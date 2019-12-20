



Tecno Mobile на российском рынке пока не очень известна: компания широко узнаваема в более 70 странах по всему миру, но в России появилась только в прошлом году. Бренд уже успел отметиться выпуском нескольких неплохих моделей, в частности, серией Camon 12 из двух моделей, которые продолжают модельный ряд Camon с акцентом на возможности камеры. К новым именам многие склонны относиться скептически, но чаще всего это неправильный подход. Плюсы новичков в том, что они предлагают свои продукты по адекватной цене, чтобы иметь возможности выделится на фоне уже привычных марок. При этом у них не страдает качество продуктов, ведь собирают смартфоны из хороших комплектующих проверенных брендов. Например, модель Camon 12 (без приставки Air) при цене 9990 рублей в российской рознице позволяет и в свежую Call за Duty: Mobile поиграть, и сделать хорошие фотографии, и памяти дает достаточно для хранения игр, снимков и приложений. Мы протестировали этот смартфон и теперь рассказываем, чем же еще интересен недорогой Camon 12 от бренда Tecno.

Технические характеристики Tecno Camon 12

Операционная система: Android 9 с оболочкой HiOS

Дисплей: IPS, 6.52 дюйма, разрешение 1600×720 (20:9)

Процессор: восьмиядерный MediaTek Helio P22

Видеочип: PowerVR GE8320

Оперативная память: 4 ГБ

Накопитель: 64 ГБ, поддержка microSD до 256ГБ

Основная камера: тройная, 16 Мп (f/1.8) + широкоугольная 8 Мп (f/2.4) + сенсор глубины 2 Мп (f/2.8) с Quad-LED вспышкой

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.0) с двойной микро-вспышкой

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5

Разъемы: microUSB, 3.5 мм

Аккумулятор: 4000 мАч

Размеры: 165.97 x 75.8 x 8.2 мм

Вес: 176.5 г

В плане дизайна Tecno Camon 12 — типичный представитель моделей 2019 года. В этом аппарате собраны все актуальные тренды: цветной корпус с эффектным градиентом, небольшой вырез под фронталку в верхней части дисплея, умеренная ширина за счет тонких рамок по периметру экрана, эргономичные скругления задней панели. Пользоваться смартфоном удобно, он красивый и своим внешним видом не выдает принадлежность к бюджетному сегменту. В качестве материала корпуса использован пластик, впрочем, в морозных зимних условиях держать его, в отличие от металла, приятнее, да и царапин остается меньше.

Из любопытных решений я бы отметил наличие двух вспышек для фронтальной камеры. В неактивном состоянии они практически не заметны, так что не каждый пользователь сразу узнает об их наличии. Зато когда соберетесь сделать селфи — будете приятно удивлены в условиях недостаточной освещенности. Работают диоды заметно лучше, чем реализованная в некоторых смартфонах «вспышка экраном». В остальном компоновка элементов классическая: на задней панели тройной модуль камеры и сканер отпечатков, снизу разъем microUSB и 3.5 мм для подключения наушников, на правом боку качелька регулировки громкости и кнопка включения, слева — слот для SIM и карт памяти. Кстати, приятным сюрпризом для нас стало использование не гибридного, а полноценного лотка. То есть, в три секции устанавливаются две карточки nanoSIM и одна microSD. Выбирать между второй симкой и расширением памяти не придется.

Дисплей Tecno Camon 12 изготовлен по технологии IPS, имеет диагональ 6.52 дюйма и разрешение 1600×720 пикселей. Пропорции — 20:9 из-за каплевидного выреза в верхней части. В плане качества картинки претензий нет: контрастность высокая, углы обзора максимальные, цветопередача точная. Немного не хватает плотности пикселей из-за невысокого разрешения, зато у смартфона получается меньше расход энергии и выше производительность. Запас яркости очень небольшой, так что на первый взгляд могут возникать справедливые опасения насчет читаемости информации на солнце. Однако по факту поведение экрана отличное, этому помогает очень качественное антибликовое покрытие. Олеофобное, кстати, тоже присутствует.

Связка из процессора MediaTek Helio P22 и 4 ГБ оперативной памяти показывает себя очень неплохим решением для бюджетного аппарата. К тому же, производитель реализовал специальный игровой режим, который за счет эффективного менеджмента фоновых процессор помогает повысить количество FPS в играх. Поиграть в топовые игры можно, но преимущественно на низких настройках графики. Например, уместная частота кадров будет в PUBG Mobile, Call за Duty: Mobile, World of Tanks и подобные. С менее требовательными проектами можно смело выставлять средние настройки графики — Tecno Camon 12 потянет. Работа с приложениями и просто интерфейсом операционной системы в порядке: анимации плавные, запуск софта происходит быстро. Еще один важный момент — смартфон не склонен к нагреву даже при сильных нагрузках. Поиграешь час в Call за Duty: Mobile, а корпус остается чуть теплым.

Фактическая автономность смартфона соответствует ожиданиям по числовым характеристикам, тут установлена батарея 4000 мАч. Этого хватит на 5-6 часов игр, около 15 часов просмотра видео или примерно 12 часам навигации. В смешанном ежедневном цикле к концу дня остается небольшой запас энергии, так что в течение для о подзарядках можно не переживать. Но есть и минус: быстрая зарядка не поддерживается, так что от 0 до 100 процентов смартфон набирает примерно за 3 часа.

Операционная система в Tecno Camon 12 — Android 9, поверх которой установлена фирменная оболочка HiOS. У нее есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, предустановленно довольно много стороннего софта, во-вторых, всплывают рекомендации контента и сторонних магазинов приложений. Большую часть из этого можно отключить и удалить, но сам факт необходимости немного повозиться с настройкой смартфона под себя раздражает. Впрочем, этот недостаток ловко компенсирует функциональность оболочки. Производитель поработал над удобным управлением жестами, записью звонков на уровне системы, переносом софта на карту памяти, всплывающими меню с доступом к востребованным приложениям, сканером отпечатков, оптимизацией энергосбережения и так далее. К тому же, радует еще и сам факт наличия свежей версии Android.

Фронтальная камера тут на 16 Мп (f/2.0) оснащена парой диодов-вспышек. В режимах съемки значатся боке, портретный режим и AI Красота, который накладывает фильтры бьютификации на фото и видео. Основная камера — тройной модуль с основным сенсором 16 Мп (f/1.8), широкоугольным 8 Мп и дополнительным 2 Мп сенсором для съемки портретов. Есть режим супермакро для съемки на расстоянии 2 см, алгоритмы искусственного интеллекта и HDR Auto. Фотографии получаются достойного качества, особенно в хороших условиях съемки. Если добавить к ним навык работы с приложениями типа VSCO, на Tecno Camon 12 получаются очень даже неплохие фотографии. А тройной модуль дает много возможностей для экспериментов.

В итоге Tecno Camon 12 — хороший выбор при поиске смартфона в ценовом сегменте до 10 000 рублей, а еще комплект поставки входят аксессуары, так что не придется докупать их отдельно: прозрачный чехол, наушники и защитное стекло. У него большой экран, достаточная производительность, хорошая автономность, качественные камеры и привлекательный дизайн. Из явных недостатков можно отметить только microUSB без быстрой зарядки и отсутствие NFC. При невысокой цене набор возможностей и программных функций отличный, к тому же некоторые компоненты (например, камера) превосходят привычные возможности смартфонов в этом ценовом сегменте.

Узнать о смартфоне больше можно на официальном сайте, а приобрести его сможете здесь.





