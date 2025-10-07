Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds3 FE

Samsung выпустила фанатские Samsung Galaxy Buds3 FE, которые внешне ну никак не отличаются от про-версии из той же линейки: стильный кейс, наушники с удобными ножками, встроенный ИИ-переводчик, поддержка пространственного звука и хороший шумодав. Звучит не плохо. Или может стоит выбрать недавние Galaxy Buds Core и сэкономить без ущерба звуку? Разбираемся в этом обзоре.
Содержание• Технические характеристики
• Дизайн и эргономика
• Приложение и функциональность
• Звук и шумоподавление
• Автономность
• Впечатления
Технические характеристики
• Драйвер: одинарный, 11 мм
• Количество микрофонов: 3
• Активное шумоподавление: есть
• Кодеки: AAC, SBC, SSC (Samsung Seamless Codec)
• Bluetooth: 5.4
• Датчики: датчик Холла, сенсорная панель
• Габариты кейса: 58.9×48.7×24.4 мм
• Вес кейса: 41.8 г
• Габариты наушника: 18.0×21.1×33.8 мм
• Вес наушника: 5 г
• Степень защиты: IP54 (только наушники)
• Емкость аккумулятора футляра: 515 мА·ч
• Емкость аккумулятора наушников: 53 мА·ч
Дизайн и эргономика
Внутри коробки нас ждут сами наушники, две пары сменных амбушюр размера S и L, а также документация. По аналогии с блоками питания зарядный кабель USB-C не положили.
Кейс Galaxy Buds3 FE буквально один в один повторяет дизайн третьих «прошек»: эйрподсообразный форм-фактор, откидная прозрачная крышка с логотипом бренда, основная часть корпуса черная или серая. У меня на тесте оказался второй вариант. Покрытие футляра матовое и не маркое, если не считать верхней части.
На передней грани есть трехцветный индикатор состояния аккумулятора. Когда горит зеленый — аккумулятор полный, желтый — заряд упал до половины, красный — пора подцепиться к розетке. На дне разместили порт USB-C и кнопку проверки емкости батареи.
Случайно выронить наушники из пальцев довольно сложно по двум причинам. Во-первых, они тоже матовые. Во-вторых, треугольные ножки просто удобнее обхватываются. Для меня посадка Galaxy Buds3 FE оказалась в самый раз и с вылетом из уха сталкиваться не пришлось. К минусам могу отнести только материал самих амбушюр. По моим ощущениям резиночки грубоваты, хотелось бы помягче. Справедливости ради, с этим быстро свыкаешься и со временем не замечаешь дискомфорта.
На внутренней стороне ножки есть сенсор, который регулирует громкость треков свайпами вверх/вниз. Для интуитивности его подчеркнули вертикальной выступающей линией. Чтобы поставить воспроизведение на паузу или запустить вновь, используются так называемые щипки. Стоит отметить, что технология настроена очень точно. Для срабатывания не нужно силой давить на пластик, но и ложных срабатываний наушники не выдают.
Приятно, что в плане сборки Samsung не скупится на хорошие материалы и даже бюджетные модели приятно держать в руках. Пластик не выглядит тонким или дешевым, крышка не шатается в стороны, легко откидывается и уверенно защелкивается без скрипов и других посторонних звуков.
Приложение и функциональность
Как и прежде, все фишки наушников доступны только владельцам смартфонов Samsung, «яблочным» фанатам остается довольствоваться настройками по умолчанию, поскольку родного приложения Galaxy Wearable в App Store просто нет.
Все функции собраны на одном экране Galaxy Wearable. Среди них:
• Уровень заряда. Показаны проценты батареи наушников и кейса
• Режим шумоподавления. Есть стандартный режим, звуковой фон (адаптивная прозрачность) и активный «шумодав» с четырьмя степенями регулировки.
• Фоновые звуки. Повышает качество связи во время разговора
• Качество звука и эффекты. Сюда входит эквалайзер, для смартфонов Samsung доступно пространственное звучание
• Управление наушниками. Настройки поведения щипков и удержания ножек.
• Управление подключением. Быстрое или автоматическое переключение между устройствами
• Дополнительные функции. Тут спрятали игровой режим и возможность озвучивать голосом уведомления и часть приложений — например, будильник
• Специальные возможности. Балансируют звук между правым и левым наушником и запускают «шумодав» только в одном наушнике
Как я ранее говорил, для тех, кто планирует использовать наушники в связке с iPhone, настройки не доступны. На этот случай есть небольшая хитрость. Ищем владельца смартфона Samsung, подключаем наушники и настраиваем тапы, эквалайзер и прочие опции.
Также у Galaxy Buds3 FE есть синхронный ИИ-переводчик. Он работает только со смартфонами Samsung без каких-либо сложностей с доступом к нейронке. Достаточно надеть наушники, открыть стандартный переводчик и выбрать язык. Короткий щипок и получаем перевод на русский язык.
Как и прежде, функция работает не идеально, но понять о чем говорит собеседник можно, если речь будет достаточно разборчивой и четкой.
Звук и шумоподавление
В своем сегменте Galaxy Buds3 FE выдают вполне достойное звучание, но с оговорками. У модели хорошо разложены высокие и средние, но частоты явно преобладают над басами — они не так ярко выражены и ощущаются плоским. Лучше всего наушники подходят для любителей поп-музыки, классики, джазовых композиций, разговорных подкастов и аудиокниг. Детализация быстрого металла или агрессивной электроники с упором на низкие теряется, а звуковая картина не такая объемная, как хотелось бы.
К запасу громкости гаджета претензий нет — 60-70% хватает с головой. Если задрать выше дорожки инструментов начинают сливаться, а низкие частоты будто совсем уходят в небытие.
Пару слов о шумодаве. Его возможностей хватает, чтобы внешние источники звука не тревожили вас. А если хочется хоть немного оставаться на связи со внешним миром, в приложении можно снизить интенсивность ANC или включить режим прозрачности.
Автономность
Внутри кейса Galaxy Buds3 FE установлен аккумулятор на 515 мА·ч и по 53 мА·ч в каждом наушнике. Что это значит в реале: 3,5 часа с «шумодавом» и 4 часа от одного заряда в стандартном режиме. Футляра хватает на три дополнительных заряда. Беспроводной и быстрой зарядки не завезли, что типично для бюджетных моделей.
Впечатления
Сейчас Samsung Galaxy Buds3 FE стоят 8 500 руб у официальных ритейлеров и за 6 800 руб модель можно найти на маркетплейсах. Наушники порадовали эргономикой, сборкой, дизайном по «прошки». Но по части звука различия с недавними Samsung Galaxy Core чувствуются едва ли, а последние сейчас стоят на порядок дешевле.
У Galaxy Buds3 FE чуть больше возможностей, вроде регулировки шумоподавления и пространственного звука, но если в руках iPhone, то все эти фишки пройдут мимо и переплата в 2-4 тыс руб отражается только во внешнем виде. Стоит ли оно того — решает каждый сам для себя.