Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung 14 января официально представила модельный ряд смартфонов Galaxy S21. Я походил с устройством Plus чуть более недели и готов поделиться своими впечатлениями. В этом обзоре постараюсь максимально подробно раскрыть все ключевые особенности флагмана с наглядной демонстрацией.

Основные характеристики
  • Габариты: 5,6×161.5×7.8 мм, 200 г
  • Экран: 6,7» FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 ГЦ
  • Память: 8/128 или 8/256 ГБ
  • Основная камера: телевик 64 МП, ультраширокоугольная 12 МП и ширик 12 МП
  • Фронтальная камера: 10 МП
  • Аккумулятор: 4800 мАч

Дизайн

Смартфоны серии Galaxy S21 получили обновленную «спинку». Модуль основной камеры теперь располагается ближе к краю, а все объективы размещены строго по вертикале. Площадка камеры плавно перетекает в рамку, притягивая взгляд. Все элементы конструкции производят впечатление соответствующее флагманскому смартфону: ничего не люфтует, а кнопки отзываются приятной жесткой упругостью. Кстати о физических клавишах, всего у смартфона их три: питание и качелька регулировки громкости. Они расположены на правой грани. Для меня такое решение не совсем удобно, поскольку я больше предпочитаю, когда производители размещают эти элементы на разных сторонах, например, кнопка Power слева, а клавиши громкости справа. На мой взгляд, в таком случае получается эргономичнее. Тем не менее, к одностороннему варианту очень быстро привыкаешь и вырабатываешь на уровне мышечной памяти новые жесты, такие как создание скриншота с помощью среднего и указательного пальцев.
Стандартный Galaxy S21 и S21+ получили дисплеи с плоскими поверхностями. Обойдусь без клише «наконец-то Samsung сделала это» потому что я вполне комфортно могу использовать устройства, как с плоскими, так и с экранами типа «водопад», и проблем со случайными касаниями у меня не возникает. В целом это решение придется по вкусу любителям различных защитных аксессуаров, будь то плёнки или стекла, поскольку их проще наклеить на прямую поверхность без изгибов.

Samsung Galaxy S21 Plus

Корпус смартфона получился довольно легким и во время длительного использования рука не устаёт, вызывая дискомфортных ощущений в области запястья. Мне на обзор достался S21+ в цвете «фиолетовый фантом» — это новый оттенок, который приятно переливается на солнечном свету, привлекая взгляды прохожих. А вот рамка в позолоченном оттенке — немного не моё, просто потому что я не люблю «золотые» отделки и их различные вариации. Тем не менее если отбросить субъективные ощущения, то сочетание нежно-фиолетового цвета с золотистым оттенком смотрится свежо и гармонично. Также стоит отметить, что задняя поверхность Galaxy S21 Plus с матовым покрытием, а за счет этого он очень уверенно сидит в руке даже во время длительных игровых сессий.

Экран

Дисплей с диагональю 6,7 дюйма защищен Corning Gorilla Glass Victus. Он получил поддержку адаптивного режима с частотой 120 ГЦ. Тот самый момент, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — по возможности обязательно взгляните на выставочный образец в каком-нибудь розничном магазине.

Samsung Galaxy S21 Plus

Всё происходящее на экране выглядит очень плавным и сохраняет читабельность и детализацию в динамичных сценариях, будь то быстрый скроллинг соцсетей или стычка 5 на 5 в League of Legends: Wild Rift. Цветопередача по умолчанию естественная без искажений в тёплые или холодные оттенки. Несмотря на это, я предпочел опцию «Насыщенные цвета», которая делает картинку ярче и сочнее, максимально раскрывая достоинства технологии AMOLED. Для любителей подкрутить всё под себя имеется возможность ручной настройки баланса белого с помощью специально ползунка. Таким образом можно сделать картинку приятнее для своего зрения, не полагаясь на заводские предустановки.

Производительность и автономность

Все мои повседневные задачи смартфон с легкостью проглатывает, а за время тестирования я не обнаружил каких-либо лагов. Радует, что Samsung из года в год сокращает количество предустановленного софта, а теперь даже во время первоначальной настройки предлагает пользователям самостоятельно выбирать список необходимых программ. В целом набор программного обеспечения сузился до приложений от Google, Samsung и Microsoft. Плюс к этому добавились полезные Spotify и Netflix, которые при желании можно не устанавливать или просто удалить в случае, если они останутся невостребованными.

Game Launcher

В играх Galaxy S21 Plus ведет себя очень достойно. Во время длительных игровых сессий смартфон не греется. Также для любителей мобильного гейминга имеется несколько полезных фишек: Game Launcher и Game Booster. Первая — это настоящий игровой центр, где собираются все устанавливаемые тайтлы, чтобы не захламлять другие экраны. Также Game Launcher предоставляет наглядную статистику по проведенному в играх времени. Game Booster — это пакет инструментов, позволяющий оптимизировать устройство. Также в этом наборе имеется специальная панель, которая открывает быстрый доступ к различным полезным возможностям: мониторинг температуры и уровня заряда, переключатель режимов производительности, а также кнопка создания скриншотов.

Game Booster

Безопасность устройства обеспечивает сканер отпечатка пальца, встроенный под экран. В этом году Samsung использовала датчик 3D Sonic от Qualcomm второго поколения, который стал больше на 77% в сравнении с предыдущим поколением. Как мне показалось он стал отзывчивее и быстрее. Сканер может реагировать даже на мокрые пальцы. В таких условиях, когда на экране брызги от погодных осадков или руки влажные после мытья, процент срабатывания составляет по моим подсчетам около 75 процентов.



Galaxy S21 Plus идет с оболочкой One UI 3.1 на базе Android 11 из коробки. Samsung продолжает активно развивать свой фирменный интерфейс и двигается в правильном направлении. Все элементы выглядят продуманными и завершенными в плане дизайна. Оболочка сохраняет информативность и удобство, оставаясь лаконичной и неперегруженной. Все анимации и переходы плавные, а также оставляют ощущение единой и узнаваемой стилистики.

Результаты бенчмарков Geekbench и AnTuTu
Результаты бенчмарков Geekbench и AnTuTu

С автономностью у смартфона всё в полном порядке. Аккумулятор с ёмкостью 4800 мАч в обычном повседневном сценарии обеспечивает 1,5 дня без подзарядки. Конечно, стоит отметить, что этот показатель можно знатно просадить с помощью игр. Рабочий день моего Galaxy S21 Plus выглядел следующим образом: автономная работа 24 часа, из которых с 8 утра до 22 часов вечера смартфон активно использовался, ложился спать с остатком приблизительно в 20 процентов, а утром следующего дня подключался к заряднику. Использую устройство следующим образом: много общения в Telegram и по электронной почте, регулярно листают ленты Twitter и Instagram, около часа в день просматриваю ролики на YouTube, а к концу дня могу поиграть в течении одного—двух часов.

Камера

Samsung Galaxy S21 Plus

Это самый массивный раздел обзора с разбивкой по ключевым особенностями, поскольку в этом году Samsung как следует прокачала камеры своих флагманов, добавив много интересных возможностей. Напомню, модуль Galaxy S21 состоит из ультраширокоугольной линзы с разрешением 12 МП, углом обзора 120 градусов и светосилой F/2.2; телевика с разрешением 64 МП, трёхкратным оптическим зумом и F/2.0; и стандартного ширика на 12 МП с F/1.8. Наш сайт сжимает качество снимков, поэтому к демо приложу ссылки на просмотр фотографий без потерь.

Стандартный режим и 64 МП

Если судить по качеству снимков в стандартном режиме камеры, Samsung значительно улучшила алгоритмы обработки изображения. Фотографии с активированной функцией HDR получаются яркие, детализированные с точным балансом белого. Камера отлично справляется с проработкой теней и светлых участков снимка даже в ситуациях со сложным освещением, когда основной источник света направлен непосредственно в объектив.
Посмотреть фотографии без сжатия можно здесь

Видоискатель стандартного режима позволяет быстро переключать соотношение сторон фотографий и с его же помощью можно активировать съемку в разрешении 64 МП. Отмечу, что при съёмки с максимальным количеством мегапикселей доступен только шестикратный зум и соотношение сторон 3:4. Также стоит быть готовым к тому, что размер такого снимка составляет около 20 мегабайт. Фото снятые с максимальным разрешением впечатляют своей детализацией.
Посмотреть фотографии без сжатия можно здесь

Ультраширокоугольный объектив

Для меня в 2021 году утраширокоугольная линза Samsung Galaxy S21 Plus стала настоящим открытием. Первые снимки сделанные на этот объектив показали, что производитель провел качественную работу над цветопередачей. Фотографии точно передают баланс белого, а текстура получается хорошо детализированной без видимых артефактов и шума.
Посмотреть фотографии без сжатия можно здесь

Зум

Samsung в Galaxy S21 слегка подрезала зум, оставив возможность 30-кратного увеличения, что на мой взгляд вполне логично. Всё что было выше на предыдущем поколении теряло какое-либо художественное назначение и служило в угоду баловства и шпионства. Тем не менее компания продолжает развивать телеобъектив. Таким образом в новинке появилась функция стабилизации, которая позволяет «удержать» картинку во время съемки с рук при сильном увеличении. Этой возможности очень не хватало предыдущим флагманам.
Фото без сжатия здесь

Ночной режим

Возможность съемки при полном отсутствии какого-либо вменяемого освещения получила заметные улучшения, которые можно увидеть невооруженным взглядом. Фотографии, сделанные в ночном режиме на Galaxy S21, стали более детализированными. Камера смартфона, как мне показалось в сравнении с предыдущей моделью, стала лучше отрабатывать текстуру ночного неба, если на нём присутствуют облака.
Фото без сжатия здесь

Видео

Видоискатель стандартного режима съемки видео получил переключатель разрешения и частоты кадров. Также имеется поддержка съёмки роликов с расширенным динамическим диапазоном в стандарте HDR10+.

Демо 8K:


Демо 4K 60FPS:

Из нововведений отмечу «Кинорежим», который станет отличным подспорьем для мобильных видеографов. Эта функция позволяет переключать объективы непосредственно во время съемки. Помимо этого, имеется возможность снимать видео одновременно с фронтальной и основной камер. Это может полезно для репортажных влогов.

Демо возможностей «Кинорежима»:

Итог

Samsung Galaxy S21 Plus получился сбалансированным устройством. Обновленный дизайн, 120-герцовый дисплей и прокачанная камера станут основными драйверами покупки этого смартфона. Несмотря на приставку «плюс» в названии гаджетом комфортно пользоваться одной рукой. В этом году флагманская комплектация изрядно похудела и теперь в коробке со смартфоном отсутствуют проводные наушники от AKG и адаптер питания. S21+ вполне может стать приобретением с длительной перспективой за счет ощутимого запаса мощности железа и трехлетней поддержки программного обеспечения.


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