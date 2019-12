Бренд realme (входит в холдинг BBK наравне с Oppo, Vivo, OnePlus) на российском рынке присутствует всего лишь около полугода, но за это время успел привлечь к себе внимание толковыми аппаратами с очень агрессивной ценовой политикой. Их смартфоны довольно быстро получили прозвище «убийцы Xiaomi», а значит, соотношение цены и качества тут действительно топовое. О том же намекает положение realme на мировой арене: по данным Counterpoint, это самый быстрорастущий бренд, который уже смог выйти на 7 место по поставкам смартфонов. Впрочем, пользуемся мы все-таки продуктами, а не статистическими данными, поэтому расскажу впечатления от X2 Pro, нынешнего флагмана realme.Операционная система: Android 9 Pie (ColorOS 6.1)Дисплей: Super AMOLED, 6.5 дюймов, 2400х1080 (402 ppi), 20:9, 60/90 ГцПроцессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 2,96 ГГцГрафика: Adreno 640Оперативная память: 6 / 8 / 12 ГБ LPDDR4XНакопитель: 64 ГБ (UFS 2.1) / 128 (UFS 3.0) / 256 (UFS 3.0)Поддержка карт памяти: нетОсновная камера: 64 Мп, f/1.8 + 8 Мп, f/2.2 + 13 Мп, f/2.5 + 2 Мп, f/2.4Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0Беспроводные подключения: Wi-Fi (двухдиапазонный), Bluetooth 5.0, NFCРазъемы: USB Type-C, 3.5 ммЗащита: встроенный в экран сканер отпечатков, распознавание лицАккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка SuperVOOC 50 ВтГабариты: 161х75.7х8.7 ммВес: 199 гСтоимость: от 32 990 руб.Уже по одному только списку технических характеристик становится понятно, что realme X2 Pro метит на позицию самого доступного смартфона с флагманскими возможностями. Тут и свежайший Qualcomm Snapdragon 855 Plus, и внушительные объемы памяти, стоит качественный экран Super AMOLED с редкой поддержкой частоты обновления 90 Гц, также нашлось место для NFC, сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 50 Вт и солидной основной камеры с четырься сенсорами. В общем, на словах как будто бы все отлично. А если походить с realme X2 Pro пару недель, то и на деле у него тоже полный порядок. Правда, с некоторыми оговорками, но большая часть из них незначительные.Прежде чем расхваливать этот смартфон, коротко пробегусь по минусам. Например, я очень привык к беспроводным зарядкам, так что поддержки Qi мне тут не хватает. Понятно, что бренд продвигает свою фирменную технологию SuperVOOC (вероятно, это самая быстрая на текущий момент зарядка), но все-таки возможность бросить смартфон на коврик тоже не хочется упускать. Второй момент связан с защитными характеристиками смартфона. Сертификации IPXX тут нет, но даже со всеми оговорками на естественный износ защитных свойств, с этим все-таки спокойней. Третий момент — камеры. Сенсоры в realme X2 Pro стоят отличные, но по обработке сигнала с них смартфон все-таки немного проигрывает «настоящим» флагманам типа Galaxy, Huawei и iPhone. Сейчас все решает алгоритмическая фотография, а значит, увеличиваются расходы на программистов, способных выжимать из сенсоров больше, чем дают их физические возможности. При игре в доступном сегменте едва ли инвестиции в это имеют большой смысл и бренду лучше выпустить еще пару новых смартфонов для расширения аудитории, чем закладывать в какую-то одну модель дополнительные расходы на R&D. Кто-то еще наверное захочет поддержку карточек microSD, но назвать ее отсутствие серьезными минусом я не могу. Производитель предлагает три варианта встроенной памяти, так что можно сразу выбрать версию аппарата под свои требования и сценарии использования.Экстерьер realme X2 Pro производит приятное впечатление. Внешний вид смартфона мало чем отличается от актуальных трендов и похож на многие другие устройства, однако все сделано на совесть: тонкие рамки по периметру экрана, красивые цвета задней панели, Gorilla Glass 5 с двух сторон, рамка из металла, аккуратная компоновка камер. В плане дизайна и эргономики придраться не к чему. Смартфон получился красивый, хоть и без уникальных дизайнерских решений, которые наверняка бы стали препятствием для его привлекательной цены. Из непривычного можно отметить разве что расположение логотипа на задней панели: от справа, чуть ниже модуля камеры. Я до сих пор такого не встречал, так что запишем эту асимметрию в прикольные фишки смартфона.Экран производства Samsung имеет диагональ 6.5 дюймов и разрешение 2400х1080 пикселей (402 точки в пересчете на дюйм). Технология матрицы — Super AMOLED, есть поддержка HDR10+, AlwaysOn Display для часов, цветовая палитра 100% DCI-P3, максимальная яркость до 1000 нит, а также регулируемая частота обновления экрана 60 или 90 Гц. С технологической точки зрения дисплей очень крутой. Здесь идеальный черный цвет, достаточно высокая яркость (хотя, конечно же, не 1000 нит при повседневном использовании), есть возможность смены цветовой палитры на более мягкие цвета (100% sRGB), а за счёт частоты экрана анимации отрисовываются плавнее и это сразу заметно для пользователя. Еще один важный момент — сканер отпечатков встроен в поверхность экрана и срабатывает достаточно быстро. А именно скорость разблокировки раньше смущала многих пользователей.По производительности realme X2 Pro предлагает максимум возможного на рынке. В нем установлен 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 Plus, графика, Adreno 640, быстрая оперативная память, а также быстрые накопители в версиях на 128 и 256 ГБ. Такая конфигурация позволяет получить более 480 000 очков в синтетическом тесте AnTuTu, а при фактическом использовании не дает шансов пожаловаться на быстродействие. Не отстает и автономность: удачно подобранная конфигурация в сочетании с эффективным менеджментом на уровне системы дают возможность рассчитывать на полный день без подзарядки даже при очень активном использовании смартфона. А если что-то пойдет не так (например, вы на целый день залипните в Call of Duty: Mobile) адаптер SuperVOOC 50 Вт позволит набрать 100% заряда аккумулятора примерно за полчаса.Коммуникационные возможности тоже должны порадовать покупателей. Есть USB Type-C и непривычный для актуальных флагманов 3.5 мм разъем для наушников, быстрый двухдиапазонный модель Wi-Fi, свежайший Bluetooth 5.0 и даже NFC, про который забывают многие китайские производители. Повторюсь, не хватает только беспроводной зарядки Qi, но в целом — порядок.Фронтальная камера — модуль Sony IMX471 разрешением в 16 мегапикселей с прибавкой в виде нескольких фирменных программных эффектов и технологий типа размытия фона при съемки. Селфи получаются нормальные, а больше и сказать особо нечего. Главный сенсор основной камеры — Samsung ISOCELL GW1 с матрицей 64 Мп, которая на выходе дает 16 Мп снимки улучшенного качества. В этом нет ничего особенного, потому что эти сенсоры закупают с Xiaomi и сама realme использует даже в недорогой модели XT. Второй модуль дает 5х зум, что редкость для смартфонов этого ценового сегмента, третий – ультраширокоугольный. Также есть вспомогательная камера 2 Мп для портретного режима. Такой сетап понравится нетребовательному покупателю, который не пользовался самыми дорогими флагманами прошлого и текущего года. А если быть избалованным возможностями топовых камерофонов, с realme X2 Pro может быть скучно.В итоге мы получаем смартфон, в котором производитель сделал ставку одновременно на мощность, редкие для мобильного рынке технологии и низкую цену. Разумеется, в мелочах тут приходится кое-чем пожертвовать, но все недостатки — разумная плата за хорошие материалы корпуса, мощнейшее железо, отличный экран и классную автономность. Ко всему прочему последние версии ColorOS были круто прокачаны в плане дизайна, функциональность и пользовательского опыта, так что realme X2 Pro оставляет классное впечатление также и в плане софта. Если бюджет ограничен 35 000 рублей, мало кто еще может предложить настолько же впечатляющее решение. Конкурентов на рынке — единицы.