Обзор Samsung Galaxy Tab S10+: универсальный флагман с бесплатным ИИ

Артем
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Современные гаджеты уже вряд ли кого-то удивят большим ярким экраном, мощным железом и безупречной сборкой, особенно когда речь идет о моделях флагманского уровня. Другое дело, когда в игру вступает один из главных трендов последних лет — искусственный интеллект. Samsung — одна из первых компаний, кто начал обкатывать технологию, внедрив «умного» помощника Galaxy AI. Нужно удалить зевак с красивого снимка или исправить ошибки в тексте? Легко! А в отличие от расхайпленных нейросетевых редакторов, это бесплатно, без танцев с VPN-бубном и с пониманием нашего родного языка. Впрочем, ИИ не единственное, чем привлекает Samsung Galaxy Tab S10+. Делимся впечатления в нашем новом обзоре.

Дизайн — стабильность прежде всего

Похоже, что дизайнеры Samsung уловили некий дзен — внешность линейки планшетов не меняется уже который год. Так Galaxy Tab S10+ полностью унаследовал черты своего предшественника. Корпус по-прежнему отлит из металла, грани строго прямые, даже габариты позволяют использовать чехлы от прошлой модели. 

Ближе к верхнему краю спинки расположена магнитная полоса для стилуса. Справа от нее — двойная камера и вспышка. 

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Если держать планшет горизонтально, клавиша питания и качелька громкости ложатся ровно под указательный палец левой руки.

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На противоположной стороне от кнопок есть двойной лоток: под SIM и карту microSD до 1,5 ТБ. Впрочем, данная опция может вовсе не пригодиться — флагман дружит eSIM, а запаса накопителя в 256 ГБ хватит надолго, что уж говорить о конфигурации в 512 ГБ.

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Для зарядки или передачи данных на правой грани есть порт USB-С. Чтобы звук был объемнее, по краям Tab S10+ расположили четыре динамика. В центре нижнего торца заметны три контакта — там цепляется магнитная клавиатура.

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Можно сколь угодно винить Samsung в визуальном самоповторе, но в его надежности и практичности сомневаться сложно. Корпус монолитный и прочный, а значит — любые зазоры и изгибы исключены. Стальная поверхность тактильно приятная и совершенно не собирает отпечатки пальцев. Нажатие клавиш четкое, без единого намека на люфт. Плюсом Tab S10+ герметичен и защищен по стандарту IP68 — ни влага, ни пыль не проникнут. Однако подвергать устройство изнурительным экспериментам с водой все же не стоит.

Лично мне такая «внешка» очень заходит и характеризуется скорее выверенностью и надежностью, нежели ленью разработчиков привнести что-то новое в сборку.

Экран — путь в мир яркого контента

Сразу закроем тему рамок — они широкие по меркам современных моделей. Отступ от дисплея составляет примерно сантиметр, но даже в этом есть плюсы. Если держать планшет в руках, картинка не будет загораживаться пальцами. 

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В остальном изображение, что выдает Tab S10+, — просто сказка. От большой 12,4-дюймовой панели с матрицей Dynamic AMOLED 2X, разрешением 2800×1752 точек и яркостью 650 нит, оторваться невозможно. Сочную картинку дополняет поддержка HDR10 и 10-битная глубина цвета — киноманы останутся в восторге. Под экраном спрятался шустрый сканер отпечатка пальцев для разблокировки.

С такими параметрами даже самое яркое освещение не испортит впечатление от просмотра и не станет преградой для работы на свежем воздухе. Отдельное спасибо за покрытие, которое достойно поглощает блики от источников света.

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Единственной оговоркой могут стать габариты планшета. Для столь большой диагонали придется выделить отдельный отсек в рюкзаке. Но справедливости ради, устройство по-прежнему даст фору любому ультрабуку, если говорить о вместимости. 

Производительность — мощная начинка для игр и функций ИИ

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Для стабильной работы искусственного интеллекта Galaxy AI планшет получил мощный чип Dimensity 9300+ в связке с 12 ГБ «оперативки». Технология NeuroPilot Speculative Decode Acceleration способна разогнать большие языковые модели с 7 млрд параметров и эффективностью до 22 токенов в секунду. Кроме того, у гаджета есть система подкачки, что добавляет еще 8 ГБ ОЗУ за счет внутренней памяти. Но поскольку Samsung не спешит этим хвастаться, параметр активен по умолчанию. 

О возможностях ИИ я расскажу отдельно, а пока вот результаты тестов в AnTuTu, Geekbench и CPU Trottling Test.

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По традиции запускал одну из самых требовательных мобильных игр Genshin Impact. Даже при высоких настройках геймплей не подлагивал, а задняя сторона корпуса была лишь слегка теплой. Сомнений нет, что и с другими тяжеловесными тайтлами планшет справляется на ура. А работа в графических редакторах и запуск софта для моделирования типа AutoDesk дискомфорта не вызывают.

Galaxy AI — «умная» помощь с каплей веселья

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Искусственный интеллект в смартфонах и планшетах можно назвать довольно молодой фишкой. Из-за доли скепсиса ассистента в прошлогоднем Samsung Galaxy Tab S9 я обошел стороной, и очень зря. Пришло время наверстать упущенное.

Напомню, что Galaxy AI работает из коробки, без каких-либо регистраций и обходов блокировок. Помощник хорошо понимает русский язык, подсобит в создании и стилизации текста, может из скетчей сделать рисунок и подправить фото. Найти его просто — где есть иконка со звездочками, доступна ИИ-генерация. Полагая, что далеко не все увлечены словесной редактурой, начну с более применимой функции.


• Редактируем снимки

Чтобы активировать генератор, достаточно зайти в галерею с фотографиями и начать редактирование. ИИ может удалить ненужные объекты со снимка или перенести на новое место. При этом необязательно попадать точно в контур предмета — просто обводим и грани выделятся автоматически. А контекстные символы подскажут, что делать дальше.

На этом снимке москвичи (или гости столицы) немного не вписывались в общую композицию. Женщин у фонтана пришлось убрать, с чем Galaxy AI благополучно справился. 

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Аналогичным способом удалось исправить экспрессивное оформление одного из московских заведений.

2.png

В стенах калининградского музея-форта № 11 «Дёнхофф» есть кофейня с весьма атмосферной обстановкой. Я попросил ассистента сделать рокировку в интерьере — сместил картину, светильник и удалил с полки один сосуд. С первыми двумя объектами все прошло гладко, а вот на месте бутылки оказалась тара с сахаром.

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На этом снимке я подвинул зеленоградскую Мурку ближе к центру. И удалил все лишнее на заднем плане. В итоге кошка вписалась на новое место, а вот с бордюром на ее месте случился архитектурный конфуз.

4.png

После тестов можно с уверенностью сказать, что ИИ достойно справляется с поставленной задачей. Мелкие детали замещаются генерацией так, что заметить это можно только при сравнении с оригиналом и если сильно вглядываться. С крупными объектами порой случаются некоторые вольности.


• Переводим текст 

Для последующих тестов я использовал приложение «Заметки». Там Galaxy AI выведен на панель инструментов и даже встроен в саму клавиатуру для удобного использования. В качестве примера был взят фрагмент статьи научного сайта. К слову, при переводе можно задать стилистику, вплоть до разговорной. Но во избежание смысловых искажений я оставил профессиональную. Ниже приведены скриншоты оригинального текста и сравнение результатов ассистента и Google-переводчика (светлый блок).

перевод.png

В данном случае результаты весьма схожи, но оба не идеальны. «Гугл» кажется немного литературнее, но на общее понимание текста влияет не сильно.


• Исправляем ошибки

Проверить орфографию и пунктуацию взялся ведьмак Геральт. В отрывке из книги я убрал практически все знаки препинания и добавил несколько опечаток.

Screenshot_20241022_094841_Samsung Notes.jpg

Тут ИИ справился почти безукоризненно. Все запятые и двоеточия вернулись на свои места. Придраться можно только к внезапному дефису в середине наречия «поэтому». 


• Составляем сводку

Эта функция делает краткую выжимку из длинного текста, раскладывая главное по пунктам. Как с этим справляется помощник, узнал на примере биографии писателя-фантаста Филипа К. Дика.
В целом, Galaxy AI способен сэкономить время и составить общее представление об изложенном, однако более интересные подробности опускаются. Текст содержит главную информацию, но становится сухим. 


• Меняем стиль

Опция позволяет варьировать стиль текста в зависимости от цели. Например, создать деловое или более свободное обращение, оформить пост для соцсетей, добавить эмодзи. Поскольку профессиональный стиль уже использовался, я составил неформальный диалог двух знакомых.

стили.png

Предложенные результаты видны в левой колонке. Особенно порадовал «профессиональный» вариант.


• Генерируем текст

Тут сразу стоит отметить, что ИИ не чат-бот. Система сразу предлагает не ждать ответов на вопросы и обогащать текст дополнительной информацией. Однако получить разъяснение по некоторым темам все же можно. На описание задачи дается 125 символов. Также есть выбор стиля изложения.
Galaxy AI определенно знает толк в некоторых вопросах, но только в общих чертах. С тем же успехом можно открыть браузер. Но если конкретика не стоит на первом месте, такой вариант вполне неплох.


• Распознаем голос

Для проверки понимания голосовых заметок, был взят отрывок из книги Чака Паланика. Перед записью я прочитал текст несколько раз и старался диктовать с интонацией и без запинок. Вот что из этого вышло.

IMG_3181.jpg

На фото видно, как Galaxy AI старается соблюдать правила русского языка. Получается неидеально, но вполне сносно. Для быстрых заметок с дальнейшим редактированием вполне подойдет.


• Создаем изображение

Напоследок немного развлечений. Имея при себе стилус S Pen, в заметках можно делать зарисовки. Для этого есть панель с разными кистями и другими инструментами. Я сделал набросок кошки, сидящей у батареи, и попросил преобразовать в разных стилях. 
По итогам общения с Galaxy AI хочется надеяться, что технология будет и дальше развиваться. ИИ уже неплохо справляется с редактурой фото на скорую руку и пунктуацией. Быть может развитие Samsung дотянет ассистента до полноценного чат-бота.

Стилус S Pen — как ручка, только круче

IMG_3157.jpg

В первую очередь этот аксессуар предназначен для людей, связанных с чертежами и графикой: архитекторы, художники, дизайнеры, проектировщики. Поскольку я далек от всего этого, мое применение стилусу ограничилось управлением и заметками.

IMG_3234.jpg

S Pen буквально передает ощущение письма на бумаге, разве что скользит активнее стандартной ручки. Время отклика пера составляет 9 миллисекунд, а вместе со сменой кисти, меняется ее звук. Для меня самой интересной фишкой стала возможность оставлять заметки на заблокированном экране — удобно, если нужно что-то законспектировать прямо сейчас. Достаточно зажать функциональную клавишу и дважды тапнуть по экрану. Написанное можно сохранить в заметки, а там уже преобразовать в текст или оставить как есть.

С преобразованием все хорошо — даже мой корявый почерк планшет понял практически идеально.
Из полезных функций могу отметить блокировку планшета по нажатию клавиши, режим лазерной указки для ведения презентаций с трансляцией экрана. Чтобы не потерять ручку, система оповестит, если устройства отдалятся друг от друга.

Камера — внезапно хорошо

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Как правило, съемка в планшетах — функция номинальная. Для этого существуют смартфоны, которые прочно заняли нишу мобильного фото, да и доставать огромный гаджет из рюкзака мало кому придет в голову ради снимка. Впрочем, Tab S10+ сгодится не только для съемки рабочего графика, счетчиков и объявлений у подъезда.

Основной модуль получил 13 МП сенсор с диафрагмой f/1.8 и «сверхширик» на 8 МП с апертурой f/2.0. При должном освещении из камеры можно выжать хорошие кадры, без завышенных ожиданий в художественность. Ниже привожу примеры обычной съемки, портретного режима и возможности зума. 

Осенние пейзажи городского парка и его обитателей.
Очаровательные жительницы Саратова стали моделями для теста «портретника».
Возможности зума проверил на городской архитектуре. На каждый объект взял по три кадра: стандарт, 2-х и 4-х кратное увеличение. Ждать детализацию от более высокого приближения просто нет смысла.
На снимках четко видно — чем ярче свет, тем лучше изображение. Темные кадры становятся шумными даже в помещении. То же самое касается фронтальной камеры.

Автономность — стандарт в своем классе

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Samsung Galaxy Tab S10+ получил аккумулятор емкостью 10 090 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. При умеренном использовании со средними настройками яркости устройство свободно протянет сутки. Постоянный просмотр видео сократит показатель вдвое, а требовательного гейминга хватит на 5-6 часов. С нуля до полного заряда уйдет около 1,5 часа.

Характеристики 

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Экран:12.4 дюйма, Dynamic AMOLED 2X; 2800×1752, 120 Гц, 266 ppi, 650 нит;
Процессор: Dimensity 9300+;
Графика: Immortalis-G720 MC12;
Память: оперативная —12 ГБ, накопитель — 256/512 ГБ;
Камеры: основная — 13 + 8 МП, фронтальная — 12 МП;
Аккумулятор: 10 090 мА·ч;
Габариты: 285,4 × 185,6 × 5,6 мм;
Вес: 576 г.

Впечатления

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Samsung Galaxy Tab S10+ — образцовый показатель многофункционального флагмана. Здесь и безупречная сборка, и топовое железо, экран — просто загляденье, камера приятно удивила. Возможности Galaxy AI интересны, даже если на данном этапе найти им повседневное применение сложновато. И конечно же работу со стилусом S Pen оценят обладатели творческих профессий.

Данный планшет, безусловно, любопытное предложение, возможности которого лучше опробовать лично. Скорее всего, решение хоть раз взять в руки Tab S10+ станет первым шагом к его покупке.
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