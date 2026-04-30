Обзор ROG Flow Z13-KJP: игровой планшет от ASUS и Хидео Кодзимы

В этом году ASUS ROG Republic of Gamers исполнилось 20 лет. Два десятилетия инноваций, смелых экспериментов и преданности геймерам. В этом контексте коллаборация с Хидео Кодзимой — не просто громкий пиар-ход, а продуманный на уровне смыслов шаг.

Содержание

Вступление



Технические характеристики

Комплектация

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Устройства ввода

Железо и производительность

Автономная работа

Впечатления

Планшет 2 в 1 ROG Flow Z13-KJP с 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ оперативной памяти способен легко запускать современные игровые тайтлы на максималках, при этом не потребует отдельного рюкзака для транспортировки. Звучит как что-то из будущего. Внешне так и есть. А как показал себя гаджет с частичкой Хидео Кодзимы — в этом обзоре.Столпом философии геймдизайнера стал так Ludens, талисман студии Kojima Productions — человек, что стремится выйти за общепринятые рамки. Человек, способный экспериментировать, творить и мыслить на совершенно новом уровне.В какой-то степени ROG является своеобразным хайтек-отражением господина Кодзимы. Под лозунгом «For Those Who Dare» (Для тех, кто не боится мечтать), бренд уже двадцать лет создает не просто геймерские продукты премиального уровня, но и задает новый вектор инновационного мышления.ASUS ROG Flow Z13-KJP не стал исключением, несмотря на то, что схожая модель была представлена в прошлом году. Сейчас это больше, чем лимитка для фанатов «гения» с люденсом на логотипе. К его созданию приложил руку Ёдзи Синкава — художник, без которого не было бы ни исполинских мехов в серии Metal Gear, ни завораживающих ландшафтов Death Stranding. Все, начиная от слияния углеродного волокна с металлом, заканчивая необычной геометрией корпуса и стилистическими шрифтами, породило настоящий артефакт прямиком из индустриального и футуристичного мира Хидео Кодзимы.AMD Ryzen AI Max+ 395 3,0 ГГц (80 МБ кеш-памяти, до 5,1 ГГц, 16 ядер, 32 потока), AMD XDNA NPU до 50 TOPS: Radeon 8060S Graphics: 13.4 дюйма, 2560×1600, WQXGA 16:10, IPS, 180 Гц, 3 мс, 500 нит, DCI-P3 100%, ROG Nebula Display Pantone Validated с поддержкой Dolby Vision, сенсорный ввод, защита Gorilla Glass DXC: 128 ГБ LPDDR5X-8000: 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD: четыре динамика по мощности 2 Вт, технология иммерсивного звучания Dolby Atmos: 13 МП: 5.4: 7: два USB-C 4 (PD и DisplayPort), один USB-A USB 3.2, один microSD-кардридер, один HDMI 2.1 FRL, один комбинированный аудиоразъем 3,5 мм: 70 Вт·ч: 30,0×20,4×1,45 ~ 1,49 см: 1,25 кг / 1,72 кг (с клавиатурой)Уже на стадии распаковки ASUS ROG Flow Z13-KJP начинает удивлять. Первым, что бросается в глаза внутри коробки, — это предмет для хранения и переноски устройства. Заплечный рюкзак или чехол на застежке — слишком банальные материи для столь неординарной модели. Внутри нас ждет настоящий белоснежный кейс на застежках. Его грани обрамлены золотистой каймой, по бокам прорезиненные вставки, защищающие от царапин, и мягкий паралоновый наполнитель внутри. Выглядит превосходно, словно покупку курировал сам Норман Ридус из игры Death Stranding.ASUS ROG Flow Z13-KJP вложили рядом в коробку из плотного материала со слоготипами Kojima Productions и стилизованными надписями. Блок питания с изображением Людена лежит в отдельном отсеке. Под планшетом прячется конверт с любовным посланием от Хидео Кодзимы: вкладыш с артами и автографами, россыпь виниловых наклеек, ключ активации игры Death Stranding 2, руководство и ремувка со слоганом For Ludens Who Dare — для люденсов, которые не боятся мечтать.Внешне ROG Flow Z13-KJP — воплощение научно-фантастического стиля. Врезерненный алюминий перемежается с карбоновыми вставками, напоминая броню Люденса, готового к выходу в открытый космос. Сложная геометрия, дизайн вырезов, короткие текстовые сводки создают впечатление экспериментального гаджета из ближайшего будущего.В нижней части тыльной стороны прячется откидная подставка с прочными механическими креплениями.На правой грани расположились комбинированный аудиоразъем на 3,5 мм и порт USB-A 3.2 (до 10 Гбит/с), кнопка питания, качелька громкости и клавиша быстрого вызова функции ScreenXpert.На левой — пара USB-C 4 с поддержкой DisplayPort и PD до 40 Гбит/с, HDMI 2.1, разъем питания и картридер под microSD.Верхняя часть украшена зеркальной вставкой с уже знакомым текстом For Ludens Who Dare. По ее бокам расположили решетки для отвода воздуха. Этот элемент работает в связке с передовой системой охлаждения, аналогов которой нет в мире: воздух забирается с задней панели и выбрасывается наверх из торца над экраном. Даже при максимальной нагрузке нагрев не чувствуется от слова совсем, за что спасибо паре вентиляторов Arc Flow 2-го поколения, жидкометаллическому термоинтерфейсу, а также испарительной камере.Нижняя часть отведена магнитному креплению клавиатуры, что служит не только одним из устройств ввода, но и дополнительной защитой экрана.Габариты ROG Flow Z13-KJP составляют 30,0×20,4×1,45 см при весе 1,72 кг вместе с клавиатурой. Однако стоит помнить, что в руках у нас не рядовое устройство, а буквально портативный ПК с невиданной мощью, о возможностях которого я расскажу позже.ROG Flow Z13-KJP получил 13,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560×1600, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 180 Гц и яркостью в 500 нит. Закономерный вопрос: почему в столь премиальный гаджет не подвезли OLED? Все дело во внутреннем нагреве, который «оледы» на дух не переносят. Впрочем, отсутствие органической матрицы никак не сказывается на визуальном экспириенсе.Экран выдает сочные и реалистичные цвета, благодаря цветовому охвату DCI-P3 100% и технологии ROG Nebula — стандарту дисплеев от ASUS. Он создан в соответствии с набором игровых характеристик: время отклика, яркость или частота. Проще говоря, если вы сомневаетесь в возможностях экрана, не зная, на какие параметры смотреть, маркировка ROG Nebula гарантирует правильность выбора. Запаса яркости хватает для любых задач, даже при ярком дневном освещении. Также отмечу хорошие углы обзора.За воспроизведение аудио отвечают четыре динамика по 2 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Высокие и средние частоты детальны и чисты, а вот низких, на мой взгляд, можно было бы прибавить. Тем не менее, предоставленная акустика более чем хороша для компактного формата.Модель сохранила премиальность даже по части набора текста. Ход короткий, мягкий и хорошо считывается, работать с такой — одно удовольствие. Есть ненавязчивая RGB-подсветка, поведение которой настраивается через Armoury Crate — геймерскую утилиту от ASUS. Она предназначена для управления игровыми устройствами ROG и ASUS TUF. В ней также можно переключаться между режимами производительности системы (Silent/ Performance /Turbo), обновлять драйверы и мониторить параметры в реальном времени. В честь коллаборации, интерфейс Armoury Crate получил эксклюзивную тему в стиле Kojima Productions, созданную специально для ROG Flow Z13-KJP.Под клавиатурой расположен трекпад с поддержкой жестов и идеальной защитой от ложных касаний. Покрытие матовое и тактильно приятное.В отрыве от клавиатуры управление ROG Flow Z13-KJP осуществляется через сенсор.Сердцем модели стал процессор Ryzen AI Max+ 395 с шестнадцатью ядрами. Его дополняет интегрированная видеокарта Radeon 8060S Graphics и колоссальные 128 ГБ оперативки.Подробности на скриншотах ниже.Касаемо графики, ROG Flow Z13-KJP можно сравнить с железом уровня наутбучной RTX 4070, что для планшета показатель крайне достойный.Надо полагать, что ни повседневный веб-серфинг, ни «Фотошоп» и рендеринг видео такую начинку даже задуматься не заставят — все летает без тормозов.Мы протестировали планшет в 3DMark, Cinebench и CrystalDiskMark. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.Но перед нами устройство универсальное с упором на гейминг. С запуском свежей Resident Evil: Requiem игровой ноутбук трансформер справился легко: играется без запинок на максимально возможных настройках. В самом тяжелом игровом бенчмарке современности — Cyberpunk 2077 — модель показала не менее достойные результаты. В тайтле можно выжать стабильные 60 fps с трассировкой, но генерации кадров не избежать.Ниже скриншоты производительности при разных автоматических пресетах.Стоит отметить, что даже при максимальной нагрузке ROG Flow Z13-KJP ведет себя тише любого геймерского ноутбука. А внешний нагрев, повторюсь, магическим образом не ощущается совсем. Однако не забываем, что для максимальной производительности нужно быть подключенным к сети.За компактностью ASUS ROG Flow Z13-KJP спрятан гигантский, в рамках мобильных гаджетов, аккумулятор емкостью 70 Вт·ч — не все ноутбуки могут похвастаться такой.Однако с учетом мощности начинки автономность можно назвать золотым стандартом современности — около 6 часов работы в стандартном сценарии. Без питания в режиме гейминга можно рассчитывать на пару часов в зависимости от требовательности игры. Так, вышеупомянутый Cyberpunk 2077 высадил батарею чуть больше, чем за час. На дозаправку планшета от родного блока на 200 Вт уйдет примерно 1 час 40 минут с 0 до 100% и чуть менее получаса потребуется для восполнения батареи до уровня 50%.ASUS ROG Flow Z13-KJP поражает со всех сторон. Синергия дизайнеров ROG и Kojima Productions — это футуристически стильный артефакт с четким посылом: будущее уже здесь и оно осязаемо. При этом модель не прикрывается шильдиками и экстравагантным дизайном, а наглядно показывает, куда движется сегмент гибридных устройств. Это уже не концепт для техноэнтузиастов, а полноценная машина с 16-ядерным чипом, запасом оперативной памяти на 128 ГБ, которая первой сделала вызов объемным системным блокам на вашем столе.