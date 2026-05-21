Обзор смарт-часов HUAWEI Watch Fit 5 Pro

Huawei представила новые смарт-часы Watch Fit 5 Pro на глобальном рынке. Изящность, прочность и лёгкость остались на месте благодаря комбинации алюминия и титана в корпусе, а также сапфировому стеклу. То же самое касается точной навигации, комплексного подхода к мониторингу здоровья и достойной автономности. Но нашлось местечко и для приятных новшеств.Набор из свыше сотни активностей пополнили 30 мини-тренировок вместе с милым компаньоном Пандой. Буквально ручной зверёк подскажет, как правильно делать упражнения в перерыве между работой или учёбой. О режиме быстрой разминки и других возможностях HUAWEI Watch Fit 5 Pro — в этом обзоре.: AMOLED, 1,92 дюйма, 3000 нит, 480 × 408 пикселей, 328 ppi, сапфировое стекло: акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещённости, ЭКГ, датчик глубины: 6.0: есть: есть: 5ATM: IP6X: 471 мА·ч: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS, NavIC: 44,5 × 40,8 × 9,5 мм: 30,4 г: оранжевый, белый, чёрныйНачинаем с распаковки. Содержание коробки вполне привычное: смарт-часы, магнитная зарядка в форме шайбы и документация.HUAWEI Watch Fit 5 Pro доступны в трёх цветах: лаконичные чёрный и белый с каучуковым ремешком, а также яркий летний оранжевый с нейлоновым браслетом. У меня на тесте оказался последний вариант.Корпус сохранил прямоугольные формы с закруглёнными углами. Рамка выполнена из алюминия с матовой текстурой. Безель — из титанового сплава со стильной прерывистой линией в тон ремешка. На левой грани расположены отверстия динамиков.На правой — две кнопки: верхняя получила поворотное колесико, нижняя совмещена с ЭКГ-сенсором. Между ними размещено отверстие микрофона.С обратной стороны мы видим систему сенсоров Huawei TruSense, а по краям — пару кнопок для крепления ремешка.Благодаря лёгким, но при этом прочным материалам HUAWEI Watch Fit 5 Pro ощущаются практически невесомыми — всего 30,4 г. А при толщине 9,5 мм даже ночью забываешь, что на запястье что-то есть.HUAWEI Watch Fit 5 Pro оснастили 1,92-дюймовым AMOLED-экраном. Его защищает сапфировое стекло со слегка скруглёнными краями. Прямоугольный экран вмещает больше полезной информации, чем округлые и тем более капсульные формы. Рамки толщиной 1 мм немного бросаются в глаза при использовании светлой темы, но о них забываешь, если выбрать тёмный циферблат.Пиковая яркость модели составляет 3000 нит. Этого хватает, чтобы отчётливо видеть результаты тренировок или текст уведомлений даже на ярком солнце. Для экономии заряда можно выставить фиксированный показатель яркости. Я же один раз доверился автоматике и больше не влезал в этот пункт настроек — дисплей идеально подстраивался под окружающее освещение. Также хочется отметить неплохое олеофобное покрытие и очень отзывчивый сенсор.Как и прежде, смарт-часы работают в связке с приложением HUAWEI Здоровье, доступным как для iOS, так и для Android. Навигация тоже осталась привычной — свайпами. Нажатие на кнопку-колесико открывает главное меню, а вращение позволяет перемещаться по пунктам. При желании отображение можно сменить с сетки на список. Двойное нажатие покажет все открытые вкладки и фоновые приложения.Нижняя клавиша предоставляет быстрый доступ к тренировкам. Впрочем, это действие также можно сменить по своему усмотрению в настройках.В HUAWEI Watch Fit 5 Pro есть динамик и микрофон, что позволяет отвечать на звонки и вести беседу, не доставая телефон из кармана. Работает система связи посредством Bluetooth, отдельную SIM-карту в них не вставить. Кроме того, с экрана можно просматривать сообщения из мессенджеров, а если вы владелец Android-смартфона — ответить собеседнику заготовленным шаблоном. К сожалению, в «яблочных» устройствах эта функция недоступна.В приложении есть пять пунктов:Здесь собраны основные показатели: кольца активности, записи занятий, клевер здоровья, пульс, сон, управление весом, эмоции, уровень кислорода в крови, давление и температура кожи. Порядок виджетов можно изменить или отключить ненужные.Планирование тренировок, подбор индивидуальных курсов и постановка целей.Справочные материалы для улучшения здоровья и правильного подхода к спортивным занятиям.Список подключённых гаджетов и возможность скачать новые циферблаты, загрузить приложения, обновить прошивку.Тут все ваши данные: планы, активности, маршруты и прочая информация.Начну с главной фишки. Watch Fit 5 Pro стали первыми смарт-часами Huawei, куда добавили 30 мини-тренировок, выполнять которые можно хоть дома, хоть на открытом воздухе. Выдалась свободная минутка? Самое время провести её с пользой для здоровья: размять уставшие плечи, затекшую шею, привести в тонус поясницу, руки, ноги или всё сразу. Вместе с вами разминку проведёт милая анимированная панда. Причём пушистый фитнес-компаньон приходит не просто так: мишка подскажет, как правильно делать упражнение. Когда приходит время перейти к следующему этапу, часы сообщат об этом короткой вибрацией. Вроде мелочь, но такая милая, приятная и даже мотивирующая.Модель умеет распознавать три вида активностей: ходьбу, бег и велотренировки. Когда режим активирован, часы понимают, когда дан старт, и начинают фиксировать показатели активности. Тут фанаты крутить педали получили весьма значительный бонус. Смартфон превращается в настоящий велокомпьютер, который можно закрепить на руле и отслеживать скорость, пульс, расстояние, высоту, а также виртуальные мощность и количество оборотов педалей в минуту — например, при подъёме в крутую гору. Всё это фиксируется на маршруте в режиме реального времени. За отслеживание местоположения отвечает система геопозиционирования Huawei Sunflower. Она позволяет отслеживать маршруты тренировок под открытым небом и для навигации с помощью офлайн-карт.Начинающим бегунам часы покажут колебания пульса, интенсивность тренировки и сожжённые калории в реальном времени. А если вы профи и бег для вас больше, чем возможность поддерживать тело в тонусе, HUAWEI Watch Fit 5 Pro рассчитают мощность бега для преодоления длительных дистанций.Впрочем, если покорение спортивных высот — не ваше, есть ещё свыше 100 спортивных режимов: танцы и киберспорт, футбол и йога, кроссфит, гольф и даже падел. HUAWEI Watch Fit 5 Pro не смотрят только в сторону профессиональных спортсменов, они действительно универсальны и подойдут любому пользователю.Watch Fit 5 Pro получили уже знакомую по линейке смарт-часов Huawei систему мониторинга показателей здоровья TruSense. Она содержит набор классических функций: анализ ЭКГ, измерение пульса, уровня стресса и кислорода в крови, качество сна, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи.Сразу предупрежу: заменять тонометр часами, пусть даже в них есть функция измерения ЭКГ, не надо. Впрочем, приложение само скажет, что показатели носят лишь справочный характер. Процесс снятия ЭКГ занимает всего полминуты. Достаточно сесть ровно и не напрягать руку, а указательным пальцем другой руки коснуться электрода в нижней клавише. С полученными данными можно ознакомиться в приложении.Также система HUAWEI TruSense следит за вашими эмоциями. Собранные данные опираются на изменение физических показателей, среди которых частота дыхания и ВСР. Следить за «менталочкой» можно по дням, неделям, месяцам и годам. Для мониторинга эмоций даже создали отдельные циферблаты, которые меняются в зависимости от вашего эмоционального состояния.Смарт-часы оценивают качество сна и выдают комплексную оценку вместе с рекомендациями по улучшению. Помимо этого, есть важная функция выявления остановок дыхания во сне. Вместе с этим часы могут оценивать вариабельность сердечного ритма (ВСР).Внутри Fit 5 Pro прячется аккумулятор на 471 мА·ч. Чтобы выжать максимум автономности, HUAWEI использовала кремний, как во флагманских моделях. Заявленное время автономной работы — до 10 дней, если не сильно нагружать часы активностью, до 7 дней в стандартном режиме и 4 дня с функцией Always-On. Я со своим размеренным сценарием вписался в этот показатель. Важно понимать, что автономность смарт-часов очень индивидуальна.Благодаря технологии Huawei SuperCharger второго поколения зарядка от 0 до 100 процентов занимает ровно час.HUAWEI Watch Fit 5 Pro — это приятный гаджет с ярким AMOLED-экраном, гигантским набором спортивных функций и систем, отслеживающих состояние здоровья. Новые мини-тренировки кажутся незначительным апдейтом, но это действительно полезная штука. Она превращает рутинную разминку, которая так важна, когда часами просиживаешь у компа, в парочку увлекательных минут с пользой для тела. Также в плюсы хочу добавить хорошую автономность и возможность совершать и принимать звонки без помощи смартфона.