Обзор смартфона OPPO Reno 14: волшебный дизайн и высокая автономность

Бренд OPPO продолжил развитие популярной линейки смартфонов новым Reno 14. Дизайн и материалы «середнячка» могут спокойно конкурировать с флагманами. Но внешний вид далеко не самое главное, поскольку к красоте быстро привыкаешь, а хорошая производительность и стабильная работа нужны постоянно. Способен ли на такое OPPO Reno 14, рассказываем в этом обзоре.
Содержание• Технические характеристики
• Комплектация, дизайн и эргономика
• Экран
• Звук
• Производительность
• Камеры
• Автономность
• Впечатления
Технические характеристики• Дисплей: AMOLED, 6,59 дюйма, 1256×2760, частота 120 Гц, 460 ppi, яркость 1200 нит
• Процессор: MediaTek Dimensity 8350
• ОЗУ / ПЗУ: 12 / 512 ГБ
• Основная камера: 50 + 50+ 8 МП
• Фронтальная камера: 50 МП
• Батарея: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт
• Прочее: 5G, Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, Type-C 2.0, ИК-порт
• Габариты: 157,9×74,73×7,42 мм, 187 г
• Защита: IP66/68/69
Комплектация, дизайн и эргономика
Сразу ставлю плюс за наполнение коробки: «скрепка» для сим-лотка, кабель USB-C, адаптер на 80 Вт и прозрачный чехол из силикона — есть практически все, что нужно для смартфона на старте.
OPPO Reno 14 доступен в двух вариантах: темно-зеленый и перламутровый. Оба по-своему красивы, но мне на тест достался последний вариант. Взяв в руки смартфон, понимаешь, что дизайнеры основательно заморочились над тем, как устройство будет ощущаться и тактильно, и визуально. Стеклянная крышка словно покрыта бархатом, а всю красоту рисунка даже не показать на фото. На первый взгляд цвет кажется просто белым, однако при попадании света все приобретает несколько сказочный характер.
Очертания цветка или перышка переливаются из жемчужного в персиковый, перетекая в голубоватый оттенок морского бриза. Вставка блока камеры под определенным углом будто светится.
Все это смотрится очень волшебно и не скроется под слоем отпечатков рук — покрытие абсолютно не маркое. Рамка смартфона сделана из матового алюминия.
На правой грани поместили качельку громкости и кнопку питания.
Нижний торец заняли слот под две nanoSIM (есть и eSIM), первый микрофон, USB-C и динамик.
На верхнем торце вторые динамик и микрофон, а также ИК-порт.
Одна из главных фишек досталась по наследству от прошлой модели — подводный режим. Он позволяет вести съемку на глубине до двух метров. При этом сенсор экрана блокируется, а все управление камерой перекидывается на боковые клавиши. Естественно функцию сопровождает степень защиты от влаги и пыли IP 66/68/69.
Габариты OPPO Reno 14 составили 157,9×74,73×7,42 мм при весе 187 г. Смартфон хорошо сбалансирован, удобно лежит в руке, а благодаря скругленным граням не впивается в ладонь. Между тем сборка тоже не разочаровала. Все элементы аккуратно подогнаны, устройство ощущается монолитным, без раздражающих зазоров.
Экран
OPPO Reno 14 снабдили 6,59-дюймовым экраном с тонкими и симметричными рамками толщиной 3 мм. В качестве матрицы выступает AMOLED, разрешение экрана составило 1256×2760 пикселей, частота — 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1200 нит. Для просмотра видео и скроллинга ленты соцсетей при ярком солнечном свете этого хватает с избытком.
Картинка передана ярко, но естественно. Отчасти за это спасибо плотности пикселей в 460 ppi. Также реализована поддержка HDR10, что делает изображение более насыщенным и анти-ШИМ 3840 Гц для чувствительных к мерцанию экрана.
Звук и вибрация
Звук не самая сильная сторона смартфона, но скоротать время за прослушиванием парочки альбомов вполне можно. Лучше всего встроенные динамики подходят для прослушивания подкастов или аудиокниг. В остальном лучше обзавестись наушниками. Запас громкости высокий, кроме того есть настройка, что увеличивает его со 100 до 300%.
OPPO Reno14 также может похвастаться продвинутой технологией виброотклика O-Haptics. Его детальная настройка интенсивности позволит иначе почувствовать даже давно приевшиеся игры.
ПроизводительностьOPPO Reno 14 получил 8-ядерный процессор Dimensity 8350, 12 ГБ «оперативки» и накопитель на 512 ГБ. Ниже — результаты тестов AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
В CPU Throttling Test отмечается снижение производительности на 40% после 8 минут стресс-теста.
По факту смартфон свободно справляется с одновременным запуском нескольких приложений и вкладок браузера. Геймеров устройство тоже не расстроит — большинство тайтлов, включая Genshin Impact, можно развернуть на всю катушку. Однако у тяжеловесной анимешной гачи частота кадров варьируется в районе 35-45 кадров, а корпус будет нагревать ладошки. Для идеального геймплея придется снизить графические настройки на один пункт.
Камеры
Модель получила набор из трех камер и фронталки:
• Основная — 50 МП, f/1.8, оптическая стабилизация
• Телевик — 50 МП, f/2.8, 3,5-кратный оптический зум оптическая стабилизация
• Ультраширик — 8 МП, f/2.2
• Селфи-камера — 50 МП, f/2.0
В своем сегменте смартфон выдает вполне достойные снимки с хорошей цветопередачей. Динамический диапазон выверен, резкость на уровне. Если готовый снимок сильно приблизить на экране, сразу замечаешь участие алгоритмов в процессе постобработки. Однако чем больше деталей, тем сложнее ИИ справляется с ними.
Также алгоритмы помогают телевику справиться со 120-кратным увеличением. При таком зуме говорить о правдоподобности картинки смысла нет, поскольку передать все детали один в один не по зубам даже самому дорогому флагману. Тем не менее результат весьма неплох — при максимальном приближении ИИ стремится подгонать фото под то, что мы видим на самом деле.
Основная камера
OPPO Reno14 записывает видео в 4K-разрешении с частотой 30 и 60 кадров в секунду. При съёмке есть переключение между основным фокусным расстоянием и зумом. Ультраширик доступен только при 1080p.
Видеосъемка в 4K 60 fps
АвтономностьМодель получила аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Этого хватает на полный рабочий день при активном использовании. В комплекте идет адаптер мощностью 80 Вт, который пополнит батарею смартфона от 0 до 100% за 50 мин.
Впечатления
Сейчас OPPO Reno 14 обойдется в 48 500 руб в конфигурации 512 ГБ внутренней памяти. Модель очаровала дизайном и на деле ощущается на порядок выше своей среднеценовой категории. Его приятно держать в руках, а перламутровый рисунок буквально зачаровывает. Между тем, устройство хорошо держит заряд, имеет вполне достойные камеры, а производительность удовлетворит не самых прихотливых геймеров. В плюсы также стоит добавить возможность снимать под водой и хорошую комплектацию. Компромиссом можно считать слабый ультраширик и порой излишнее внимание со стороны ИИ-алгоритмов в съемке, однако в данном сегменте это скорее придирки.