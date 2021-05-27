2021-й — год экспериментов у производителей телевизоров. Бренды пытаются уйти от проблемного OLED с выгорающими пикселями. В этом году LG анонсировала модели с mini-LED на CES-21, а Samsung уже выпустила устройства с Micro LED. Один из таких телевизоров попал к нам на тест. Это Samsung Neo QLED 2021. Расскажем, что изменилось при переходе с OLED на новый тип подсветки и как это ощущается.Samsung Neo QLED 2021 предлагается с пятью диагоналями экрана: 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Во всех случаях разрешение — 4К (3840×2160 пикселей), частота обновления — 120 Гц. Версия HDMI — 2.1. Это позволит использовать оба параметра в играх и транслировать их в 4К 120 Гц. С HDMI 2.0 можно играть со 120 Гц, но разрешение будет составлять 1080p (иногда 1440p).Нам досталась версия на 65 дюймов. Это оптимальный вариант для просторной гостиной, где расстояние от телевизора до дивана составляет три и более метров. Картинка получается большой и четкой, смотреть телевизор комфортно даже издали.Главная особенность Neo QLED 2021 — подсветка типа Micro LED. Это первая серия телевизоров Samsung с такой технологией, да и в принципе на рынке моделей с ней единицы. Задача Micro LED — заменить OLED, став более надежной технологией без недостатков предшественницы.У OLED есть ряд недостатков: выгорание пикселей, долгое время отклика, относительно низкое максимальное значение яркости. Часть проблем решилась бы с уменьшением числа светодиодов, только сделать это невозможно. Если уменьшить их число на OLED, то количество света снизится и качество картинки упадет. А если снизить их число и повысить мощность, увеличится энергопотребление и нагрев, а это в разы снизит срок службы и повысит вероятность поломки.Решение проблем — переход на другой тип подсветки, Micro LED. Здесь светодиоды очень малы — около одной десятой толщины человеческого волоса. Главный плюс такой подсветки — пиксели не выгорают, в отличие от OLED.В Samsung Neo QLED 2021 размер светодиода уменьшили на 1/40 от стандартного размера. Это сократило оптическое расстояние и позволило сделать корпус тоньше. Новые светодиоды отображают более глубокие оттенки черного без эффекта ореола и размытия изображения (blooming), при этом заметно увеличивают контрастность за счет повышения пиковой яркости при отображении мелких объектов.Цветопередача в Neo QLED 2021 максимально точная благодаря технологии Quantum Matrix. Она управляет подсветкой так, что цвета получаются максимально естественными как в самых темных, так и в самых ярких сценах. Также роль играет процессор Neo Quantum с обновленными алгоритмами масштабирования с применением искусственного интеллекта. Он позволяет получить еще большую контрастность за счет оптимизации нейронных сетей и алгоритмов глубокого обучения.Динамический диапазон широкий, спасибо технологии HDR10+. Dolby Vision не заявлена. Впрочем, это не потеря, пока технология почти не применяется, и совместимых с ней фильмов единицы.Телевизор работает на операционной системе Samsung TizenOS. Мое первое впечатление — кажется, я открыл One UI на большом экране. Дизайн-код тот же, что и у оболочки для смартфонов,: тот же шрифт, те же иконки, цвета.Плитки с приложениями расположены в нижней части экрана: основные и часто используемые. Можно войти в меню, не прерывая просмотр контента. Особенно удобно, что телевизор на TizenOS запоминает, где вы поставили видео на паузу — и даже после перезагрузки устройства вы сможете начать смотреть кино с нужного момента.На TizenOS у Samsung есть собственный магазин приложений, откуда можно установить игры и играть в них без приставки. Модели на Tizen поддерживают все отечественные стриминговые сервисы и умеют воспроизводить контент с внешних носителей.