Обзор смартфона OPPO Reno 14: волшебный дизайн и высокая автономность

Артем
IMG_20250917_225142 (2).jpg

Бренд OPPO продолжил развитие популярной линейки смартфонов новым Reno 14. Дизайн и материалы «середнячка» могут спокойно конкурировать с флагманами. Но внешний вид далеко не самое главное, поскольку к красоте быстро привыкаешь, а хорошая производительность и стабильная работа нужны постоянно. Способен ли на такое OPPO Reno 14, рассказываем в этом обзоре.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики
Комплектация, дизайн и эргономика
Экран
Звук
Производительность
Камеры
Автономность
Впечатления

Технические характеристики

Дисплей: AMOLED, 6,59 дюйма, 1256×2760, частота 120 Гц, 460 ppi, яркость 1200 нит
Процессор: MediaTek Dimensity 8350
ОЗУ / ПЗУ: 12 / 512 ГБ
Основная камера: 50 + 50+ 8 МП
Фронтальная камера: 50 МП
Батарея: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт
Прочее: 5G, Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, Type-C 2.0, ИК-порт
Габариты: 157,9×74,73×7,42 мм, 187 г
Защита: IP66/68/69

Комплектация, дизайн и эргономика

IMG_20250917_225316 (2).jpg

Сразу ставлю плюс за наполнение коробки: «скрепка» для сим-лотка, кабель USB-C, адаптер на 80 Вт и прозрачный чехол из силикона — есть практически все, что нужно для смартфона на старте. 

OPPO Reno 14 доступен в двух вариантах: темно-зеленый и перламутровый. Оба по-своему красивы, но мне на тест достался последний вариант. Взяв в руки смартфон, понимаешь, что дизайнеры основательно заморочились над тем, как устройство будет ощущаться и тактильно, и визуально. Стеклянная крышка словно покрыта бархатом, а всю красоту рисунка даже не показать на фото. На первый взгляд цвет кажется просто белым, однако при попадании света все приобретает несколько сказочный характер.

IMG_20250917_225058 (2).jpg

Очертания цветка или перышка переливаются из жемчужного в персиковый, перетекая в голубоватый оттенок морского бриза. Вставка блока камеры под определенным углом будто светится.

IMG_20250917_225042 (2).jpg

Все это смотрится очень волшебно и не скроется под слоем отпечатков рук — покрытие абсолютно не маркое. Рамка смартфона сделана из матового алюминия. 

На правой грани поместили качельку громкости и кнопку питания.

IMG_20250917_225013 (2).jpg

Нижний торец заняли слот под две nanoSIM (есть и eSIM), первый микрофон, USB-C и динамик. 

IMG_20250917_225512 (2).jpg

На верхнем торце вторые динамик и микрофон, а также ИК-порт.

IMG_20250917_225029 (2).jpg

Одна из главных фишек досталась по наследству от прошлой модели — подводный режим. Он позволяет вести съемку на глубине до двух метров. При этом сенсор экрана блокируется, а все управление камерой перекидывается на боковые клавиши. Естественно функцию сопровождает степень защиты от влаги и пыли IP 66/68/69.

Габариты OPPO Reno 14 составили 157,9×74,73×7,42 мм при весе 187 г. Смартфон хорошо сбалансирован, удобно лежит в руке, а благодаря скругленным граням не впивается в ладонь. Между тем сборка тоже не разочаровала. Все элементы аккуратно подогнаны, устройство ощущается монолитным, без раздражающих зазоров.

Экран

IMG_20250917_225250 (2).jpg

OPPO Reno 14 снабдили 6,59-дюймовым экраном с тонкими и симметричными рамками толщиной 3 мм. В качестве матрицы выступает AMOLED, разрешение экрана составило 1256×2760 пикселей, частота — 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1200 нит. Для просмотра видео и скроллинга ленты соцсетей при ярком солнечном свете этого хватает с избытком.

Картинка передана ярко, но естественно. Отчасти за это спасибо плотности пикселей в 460 ppi. Также реализована поддержка HDR10, что делает изображение более насыщенным и анти-ШИМ 3840 Гц для чувствительных к мерцанию экрана.

Звук и вибрация

IMG_20250917_225154 (2).jpg

Звук не самая сильная сторона смартфона, но скоротать время за прослушиванием парочки альбомов вполне можно. Лучше всего встроенные динамики подходят для прослушивания подкастов или аудиокниг. В остальном лучше обзавестись наушниками. Запас громкости высокий, кроме того есть настройка, что увеличивает его со 100 до 300%. 

OPPO Reno14 также может похвастаться продвинутой технологией виброотклика O-Haptics. Его детальная настройка интенсивности позволит иначе почувствовать даже давно приевшиеся игры. 

Производительность

OPPO Reno 14 получил 8-ядерный процессор Dimensity 8350, 12 ГБ «оперативки» и накопитель на 512 ГБ. Ниже — результаты тестов AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.

пчатчыаеоыкеоыеко.png

В CPU Throttling Test отмечается снижение производительности на 40% после 8 минут стресс-теста.

По факту смартфон свободно справляется с одновременным запуском нескольких приложений и вкладок браузера. Геймеров устройство тоже не расстроит — большинство тайтлов, включая Genshin Impact, можно развернуть на всю катушку. Однако у тяжеловесной анимешной гачи частота кадров варьируется в районе 35-45 кадров, а корпус будет нагревать ладошки. Для идеального геймплея придется снизить графические настройки на один пункт.

Камеры

IMG_20250917_225352 (2).jpg

Модель получила набор из трех камер и фронталки:

• Основная — 50 МП, f/1.8, оптическая стабилизация
• Телевик — 50 МП, f/2.8, 3,5-кратный оптический зум оптическая стабилизация 
• Ультраширик — 8 МП, f/2.2
• Селфи-камера — 50 МП, f/2.0

В своем сегменте смартфон выдает вполне достойные снимки с хорошей цветопередачей. Динамический диапазон выверен, резкость на уровне. Если готовый снимок сильно приблизить на экране, сразу замечаешь участие алгоритмов в процессе постобработки. Однако чем больше деталей, тем сложнее ИИ справляется с ними.

Также алгоритмы помогают телевику справиться со 120-кратным увеличением. При таком зуме говорить о правдоподобности картинки смысла нет, поскольку передать все детали один в один не по зубам даже самому дорогому флагману. Тем не менее результат весьма неплох — при максимальном приближении ИИ стремится подгонать фото под то, что мы видим на самом деле.

Основная камера

Зум
Ультраширокая камера
Фронтальная камера

IMG20250917124823 (2).jpg

OPPO Reno14 записывает видео в 4K-разрешении с частотой 30 и 60 кадров в секунду. При съёмке есть переключение между основным фокусным расстоянием и зумом. Ультраширик доступен только при 1080p.

Видеосъемка в 4K 60 fps

Автономность

Модель получила аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Этого хватает на полный рабочий день при активном использовании. В комплекте идет адаптер мощностью 80 Вт, который пополнит батарею смартфона от 0 до 100% за 50 мин.

Впечатления

IMG_20250917_225617 (2).jpg

Сейчас OPPO Reno 14 обойдется в 48 500 руб в конфигурации 512 ГБ внутренней памяти. Модель очаровала дизайном и на деле ощущается на порядок выше своей среднеценовой категории. Его приятно держать в руках, а перламутровый рисунок буквально зачаровывает. Между тем, устройство хорошо держит заряд, имеет вполне достойные камеры, а производительность удовлетворит не самых прихотливых геймеров. В плюсы также стоит добавить возможность снимать под водой и хорошую комплектацию. Компромиссом можно считать слабый ультраширик и порой излишнее внимание со стороны ИИ-алгоритмов в съемке, однако в данном сегменте это скорее придирки.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
OPPO ответила Apple на её претензии
Опа! Инженер Apple Watch стащил секретные файлы и ушёл работать в Oppo
OPPO запустила в России серию смартфонов Reno14 с хорошей скидкой

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Анастасия Сидорова
0
Анастасия Сидорова
Купили 6 октября на Яндекс маркете это "чудо"- фотки бледные, цвета искажает в сторону бледности и обработка агрессивная... Сам экран синит или зеленит, глаза устают. Оформили возврат, ждёт ответа от продавца с Я. маркета.. не знаю, это брак или что ??
2 часа назад в 13:01
#