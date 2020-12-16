Подарки на Новый год: Satechi Trio. Беспроводная зарядка для трех устройств Apple

Я давно симпатизирую продуктам калифорнийской марки Satechi. Они специализируются на аксессуарах для техники Apple, делают их стильными, функциональными и достаточно дорогими. Последний факт кому-то может и не понравится, зато это дает бонус к имиджевой составляющей. Хотите окружать себя красивыми вещами — Satechi будет в самый раз. Кстати, можете посмотреть их Instagram, сразу сложится впечатление о продуктах.
А сейчас, когда приближается Новый год и мы начинаем судорожно подыскивать подарки, мне очень вовремя предложили попробовать их индукционную (ну, или беспроводную — кому как удобней называть) зарядку для трех устройств. Называется Satechi Trio Wireless Charging Pad. Я хорошенько ее потестировал, а теперь готов рассказать о впечатлениях. Расскажу плюсы, минусы и отвечу на вопрос, стоит ли вообще отдавать за нее около десяти тысяч. Именно столько просят за Trio в российских магазинах.
Как выглядит?
Satechi Trio Wireless Charging Pad — довольно крупная зарядная станция для трех устройств. Поставляется только в одной расцветке: рабочая поверхность из черного пластика, боковые части и нижняя часть корпуса алюминиевые. Декора практически нет, в верхней части на пластике почти изящно указан производитель, в нижней находятся три крошечных диода белого цвета, информирующие о процессе зарядки устройств на своих местах. Кабель в комплекте черный, качественный, с USB Type-C на обоих концах. А еще в комплекте есть вилки для разных стран. Удобно, если когда-то мы все снова начнем летать по миру и захочется взять в поездку не провода с адаптерами, а эту зарядную станцию. Впрочем, на такой случай ей бы не помешал чехол или хотя бы мягкий тканевый мешочек. Но в комплекте этого нет.
Дизайн у Trio очень строгий и лаконичный. Зарядная станция выглядит и ощущается как дорогой и качественный продукт. Такая уместно встанет на стол руководителя, отлично впишется в рабочее место дизайнера, подойдет в домашние брутальные интерьеры в «холостяцких» темных тонах, в минимализм и хай-тек. В квартиры с скандинавским стилем, этническими мотивами и классическими и нео-классическими интерьерами порекомендовать Satechi Trio я вряд ли смогу. Впрочем, не претендуя быть истиной в последней инстанции. Квартиры и рабочие места у всех разные.
Что заряжает?
Если ориентироваться на дизайн, можно подумать, что зарядка Trio Wireless Charging Pad спроектирована для трех определенных устройств: часов Apple Watch, наушников AirPods Pro (именно Pro, судя по выемке на поверхности) и смартфона, очевидно iPhone. Среднее место меня очень смутило. А что если через год Apple решит поменять дизайн кейса для наушников? Тогда зарядная станция теряет актуальность и мне придётся искать ей замену? Оказывается, нет. Пусть даже центральное место и получило особую форму, класть на него можно не только AirPods Pro.
Зарядка пойдет, если положить туда обычные AirPods с индукционным чехлом и даже любой другой продукт, поддерживающий стандарт Qi. Например, это место при необходимости может занять второй смартфон. Форма ниши хоть и располагает к зарядке Про-модели наушников Apple, но не обязывает использовать место только для них. Можете вообще относиться к впадине как к декоративному элементу — такое тоже не возбраняется.
Как заряжает?
Однако нельзя сказать, что несмотря на форму, центральное (для наушников) и правое (для смартфона) места одинаковые. Есть разница в мощности индукционных катушек. Это стоит учитывать, если соберетесь заряжать сразу два смартфона. Одинакового темпа подпитки аккумуляторов энергией добиться не выйдет. Придется расставить приоритеты, кому нужнее. А вот, какая получается расстановка сил на зарядном поле: правая смартфонная секция имеет мощность 7,5 Вт (довольно шустро для индукционки, но в два раза медленнее MagSafe), средняя секция для наушников или других Qi-совместимых устройств имеет 5 Вт, часовая — 2.5 Вт, но она и заряжать может только Apple Watch.
В общем, скорости зарядки тут может и не рекордные, но с учетом одновременной работы всех трех секций без снижения производительности при полной загрузке — результат вполне достойный. Разочарований быть не должно. А бонусом отмечу, что зарядка «пробивает» чехлы толщиной до 5 мм, при отсутствии у них в конструкции металлических пластин или отсека для банковских карт. В общем, смартфон и наушники можно кстати в чехле. Проверил на iPhone 12 Pro Max c фирменным кожаным чехлом — работает отлично.
Стоит ли брать?
Единственное, что меня смутило в Satechi Trio — это белый пластик в откидной зарядке для Apple Watch. Да-да, я чуть не забыл упомянуть, что в зависимости от ремешка часы можно класть на зарядку горизонтально, либо приподнимать подставку для них в вертикальное положение. Так вот, сложно представить, что дизайнеры Satechi поленились или упустили из виду, что единственный белый элемент будет выглядеть слишком броско. Предположу, что белая зарядка для Apple Watch может быть чем-то типа требования компании к производителям аксессуаров с MFi сертификацией. Второй нюанс — уже упомянутая выемка для AirPods Pro. Впрочем, если даже Apple сменит форму кейса для наушников, заряжать на этом месте новую модель можно.
В остальном же Satechi Trio — очень удобный и красивый аксессуар. С его помощью гаджеты заряжаются достаточно быстро, на столе и около него больше нет кучи спутанных проводов. Сама раскладка часов, наушников и смартфона на такой подставке выглядит классно. Каких-либо неудобств или проблем за время использования я не обнаружил. А значит, смело могут рекомендовать эту беспроводную зарядку в качестве новогоднего подарка. Получателю такое точно понравится!
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