В мае 2020 у меня появился беспроводной пылесос Samsung Jet Light. Сначала на обзор (кстати, можете прочитать), потом он стал постоянным обитателем квартиры. И мне очень нравится этот продукт. А вот с выпущенным где-то месяцем позже Clean Station все получилось сложнее. Это очень необычный аксессуар для линейки беспроводных пылесосов Samsung. По сути, это устройство, которое пылесосит пыль, собранную в контейнере пылесоса. И кажется, на тот момент никто из крупных производителей еще не делал ничего подобного, Но у Clean Station есть одна проблема: если взять только описание продукта и не вдаваться в детали его работы, легко подумать, что пылесос для пылесоса — бред. Но стоит узнать подробнее о техническом оснащении этой станции, и все встает на свои места.



Кому нужен пылесос для пылесоса? Есть три типа людей

Во-первых, Samsung Clean Station — однозначно имиджевый аксессуар. Это крутой подарок обеспеченному человеку, который предпочитает всякие необычные гаджеты и старается с их помощью упрощать повседневную жизнь. Есть знакомый, кто скупает новинки Samsung, любит их и не заморачивается насчет стоимости продуктов? Наверняка он оценит Clean Station: и самому себе помощь, и друзья скажут «вау».

Если не выпендриваться, Samsung Clean Station будет полезна аллергикам и всем, кто по медицинским показаниям следит за качеством воздуха в помещении и старается минимизировать количество мусора, пыли и других частиц, которые попадают обратно в воздух при обычной очистке контейнера пылесоса.

Ну, и еще есть небольшая группа людей, которые не гоняются за новинками и не испытывают проблем со здоровьем, но в силу особенностей своего характера уделяют большое внимание вопросам гигиены и следят за тем, чтобы дома была образцовая чистота. Они тоже оценят возможность отказаться от обычных способов взаимодействия с пылью, собранной в контейнер пылесоса.

Как выглядит Clean Station?

Clean Station — довольно высокая темно-серая башенка. Ее стилистика похожа на вертикальные пылесосы Samsung, однако обошлось без прямых заимствований цветов, материалов и дизайнерских решений. Корпус я бы назвал лаконичным и монолитным. С первого взгляда даже не догадаешься, для чего предназначено это устройство. Явный плюс в тех случаях, когда станция будет стоять на виду. Для работы верхняя крышка поднимается, туда устанавливается контейнер с пылью, передняя снимается, когда нужно сменить мешок с пылью.

Как работает Clean Station?

Первым делом придется сменить обычный контейнер пылесоса Samsung на тот, который лежит в комплекте Clean Station. Они немного отличаются цветом, а еще наличием дополнительной дверцы в донышке, которая открывается при установке контейнера в станцию. Принцип работы максимально простой и удобный. Когда приходит время очистки, нажатием кнопки нужно открыть верхнюю крышку и поставить контейнер сверху. Дальше все произойдет автоматически: дно будет открыто, включится подсветка, Clean Station тщательно высосет мусор и пыль. Но на всякий случай также есть кнопка принудительного запуска и отключения всасывания. Световой сигнал в штатном режиме горит синим, но поменяет цвет при необходимости замены мешка для сбора пыли. Благодаря высокой мощности всасывания, Clean Station работает очень быстро. Всего нескольких секунд достаточно, чтобы контейнер стал идеально чистым и при его снятии со станции не разлетелась часть ранее собранной пыли.

Правда ли Clean Station гигиеничный?

Да, и разница с обычным вытряхиванием контейнера огромная. Устройство обладает воздухонепроницаемой конструкцией и предотвращает рассеивание мельчайших частиц пыли. По результатам оценки уровня распространения пыли при очистке контейнера это до 400 раз более гигиенично, чем использование контейнеров других пылесосов. Данные получены на основании UL тестов, концентрация РМ10 (мг/м3), максимальный уровень по сравнению с пылесосом Samsung VC7000. Результаты зависят от индивидуального использования Сам контейнер открывается только тогда, когда вы помещаете его в Clean Station. Используемая в конструкции станции 5-уровневая система фильтрации включает в себя мешок для пыли, предмоторный фильтр, дезодорирующий фильтр с активированным углем, фильтр поглощения шума и фильтр для ультрамелких частиц пыли. Система фильтрации HEPA улавливает крупные и мелкие частицы пыли, а также задерживает до 99,999% ультрадисперсной пыли и аллергенов.

Какие недостатки есть у Clean Station?

Могу отметить три факта. Впрочем, их нельзя в полной мере назвать недостатками, скорее это особенности продукта, от которых никуда не денешься. Во-первых, недавно мы отказались от мешков для сбора пыли в обычных пылесосах и это казалось нам очень крутым прорывом. В Clean Station мы снова возвращаемся к мешкам, и этот факт довольно тяжело осознать. Более того, одноразовые мешки становятся расходником и нужно быть готовым к тому, что вы будете их докупать весь последующий срок эксплуатации пылесосов. Впрочем, делать это нужно нечасто. Одного мешка хватит не пару месяцев (по факту чуть больше или меньше в зависимости от особенностей помещения и наличия домашних животных), а несколько первых мешков уже есть в комплекте со станцией. Самому покупать расходники придется примерно через полгода использования.

Еще один момент — нужно выбрать место для Clean Station. С одной стороны у нее отличный экстерьер для такого рода продукта. Станция не привлекает повышенное внимание и может быть аккуратно размещена практически где угодно. Но если когда-то во время ремонта вы придумали, что в шкафу или гардеробной будет хозяйственный уголок с местом для пылесоса и розеткой для него, то разместить там же Clean Station из-за ее размеров может быть проблематично, а если даже получится — нужна дополнительная розетка. Но для тех, кто только готовится к переезду в свою квартиру, это не станет проблемой. Просто предусмотрите больше места для связки Clean Station и беспроводного пылесоса. А еще лучше — подумайте наперед и оставьте запас для какой-то еще техники из будущего.

Третий момент — может не понравиться размер устройства. В самых маленьких квартирах, где на счету бывает каждый кубический сантиметр пространства, некоторых может смутить довольно высокая башенка Clean Station. И действительно, можно подумать, что фактический размер станции несколько больше, чем требуется для размещения используемых комплектующих. Однако при выборе размера выбор явно был сделан в пользу эстетики и эргономики, а не компактных габаритов. В паре с беспроводными пылесосами Samsung станция смотрится куда лучше, чем если бы ее спроектировали максимально компактной. Да и не придется сильно наклоняться для использования.

Настоящее и будущее Clean Station

В итоге Clean Station показалась мне очень полезным аксессуаром для актуальных моделей пылесосов Samsung, а в будущем эта концепция наверняка найдет развитие в виде интеграции в топовые модели беспроводных пылесосов и роботов. Впрочем, второе мы уже видели в январе на выставке CES 2021. Производители пылесосов сейчас уделяют внимание не просто достаточной мощности для эффективного сбора всего видимого загрязнения, но также фокусируются на качестве воздуха, удалении аллергенов и мельчайших частиц пыли, а также сохранении чистоты еще и при обслуживании устройств. Как следствие, пылесос для пылесоса начинает казаться очень разумным решением. Пусть даже появляется потребность в покупке расходников в виде мешков для сбора пыли, зато без ручной очистки контейнеров вы получаете намного более гигиеничное взаимодействие с пылесосом.





