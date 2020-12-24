Обзор Sennheiser CX 400BT

Сравнительно доступные CX 400BT от Sennheiser — это не просто еще одни наушники в модном формате true wireless.



Недавно мы рассказали о 75-летии компании Sennheiser и знаковых продуктах, которые во многом были определяющими в развитии профессиональных и персональных технологий записи и воспроизведения звука. Советуем перейти по ссылке и прочитать, там много интересного, включая рассказ о безоговорочно лучших в мире наушниках более чем за 4 000 000 рублей или о том, что вовсе не Apple, а именно Sennheiser в далеком 2008 году впервые выпустила наушники в формате true wireless. Впрочем, разумно будет поговорить не только о былых заслугах компании, но также и про актуальные продукты бренда.

TWS наушники Sennheiser CX 400BT— это упрощенная версия роскошных флагманских MOMENTUM True Wireless 2. А в этом непростом 2020 году именно доступные продукты особенно актуальны с приближением праздничного сезона. Но для скептиков сразу рассказываю: «удешевленная» модель сохранила главное — фирменное качество звука Sennheiser. К счастью, здесь не сложилась ситуация, когда доступный продукт с логотипом уважаемого бренда оказывается совершенно проходным и по всем параметрам компромиссным. Под нож пустили только дорогие и необязательные функции и технологии, а с основополагающими задачами наушников Sennheiser CX 400BT справляются на том же высоком уровне, что и топовые модели компании.





Итак, коротко о различиях между Sennheiser CX 400BT и MOMENTUM True Wireless 2:

– Кейс из пластика вместо ткани. С имиджевой точки зрения это минус, с практической — плюс. Да, выглядит не так круто и проигрывает тактильно, зато материал менее маркий и простой в уходе. А еще высочайшее качество сборки и идеальная подгонка деталей даже при выборе пластика не оставляют сомнений, что в руках дорогой и качественный продукт.

– Нет активного шумоподавления. Для одних плюс, для других минус — однозначно сказать нельзя. Технология ANC нравится далеко не всем, кому-то вообще она не нужна, кому-то не нравится хоть и легкое, но снижение качества звука при ее активации. К тому же, внутриканальная посадка CX 400BT при выборе насадок правильного размера обеспечивает отличную пассивную шумоизоляцию. А добавьте к этому большой запас громкости — и насчет окружающих звуков можно вообще не переживать.

– Как следствие,, необходимая, чтобы усилить окружающий звук и перекинуться с кем-то парой фраз, не снимая наушники с активным шумоподавлением.

– Нет «умной паузы», когда воспроизведение начинается и останавливается в зависимости от того, снимаете или надеваете вы наушники. И кажется, это единственное, чего действительно может не хватать в Sennheiser CX 400BT. Как ни крути, функция очень удобная и если у старых наушников она была, при переходе на эту модель потребуется время на привыкание, что музыку всегда нужно самому ставить на паузу.

– Отсутствует защита от воды. Не самая дорогая в реализации технология, но здесь ее нет. Про проливным дождем и во время активных тренировок придется держать в голове, что намокать наушникам не стоит.

А что тогда общего у Sennheiser CX 400BT и MOMENTUM True Wireless 2? Главное — качество звука. Производитель использует такие же 7-мм драйверы собственной разработки, и это самый большой размер в наушниках этого класса. Как следствие, звучат CX 400BT очень круто и делают это не на уровне прочих, а со своим хорошо заметным характером. Басы очень выражены, они сочные и достаточно детализированные, без ухода в гул, как часто бывает у молодежных моделей. Средние частоты не теряются не фоне низких и тоже обладают отличной проработкой. На высоких детализация снижается, но не настолько, чтобы можно было говорить о недостатках. Звук в целом хорошо сбалансирован и не имеет жанровых ограничений. Выше плейлист с разноплановыми треками, которые я слушал в Sennheiser CX 400BT — и в ста процентах случаев остался доволен звучанием.

Любопытно, что в случае с этими наушниками мне понравилось экспериментировать с эквалайзером. Обычно я стараюсь никак не влиять на оригинальное звучание, но тут подкупила схема управления. Классические ползунки для низких, средних и высоких все-таки есть, но предпочтительный способ выбора параметров — перемещение по экрану смартфона точки, вслед за которой меняется звуковая кривая. Способ намного более дружелюбный и располагающий к экспериментам. Я остановил выбор на смещении точки чуть вниз и левее от центра, но кому какое положение понравится больше — зависит от личного вкуса как в плане звучания наушников, так и в музыкальных жанрах.

Также как и эквалайзер, в приложении-компаньоне Sennheiser Smart Control доступно изменение схемы управления для расположенных на внешней стороне наушников сенсорных панелей. Поддерживается одиночное, двойнойе и тройное касание, а также удержание пальца. Для жестов можно выбирать разные действия, так что привыкать к заранее установленной схеме не нужно и все настраивается под себя. Кроме того, в приложении можно включить или выключить автоматический прием вызовов, тоновые и голосовые сообщения, посмотреть список сопряженных устройств.

Подключение осуществляется по Bluetooth 5.1, это новейший стандарт с хорошей энергоэффективностью и высоким качеством связи. Кроме базового SBC поддерживаются кодеки AAC и aptX, что обеспечивает высокое качество звука на совместимых смартфонах. Из технических особенностей стоит отметить, что ведущим является правый наушник, так что использовать в монорежиме (например, бывает полезно для звонков) можно только его. Кстати, качество звука при разговоре нормальное, пожаловаться не на что. Шумоподавление тоже работает адекватно для наушников этого класса и собеседники не жалуются на посторонние звуки. Для зарядки используется кабель USB Type-C. Автономность наушников составляет до 7 часов и еще примерно 2.5 раза их можно зарядить в кейсе. Показатель отличный, один из лучших среди наушников формата true wireless.

Что мы имеем в итоге? Sennheiser CX 400BT — наушники со звучанием, идентичным флагманской модели MOMENTUM True Wireless 2. В этом плане они действительно одни из лучших на рынке, демонстрируют сочный бас и хорошую середину, не имеют жанровых привязок и ограничений, получили солидный запас громкости. Все это, повторюсь, благодаря фирменным 7-мм драйверам. Из интересного также стоит отметить очень долгое время работы на одном заряде, хорошую пассивную шумоизоляцию благодаря внутриканальной конструкции, удобное и настраиваемое (ура!) сенсорное управления практически без ложных срабатываний, необычный подход к эквалайзеру, вызывающий желание им пользоваться. Кроме того, тут свежий Bluetooth 5.1, кодеки AAC и aptX, удобный разъем USB Type-C. Из недостатков могу отметить только нехватку смарт-паузы при снятии наушников и отсутствие влагозащиты. А из компромиссов относительно флагмана — здесь проще материалы корпуса, нет активного шумоподавления и связанных с ним умных функций. В сухом остатке, если вы ищите сравнительно недорогие наушники без ANC и на первое место ставите качество звука — Sennheiser CX 400BT не разочаруют. Эти наушники я однозначно могу советовать к покупке.





