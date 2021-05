Neo QLED 2021 — самые тонкие телевизоры с QLED в истории Samsung. Габариты телевизора — 1670.0 x 958.2 x 27.7 мм. Особого внимания заслуживает толщина корпуса. Подсветка Mini LED позволила сделать его еще тоньше.Ножка монолитная пластиковая, крепится к нижней части корпуса на шурупах. Цвет черный. Шарнира на ней нет, поворачивать экран под удобным углом, как у Philips The One 58PUS8505, не получится.На задней панели размещены четыре разъема HDMI и два USB. Собраны они в одном месте в левом краю корпуса, справа располагается только разъем для питания.Samsung Neo QLED 2021 — оптимальный флагманский телевизор для покупки прямо сейчас. В нем не увеличивается цена за пока неиспользуемые параметры и технологии, вроде разрешения 8К и Dolby Vision. При этом, он отвечает требованиям 2021 года.4К, 120 Гц и HDMI 2.1 — с этими характеристиками он идеально подойдет для просмотра современного кино в онлайн-кинотеатрах и консолей. Как раз PlayStation 5 и Xbox One X предлагают игры в 4К 120 Гц, а для этого нужен HDMI 2.1.Минус телевизора — его цена. Да, он предлагает самую совершенную подсветку и высокие параметры, и тем не менее, с ценой от 150 000 рублей (за версию на 50 дюймов) устройство окажется нишевым. Впрочем, единицы флагманских устройств выпускаются с целью увеличить число продаж бренда, это скорее заявка на звание лучшего телевизора в первой половине 2021 года. Если не учитывать цену, четких минусов-то и нет.