков, зато сложено все вполне премиально — можно смело брать в качестве подарка.На первый взгляд форм-фактор колонки привычен — цилиндрическая форма, боковые сабвуферы, клавиши управления расположены сверху. Однако на фоне схожих моделей у Vipe Spark припасен «козырь в рукаве». Дело в том, что корпус выполнен скорее в форме треугольника со скругленными краями. Внешне это не заметно, а вот устойчивость повышается в разы. А если учесть, что колонка весит без малого килограмм, кувыркнуть ее, проходя мимо, будет проблематично.В руках колонка лежит очень комфортно: если обхватить грани пальцами, она точно не выскользнет. Особо боязливым завезли эластичный ремешок на запястье. Для него даже предусмотрена выемка, чтобы не болтался без дела.Корпус обтянут износостойкой тканью, а органы управления и нижняя часть «залиты» силиконом. Плотная заглушка скрывает порты: USB-C для зарядки, аудиоразъем 3,5 мм для подключения внешних источников звука и USB-А. О возможностях последнего я расскажу отдельно.Vipe Spark защищена от воды и пыли по стандарту IP67, купаться в бассейне с ней не стоит, а вот легкий дождь и брызги ей не страшны. На выбор есть семь цветов: черный, красный, серый, асфальтовый, хаки, синий, бирюзовый.Мощности звука колонке не занимать — 40 Вт легко раскачают мини-вечеринку и на открытом воздухе, и в просторной квартире. Лично мне даже половины громкости, если находиться рядом, хватало с головой. При этом Vipe Spark хорошо отыгрывает треки совершенно разных жанров от классики и поп до электронной и металла. В последнем наблюдается незначительное слияние частот, однако устройство и не предназначено для изысканных меломанов.В остальном звук радует: боковые «сабы» раздают объемный густой бас, а сбалансированные средние и высокие детально отыгрывают вокал и не сваливают разнообразие инструментов в кучу. Кроме того, благодаря специфике корпуса, динамики направлены немного вверх, так даже стоя на полу, колонка направляет звук на слушателя.Vipe Spark в первую очередь беспроводная колонка. Звук передается по Bluetooth 5.3 или через аудиовход 3,5 мм. Поскольку в одиночку устройство работает в режиме моно, есть функция стереопары. Чтобы подружить колонки между собой, достаточно зажать клавишу сопряжения на три секунды. Двойной щелчок активирует функцию One More — позволяет связать между собой бесконечное количество одинаковых колонок.А еще Vipe Spark может выручить в сложную минуту. Представьте, отправились вы в поход или на шашлыки с полупустым смартфоном. Батарея села, а розетки, как известно, на деревьях не растут. Подключаемся к порту USB-A и вот мы снова на связи.Создатели Vipe Spark заявляют, что аккумулятор емкостью 4000 мА·ч проживет до 20 часов от одного заряда. Спорить сложно, поскольку время работы зависит от многих факторов: уровень громкости, температура, наконец срок службы колонки. В ходе тестов при среднем уровне громкости, музыка играла около 17 часов. Затем гаджет отправился к розетке. С условием «быстрой» зарядки и блока мощностью 3 А, на пополнение батареи ушло порядка 4 часов.Гаджеты из сегмента портативного аудио уже давно не удивляли, поскольку большинство равняется на всем известный трехбуквенный бренд. Vipe Spark сделала буквально небольшой шаг в сторону, что позволило выделиться из толпы. Чуть иная форма, а совершенно другое восприятие, и, если угодно, практичность.Все основные характеристики остались на месте: мощный звук, достойная автономность, влагозащита, пауэрбанк в конце концов. При этом схожие модели, как правило, тяжелее и до сих пор живут со старой версией Bluetooth. Стоит ли обратить внимание на российскую Vipe Spark? Определенно да! Сейчас за нее просят от 10 999 рублей. Это достойный конкурент импортным аналогам с достойными характеристиками по приемлемой цене.