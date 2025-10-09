Обзор смартфона OPPO Reno 14: волшебный дизайн и высокая автономность





Бренд OPPO продолжил развитие популярной линейки смартфонов новым Reno 14. Дизайн и материалы «середнячка» могут спокойно конкурировать с флагманами. Но внешний вид далеко не самое главное, поскольку к красоте быстро привыкаешь, а хорошая производительность и стабильная работа нужны постоянно. Способен ли на такое OPPO Reno 14, рассказываем в этом обзоре. Бренд OPPO продолжил развитие популярной линейки смартфонов новым Reno 14. Дизайн и материалы «середнячка» могут спокойно конкурировать с флагманами. Но внешний вид далеко не самое главное, поскольку к красоте быстро привыкаешь, а хорошая производительность и стабильная работа нужны постоянно. Способен ли на такое OPPO Reno 14, рассказываем в этом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Комплектация, дизайн и эргономика

Экран

Звук и вибрация

Производительность

Камеры

Автономность

Впечатления

: AMOLED, 6,59 дюйма, 1256×2760, частота 120 Гц, 460 ppi, яркость 1200 нит: MediaTek Dimensity 8350: 12 / 512 ГБ: 50 + 50+ 8 МП: 50 МП: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт: 5G, Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, Type-C 2.0, ИК-порт: 157,9×74,73×7,42 мм, 187 г: IP66/68/69Сразу ставлю плюс за наполнение коробки: «скрепка» для сим-лотка, кабель USB-C, адаптер на 80 Вт и прозрачный чехол из силикона — есть практически все, что нужно для смартфона на старте.OPPO Reno 14 доступен в двух вариантах: темно-зеленый и перламутровый. Оба по-своему красивы, но мне на тест достался последний вариант. Взяв в руки смартфон, понимаешь, что дизайнеры основательно заморочились над тем, как устройство будет ощущаться и тактильно, и визуально. Стеклянная крышка словно покрыта бархатом, а всю красоту рисунка даже не показать на фото. На первый взгляд цвет кажется просто белым, однако при попадании света все приобретает несколько сказочный характер.Очертания цветка или перышка переливаются из жемчужного в персиковый, перетекая в голубоватый оттенок морского бриза. Вставка блока камеры под определенным углом будто светится.Все это смотрится очень волшебно и не скроется под слоем отпечатков рук — покрытие абсолютно не маркое. Рамка смартфона сделана из матового алюминия.На правой грани поместили качельку громкости и кнопку питания.Нижний торец заняли слот под две nanoSIM (есть и eSIM), первый микрофон, USB-C и динамик.На верхнем торце вторые динамик и микрофон, а также ИК-порт.Одна из главных фишек досталась по наследству от прошлой модели — подводный режим. Он позволяет вести съемку на глубине до двух метров. При этом сенсор экрана блокируется, а все управление камерой перекидывается на боковые клавиши. Естественно функцию сопровождает степень защиты от влаги и пыли IP 66/68/69.Габариты OPPO Reno 14 составили 157,9×74,73×7,42 мм при весе 187 г. Смартфон хорошо сбалансирован, удобно лежит в руке, а благодаря скругленным граням не впивается в ладонь. Между тем сборка тоже не разочаровала. Все элементы аккуратно подогнаны, устройство ощущается монолитным, без раздражающих зазоров.OPPO Reno 14 снабдили 6,59-дюймовым экраном с тонкими и симметричными рамками толщиной 3 мм. В качестве матрицы выступает AMOLED, разрешение экрана составило 1256×2760 пикселей, частота — 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1200 нит. Для просмотра видео и скроллинга ленты соцсетей при ярком солнечном свете этого хватает с избытком.Картинка передана ярко, но естественно. Отчасти за это спасибо плотности пикселей в 460 ppi. Также реализована поддержка HDR10, что делает изображение более насыщенным и анти-ШИМ 3840 Гц для чувствительных к мерцанию экрана.Звук не самая сильная сторона смартфона, но скоротать время за прослушиванием парочки альбомов вполне можно. Лучше всего встроенные динамики подходят для прослушивания подкастов или аудиокниг. В остальном лучше обзавестись наушниками. Запас громкости высокий, кроме того есть настройка, что увеличивает его со 100 до 300%.OPPO Reno14 также может похвастаться продвинутой технологией виброотклика O-Haptics. Его детальная настройка интенсивности позволит иначе почувствовать даже давно приевшиеся игры.OPPO Reno 14 получил 8-ядерный процессор Dimensity 8350, 12 ГБ «оперативки» и накопитель на 512 ГБ. Ниже — результаты тестов AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.В CPU Throttling Test отмечается снижение производительности на 40% после 8 минут стресс-теста.По факту смартфон свободно справляется с одновременным запуском нескольких приложений и вкладок браузера. Геймеров устройство тоже не расстроит — большинство тайтлов, включая Genshin Impact, можно развернуть на всю катушку. Однако у тяжеловесной анимешной гачи частота кадров варьируется в районе 35-45 кадров, а корпус будет нагревать ладошки. Для идеального геймплея придется снизить графические настройки на один пункт.Модель получила набор из трех камер и фронталки:• Основная — 50 МП, f/1.8, оптическая стабилизация• Телевик — 50 МП, f/2.8, 3,5-кратный оптический зум оптическая стабилизация• Ультраширик — 8 МП, f/2.2• Селфи-камера — 50 МП, f/2.0В своем сегменте смартфон выдает вполне достойные снимки с хорошей цветопередачей. Динамический диапазон выверен, резкость на уровне. Если готовый снимок сильно приблизить на экране, сразу замечаешь участие алгоритмов в процессе постобработки. Однако чем больше деталей, тем сложнее ИИ справляется с ними.Также алгоритмы помогают телевику справиться со 120-кратным увеличением. При таком зуме говорить о правдоподобности картинки смысла нет, поскольку передать все детали один в один не по зубам даже самому дорогому флагману. Тем не менее результат весьма неплох — при максимальном приближении ИИ стремится подгонать фото под то, что мы видим на самом деле.OPPO Reno14 записывает видео в 4K-разрешении с частотой 30 и 60 кадров в секунду. При съёмке есть переключение между основным фокусным расстоянием и зумом. Ультраширик доступен только при 1080p.Модель получила аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Этого хватает на полный рабочий день при активном использовании. В комплекте идет адаптер мощностью 80 Вт, который пополнит батарею смартфона от 0 до 100% за 50 мин.Сейчас OPPO Reno 14 обойдется в 48 500 руб в конфигурации 512 ГБ внутренней памяти. Модель очаровала дизайном и на деле ощущается на порядок выше своей среднеценовой категории. Его приятно держать в руках, а перламутровый рисунок буквально зачаровывает. Между тем, устройство хорошо держит заряд, имеет вполне достойные камеры, а производительность удовлетворит не самых прихотливых геймеров. В плюсы также стоит добавить возможность снимать под водой и хорошую комплектацию. Компромиссом можно считать слабый ультраширик и порой излишнее внимание со стороны ИИ-алгоритмов в съемке, однако в данном сегменте это скорее придирки.