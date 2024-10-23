Обзор Samsung Galaxy Tab S10+: универсальный флагман с бесплатным ИИ

Дизайн — стабильность прежде всего

Экран — путь в мир яркого контента

Производительность — мощная начинка для игр и функций ИИ

Galaxy AI — «умная» помощь с каплей веселья

Стилус S Pen — как ручка, только круче

Камера — внезапно хорошо

Автономность — стандарт в своем классе

Характеристики

Впечатления

Современные гаджеты уже вряд ли кого-то удивят большим ярким экраном, мощным железом и безупречной сборкой, особенно когда речь идет о моделях флагманского уровня. Другое дело, когда в игру вступает один из главных трендов последних лет — искусственный интеллект. Samsung — одна из первых компаний, кто начал обкатывать технологию, внедрив «умного» помощника Galaxy AI. Нужно удалить зевак с красивого снимка или исправить ошибки в тексте? Легко! А в отличие от расхайпленных нейросетевых редакторов, это бесплатно, без танцев с VPN-бубном и с пониманием нашего родного языка. Впрочем, ИИ не единственное, чем привлекает Samsung Galaxy Tab S10+. Делимся впечатления в нашем новом обзоре.Похоже, что дизайнеры Samsung уловили некий дзен — внешность линейки планшетов не меняется уже который год. Так Galaxy Tab S10+ полностью унаследовал черты своего предшественника. Корпус по-прежнему отлит из металла, грани строго прямые, даже габариты позволяют использовать чехлы от прошлой модели.Ближе к верхнему краю спинки расположена магнитная полоса для стилуса. Справа от нее — двойная камера и вспышка.Если держать планшет горизонтально, клавиша питания и качелька громкости ложатся ровно под указательный палец левой руки.На противоположной стороне от кнопок есть двойной лоток: под SIM и карту microSD до 1,5 ТБ. Впрочем, данная опция может вовсе не пригодиться — флагман дружит eSIM, а запаса накопителя в 256 ГБ хватит надолго, что уж говорить о конфигурации в 512 ГБ.Для зарядки или передачи данных на правой грани есть порт USB-С. Чтобы звук был объемнее, по краям Tab S10+ расположили четыре динамика. В центре нижнего торца заметны три контакта — там цепляется магнитная клавиатура.Можно сколь угодно винить Samsung в визуальном самоповторе, но в его надежности и практичности сомневаться сложно. Корпус монолитный и прочный, а значит — любые зазоры и изгибы исключены. Стальная поверхность тактильно приятная и совершенно не собирает отпечатки пальцев. Нажатие клавиш четкое, без единого намека на люфт. Плюсом Tab S10+ герметичен и защищен по стандарту IP68 — ни влага, ни пыль не проникнут. Однако подвергать устройство изнурительным экспериментам с водой все же не стоит.Лично мне такая «внешка» очень заходит и характеризуется скорее выверенностью и надежностью, нежели ленью разработчиков привнести что-то новое в сборку.Сразу закроем тему рамок — они широкие по меркам современных моделей. Отступ от дисплея составляет примерно сантиметр, но даже в этом есть плюсы. Если держать планшет в руках, картинка не будет загораживаться пальцами.В остальном изображение, что выдает Tab S10+, — просто сказка. От большой 12,4-дюймовой панели с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением 2800×1752 точек и яркостью 650 нит, оторваться невозможно. Сочную картинку дополняет поддержка HDR10 и 10-битная глубина цвета — киноманы останутся в восторге. Под экраном спрятался шустрый сканер отпечатка пальцев для разблокировки.С такими параметрами даже самое яркое освещение не испортит впечатление от просмотра и не станет преградой для работы на свежем воздухе. Отдельное спасибо за покрытие, которое достойно поглощает блики от источников света.Единственной оговоркой могут стать габариты планшета. Для столь большой диагонали придется выделить отдельный отсек в рюкзаке. Но справедливости ради, устройство по-прежнему даст фору любому ультрабуку, если говорить о вместимости.Для стабильной работы искусственного интеллекта Galaxy AI планшет получил мощный чип Dimensity 9300+ в связке с 12 ГБ «оперативки». Технология NeuroPilot Speculative Decode Acceleration способна разогнать большие языковые модели с 7 млрд параметров и эффективностью до 22 токенов в секунду. Кроме того, у гаджета есть система подкачки, что добавляет еще 8 ГБ ОЗУ за счет внутренней памяти. Но поскольку Samsung не спешит этим хвастаться, параметр активен по умолчанию.О возможностях ИИ я расскажу отдельно, а пока вот результаты тестов в AnTuTu, Geekbench и CPU Trottling Test.По традиции запускал одну из самых требовательных мобильных игр Genshin Impact. Даже при высоких настройках геймплей не подлагивал, а задняя сторона корпуса была лишь слегка теплой. Сомнений нет, что и с другими тяжеловесными тайтлами планшет справляется на ура. А работа в графических редакторах и запуск софта для моделирования типа AutoDesk дискомфорта не вызывают.Искусственный интеллект в смартфонах и планшетах можно назвать довольно молодой фишкой. Из-за доли скепсиса ассистента в прошлогоднем Samsung Galaxy Tab S9 я обошел стороной, и очень зря. Пришло время наверстать упущенное.Напомню, что Galaxy AI работает из коробки, без каких-либо регистраций и обходов блокировок. Помощник хорошо понимает русский язык, подсобит в создании и стилизации текста, может из скетчей сделать рисунок и подправить фото. Найти его просто — где есть иконка со звездочками, доступна ИИ-генерация. Полагая, что далеко не все увлечены словесной редактурой, начну с более применимой функции.Чтобы активировать генератор, достаточно зайти в галерею с фотографиями и начать редактирование. ИИ может удалить ненужные объекты со снимка или перенести на новое место. При этом необязательно попадать точно в контур предмета — просто обводим и грани выделятся автоматически. А контекстные символы подскажут, что делать дальше.На этом снимке москвичи (или гости столицы) немного не вписывались в общую композицию. Женщин у фонтана пришлось убрать, с чем Galaxy AI благополучно справился.Аналогичным способом удалось исправить экспрессивное оформление одного из московских заведений.В стенах калининградского музея-форта № 11 «Дёнхофф» есть кофейня с весьма атмосферной обстановкой. Я попросил ассистента сделать рокировку в интерьере — сместил картину, светильник и удалил с полки один сосуд. С первыми двумя объектами все прошло гладко, а вот на месте бутылки оказалась тара с сахаром.На этом снимке я подвинул зеленоградскую Мурку ближе к центру. И удалил все лишнее на заднем плане. В итоге кошка вписалась на новое место, а вот с бордюром на ее месте случился архитектурный конфуз.После тестов можно с уверенностью сказать, что ИИ достойно справляется с поставленной задачей. Мелкие детали замещаются генерацией так, что заметить это можно только при сравнении с оригиналом и если сильно вглядываться. С крупными объектами порой случаются некоторые вольности.Для последующих тестов я использовал приложение «Заметки». Там Galaxy AI выведен на панель инструментов и даже встроен в саму клавиатуру для удобного использования. В качестве примера был взят фрагмент статьи научного сайта. К слову, при переводе можно задать стилистику, вплоть до разговорной. Но во избежание смысловых искажений я оставил профессиональную. Ниже приведены скриншоты оригинального текста и сравнение результатов ассистента и Google-переводчика (светлый блок).В данном случае результаты весьма схожи, но оба не идеальны. «Гугл» кажется немного литературнее, но на общее понимание текста влияет не сильно.Проверить орфографию и пунктуацию взялся ведьмак Геральт. В отрывке из книги я убрал практически все знаки препинания и добавил несколько опечаток.Тут ИИ справился почти безукоризненно. Все запятые и двоеточия вернулись на свои места. Придраться можно только к внезапному дефису в середине наречия «поэтому».Эта функция делает краткую выжимку из длинного текста, раскладывая главное по пунктам. Как с этим справляется помощник, узнал на примере биографии писателя-фантаста Филипа К. Дика.В целом, Galaxy AI способен сэкономить время и составить общее представление об изложенном, однако более интересные подробности опускаются. Текст содержит главную информацию, но становится сухим.Опция позволяет варьировать стиль текста в зависимости от цели. Например, создать деловое или более свободное обращение, оформить пост для соцсетей, добавить эмодзи. Поскольку профессиональный стиль уже использовался, я составил неформальный диалог двух знакомых.Предложенные результаты видны в левой колонке. Особенно порадовал «профессиональный» вариант.Тут сразу стоит отметить, что ИИ не чат-бот. Система сразу предлагает не ждать ответов на вопросы и обогащать текст дополнительной информацией. Однако получить разъяснение по некоторым темам все же можно. На описание задачи дается 125 символов. Также есть выбор стиля изложения.Galaxy AI определенно знает толк в некоторых вопросах, но только в общих чертах. С тем же успехом можно открыть браузер. Но если конкретика не стоит на первом месте, такой вариант вполне неплох.Для проверки понимания голосовых заметок, был взят отрывок из книги Чака Паланика. Перед записью я прочитал текст несколько раз и старался диктовать с интонацией и без запинок. Вот что из этого вышло.На фото видно, как Galaxy AI старается соблюдать правила русского языка. Получается неидеально, но вполне сносно. Для быстрых заметок с дальнейшим редактированием вполне подойдет.Напоследок немного развлечений. Имея при себе стилус S Pen, в заметках можно делать зарисовки. Для этого есть панель с разными кистями и другими инструментами. Я сделал набросок кошки, сидящей у батареи, и попросил преобразовать в разных стилях.По итогам общения с Galaxy AI хочется надеяться, что технология будет и дальше развиваться. ИИ уже неплохо справляется с редактурой фото на скорую руку и пунктуацией. Быть может развитие Samsung дотянет ассистента до полноценного чат-бота.В первую очередь этот аксессуар предназначен для людей, связанных с чертежами и графикой: архитекторы, художники, дизайнеры, проектировщики. Поскольку я далек от всего этого, мое применение стилусу ограничилось управлением и заметками.S Pen буквально передает ощущение письма на бумаге, разве что скользит активнее стандартной ручки. Время отклика пера составляет 9 миллисекунд, а вместе со сменой кисти, меняется ее звук. Для меня самой интересной фишкой стала возможность оставлять заметки на заблокированном экране — удобно, если нужно что-то законспектировать прямо сейчас. Достаточно зажать функциональную клавишу и дважды тапнуть по экрану. Написанное можно сохранить в заметки, а там уже преобразовать в текст или оставить как есть.С преобразованием все хорошо — даже мой корявый почерк планшет понял практически идеально.Из полезных функций могу отметить блокировку планшета по нажатию клавиши, режим лазерной указки для ведения презентаций с трансляцией экрана. Чтобы не потерять ручку, система оповестит, если устройства отдалятся друг от друга.Как правило, съемка в планшетах — функция номинальная. Для этого существуют смартфоны, которые прочно заняли нишу мобильного фото, да и доставать огромный гаджет из рюкзака мало кому придет в голову ради снимка. Впрочем, Tab S10+ сгодится не только для съемки рабочего графика, счетчиков и объявлений у подъезда.Основной модуль получил 13 МП сенсор с диафрагмой f/1.8 и «сверхширик» на 8 МП с апертурой f/2.0. При должном освещении из камеры можно выжать хорошие кадры, без завышенных ожиданий в художественность. Ниже привожу примеры обычной съемки, портретного режима и возможности зума.Осенние пейзажи городского парка и его обитателей.Очаровательные жительницы Саратова стали моделями для теста «портретника».Возможности зума проверил на городской архитектуре. На каждый объект взял по три кадра: стандарт, 2-х и 4-х кратное увеличение. Ждать детализацию от более высокого приближения просто нет смысла.На снимках четко видно — чем ярче свет, тем лучше изображение. Темные кадры становятся шумными даже в помещении. То же самое касается фронтальной камеры.Samsung Galaxy Tab S10+ получил аккумулятор емкостью 10 090 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. При умеренном использовании со средними настройками яркости устройство свободно протянет сутки. Постоянный просмотр видео сократит показатель вдвое, а требовательного гейминга хватит на 5-6 часов. С нуля до полного заряда уйдет около 1,5 часа.12.4 дюйма, Dynamic AMOLED 2X; 2800×1752, 120 Гц, 266 ppi, 650 нит;: Dimensity 9300+;Immortalis-G720 MC12;оперативная —12 ГБ, накопитель — 256/512 ГБ;основная — 13 + 8 МП, фронтальная — 12 МП;10 090 мА·ч;285,4 × 185,6 × 5,6 мм;576 г.Samsung Galaxy Tab S10+ — образцовый показатель многофункционального флагмана. Здесь и безупречная сборка, и топовое железо, экран — просто загляденье, камера приятно удивила. Возможности Galaxy AI интересны, даже если на данном этапе найти им повседневное применение сложновато. И конечно же работу со стилусом S Pen оценят обладатели творческих профессий.Данный планшет, безусловно, любопытное предложение, возможности которого лучше опробовать лично. Скорее всего, решение хоть раз взять в руки Tab S10+ станет первым шагом к его покупке.