Основные характеристики

Габариты: 5,6×161.5×7.8 мм, 200 г

Экран: 6,7» FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 ГЦ

Память: 8/128 или 8/256 ГБ

Основная камера: телевик 64 МП, ультраширокоугольная 12 МП и ширик 12 МП

Фронтальная камера: 10 МП

Аккумулятор: 4800 мАч

Дизайн







Экран

Производительность и автономность

Камера

























































Итог







Samsung 14 января официально представила модельный ряд смартфонов Galaxy S21. Я походил с устройством Plus чуть более недели и готов поделиться своими впечатлениями. В этом обзоре постараюсь максимально подробно раскрыть все ключевые особенности флагмана с наглядной демонстрацией.Смартфоны серии Galaxy S21 получили обновленную «спинку». Модуль основной камеры теперь располагается ближе к краю, а все объективы размещены строго по вертикале. Площадка камеры плавно перетекает в рамку, притягивая взгляд. Все элементы конструкции производят впечатление соответствующее флагманскому смартфону: ничего не люфтует, а кнопки отзываются приятной жесткой упругостью. Кстати о физических клавишах, всего у смартфона их три: питание и качелька регулировки громкости. Они расположены на правой грани. Для меня такое решение не совсем удобно, поскольку я больше предпочитаю, когда производители размещают эти элементы на разных сторонах, например, кнопка Power слева, а клавиши громкости справа. На мой взгляд, в таком случае получается эргономичнее. Тем не менее, к одностороннему варианту очень быстро привыкаешь и вырабатываешь на уровне мышечной памяти новые жесты, такие как создание скриншота с помощью среднего и указательного пальцев.Стандартный Galaxy S21 и S21+ получили дисплеи с плоскими поверхностями. Обойдусь без клише «наконец-то Samsung сделала это» потому что я вполне комфортно могу использовать устройства, как с плоскими, так и с экранами типа «водопад», и проблем со случайными касаниями у меня не возникает. В целом это решение придется по вкусу любителям различных защитных аксессуаров, будь то плёнки или стекла, поскольку их проще наклеить на прямую поверхность без изгибов.Корпус смартфона получился довольно легким и во время длительного использования рука не устаёт, вызывая дискомфортных ощущений в области запястья. Мне на обзор достался S21+ в цвете «фиолетовый фантом» — это новый оттенок, который приятно переливается на солнечном свету, привлекая взгляды прохожих. А вот рамка в позолоченном оттенке — немного не моё, просто потому что я не люблю «золотые» отделки и их различные вариации. Тем не менее если отбросить субъективные ощущения, то сочетание нежно-фиолетового цвета с золотистым оттенком смотрится свежо и гармонично. Также стоит отметить, что задняя поверхность Galaxy S21 Plus с матовым покрытием, а за счет этого он очень уверенно сидит в руке даже во время длительных игровых сессий.Дисплей с диагональю 6,7 дюйма защищен Corning Gorilla Glass Victus. Он получил поддержку адаптивного режима с частотой 120 ГЦ. Тот самый момент, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — по возможности обязательно взгляните на выставочный образец в каком-нибудь розничном магазине.Всё происходящее на экране выглядит очень плавным и сохраняет читабельность и детализацию в динамичных сценариях, будь то быстрый скроллинг соцсетей или стычка 5 на 5 в League of Legends: Wild Rift. Цветопередача по умолчанию естественная без искажений в тёплые или холодные оттенки. Несмотря на это, я предпочел опцию «Насыщенные цвета», которая делает картинку ярче и сочнее, максимально раскрывая достоинства технологии AMOLED. Для любителей подкрутить всё под себя имеется возможность ручной настройки баланса белого с помощью специально ползунка. Таким образом можно сделать картинку приятнее для своего зрения, не полагаясь на заводские предустановки.Все мои повседневные задачи смартфон с легкостью проглатывает, а за время тестирования я не обнаружил каких-либо лагов. Радует, что Samsung из года в год сокращает количество предустановленного софта, а теперь даже во время первоначальной настройки предлагает пользователям самостоятельно выбирать список необходимых программ. В целом набор программного обеспечения сузился до приложений от Google, Samsung и Microsoft. Плюс к этому добавились полезные Spotify и Netflix, которые при желании можно не устанавливать или просто удалить в случае, если они останутся невостребованными.В играх Galaxy S21 Plus ведет себя очень достойно. Во время длительных игровых сессий смартфон не греется. Также для любителей мобильного гейминга имеется несколько полезных фишек: Game Launcher и Game Booster. Первая — это настоящий игровой центр, где собираются все устанавливаемые тайтлы, чтобы не захламлять другие экраны. Также Game Launcher предоставляет наглядную статистику по проведенному в играх времени. Game Booster — это пакет инструментов, позволяющий оптимизировать устройство. Также в этом наборе имеется специальная панель, которая открывает быстрый доступ к различным полезным возможностям: мониторинг температуры и уровня заряда, переключатель режимов производительности, а также кнопка создания скриншотов.Безопасность устройства обеспечивает сканер отпечатка пальца, встроенный под экран. В этом году Samsung использовала датчик 3D Sonic от Qualcomm второго поколения, который стал больше на 77% в сравнении с предыдущим поколением. Как мне показалось он стал отзывчивее и быстрее. Сканер может реагировать даже на мокрые пальцы. В таких условиях, когда на экране брызги от погодных осадков или руки влажные после мытья, процент срабатывания составляет по моим подсчетам около 75 процентов.Galaxy S21 Plus идет с оболочкой One UI 3.1 на базе Android 11 из коробки. Samsung продолжает активно развивать свой фирменный интерфейс и двигается в правильном направлении. Все элементы выглядят продуманными и завершенными в плане дизайна. Оболочка сохраняет информативность и удобство, оставаясь лаконичной и неперегруженной. Все анимации и переходы плавные, а также оставляют ощущение единой и узнаваемой стилистики.С автономностью у смартфона всё в полном порядке. Аккумулятор с ёмкостью 4800 мАч в обычном повседневном сценарии обеспечивает 1,5 дня без подзарядки. Конечно, стоит отметить, что этот показатель можно знатно просадить с помощью игр. Рабочий день моего Galaxy S21 Plus выглядел следующим образом: автономная работа 24 часа, из которых с 8 утра до 22 часов вечера смартфон активно использовался, ложился спать с остатком приблизительно в 20 процентов, а утром следующего дня подключался к заряднику. Использую устройство следующим образом: много общения в Telegram и по электронной почте, регулярно листают ленты Twitter и Instagram, около часа в день просматриваю ролики на YouTube, а к концу дня могу поиграть в течении одного—двух часов.Это самый массивный раздел обзора с разбивкой по ключевым особенностями, поскольку в этом году Samsung как следует прокачала камеры своих флагманов, добавив много интересных возможностей. Напомню, модуль Galaxy S21 состоит из ультраширокоугольной линзы с разрешением 12 МП, углом обзора 120 градусов и светосилой F/2.2; телевика с разрешением 64 МП, трёхкратным оптическим зумом и F/2.0; и стандартного ширика на 12 МП с F/1.8. Наш сайт сжимает качество снимков, поэтому к демо приложу ссылки на просмотр фотографий без потерь.Если судить по качеству снимков в стандартном режиме камеры, Samsung значительно улучшила алгоритмы обработки изображения. Фотографии с активированной функцией HDR получаются яркие, детализированные с точным балансом белого. Камера отлично справляется с проработкой теней и светлых участков снимка даже в ситуациях со сложным освещением, когда основной источник света направлен непосредственно в объектив.Видоискатель стандартного режима позволяет быстро переключать соотношение сторон фотографий и с его же помощью можно активировать съемку в разрешении 64 МП. Отмечу, что при съёмки с максимальным количеством мегапикселей доступен только шестикратный зум и соотношение сторон 3:4. Также стоит быть готовым к тому, что размер такого снимка составляет около 20 мегабайт. Фото снятые с максимальным разрешением впечатляют своей детализацией.Для меня в 2021 году утраширокоугольная линза Samsung Galaxy S21 Plus стала настоящим открытием. Первые снимки сделанные на этот объектив показали, что производитель провел качественную работу над цветопередачей. Фотографии точно передают баланс белого, а текстура получается хорошо детализированной без видимых артефактов и шума.Samsung в Galaxy S21 слегка подрезала зум, оставив возможность 30-кратного увеличения, что на мой взгляд вполне логично. Всё что было выше на предыдущем поколении теряло какое-либо художественное назначение и служило в угоду баловства и шпионства. Тем не менее компания продолжает развивать телеобъектив. Таким образом в новинке появилась функция стабилизации, которая позволяет «удержать» картинку во время съемки с рук при сильном увеличении. Этой возможности очень не хватало предыдущим флагманам.Возможность съемки при полном отсутствии какого-либо вменяемого освещения получила заметные улучшения, которые можно увидеть невооруженным взглядом. Фотографии, сделанные в ночном режиме на Galaxy S21, стали более детализированными. Камера смартфона, как мне показалось в сравнении с предыдущей моделью, стала лучше отрабатывать текстуру ночного неба, если на нём присутствуют облака.Видоискатель стандартного режима съемки видео получил переключатель разрешения и частоты кадров. Также имеется поддержка съёмки роликов с расширенным динамическим диапазоном в стандарте HDR10+.Демо 8K:Демо 4K 60FPS:Из нововведений отмечу «Кинорежим», который станет отличным подспорьем для мобильных видеографов. Эта функция позволяет переключать объективы непосредственно во время съемки. Помимо этого, имеется возможность снимать видео одновременно с фронтальной и основной камер. Это может полезно для репортажных влогов.Демо возможностей «Кинорежима»:Samsung Galaxy S21 Plus получился сбалансированным устройством. Обновленный дизайн, 120-герцовый дисплей и прокачанная камера станут основными драйверами покупки этого смартфона. Несмотря на приставку «плюс» в названии гаджетом комфортно пользоваться одной рукой. В этом году флагманская комплектация изрядно похудела и теперь в коробке со смартфоном отсутствуют проводные наушники от AKG и адаптер питания. S21+ вполне может стать приобретением с длительной перспективой за счет ощутимого запаса мощности железа и трехлетней поддержки программного обеспечения.