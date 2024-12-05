Обзор ультрабука ASUS Zenbook S 14: рабочая лошадка премиум-класса





Линейка компании ASUS пополнилась еще одной супер тонкой моделью Zenbook S 14. Однако его толщина не стала причиной слабых характеристик. Ноутбук получил шикарный OLED-экран, процессор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти и просто роскошный дизайн. Рассказываем, кому стоит присмотреться к новинке, в нашем новом обзоре. Линейка компании ASUS пополнилась еще одной супер тонкой моделью Zenbook S 14. Однако его толщина не стала причиной слабых характеристик. Ноутбук получил шикарный OLED-экран, процессор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти и просто роскошный дизайн. Рассказываем, кому стоит присмотреться к новинке, в нашем новом обзоре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация

Дизайн

Экран

Клавиатура и трекпад

Производительность

Звук

Автономность

Характеристики

Впечатления

Коробка ASUS Zenbook S 14 на первый взгляд самая непримечательная: простой картон практически без опознавательных знаков, даже ручкой пожертвовали ради экологии. Однако внутри, как в матрешке, прячется основная упаковка. Она более презентабельная, рядом небольшой бокс с блоком питания на 65 Вт. Также внутри мы найдем защитный чехол-папку. Вроде мелочь, а пригодится, чтобы устройство не обтиралось о края сумки в пути.Поскольку перед нами представитель премиум-сегмента, дизайнеры постарались сделать внешность ноутбука соответствующей. Корпус модели отлит из прочного алюминия, а верхняя крышка имитирует камень, благодаря плазменной технологии керамизации Ceraluminum. Узор из пересеченных линий напоминает горный рельеф, выполненный в стиле минимализма. Выглядит одновременно непритязательно и эстетично. Впрочем, подобное решение уже встречалось в моделях серии Zenbook, однако исполнение материалов вышло на значительно новый уровень.Крышка ASUS Zenbook S 14 открывается легко, одним пальцем, под углом 145 градусов. Благодаря горизонтальным ножкам на обратной стороне гаджет уверенно держится на поверхности. Между ними расположилась сетка для забора воздух в систему охлаждения.На левой грани поместили большинство портов: два USB-C Thunderbolt 4, HDMI и 3,5 мм разъем под наушники. На правой — только USB-A 3.2.ASUS Zenbook S 14, пожалуй, один из самых компактных ультрабуков с диагональю 14 дюймов, которые мне доводилось тестировать. При габаритах 310.3×214.7×12.9 мм и весе 1,2 кг его без проблем можно положить в рюкзак и отправиться работать за пределы квартиры или захватить в поездку.Дисплей ASUS Zenbook S 14 — одна из его самых сильных сторон. Ноутбук снабдили яркой OLED-матрицей с разрешением 2880×1800, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 243 ppi. Сам экран глянцевый, что идет в плюс насыщенности цветов, однако блики на нем заметны на порядок выше, чем в матовых вариантах. Для автоматической регулировки яркости установлен датчик освещения. При просмотре контента с HDR экран достигает яркости в 500 нит, в стандартных режимах этот показатель снижается на сотку.Поскольку герой обзора не метит в топы геймерских устройств, его первоочередная задача — создать комфорт рабочего процесса, с чем он справляется на все сто. Помимо реалистичной цветопередачи и плавной картинки ноутбук выдает глубокие черные цвета и соответствует сертификату Pantone Validated, на который ориентируются миллионы дизайнеров со всего света. Сюда же плюсуем защиту по всем стандартам TÜV Rheinland и забываем об усталости глаз при длительных рабочих сессиях.Поскольку перед нами компактное устройство, ждать полноценной раскладки с цифровым блоком не приходится. Впрочем, этот формат постепенно уходит в прошлое. Сама клавиатура мембранная, но нажатие клавиш выполнено по ножничному типу. Они крупные, с коротким и четким ходом в 1,1 мм. Для работы в ночное время предусмотрена трехуровневая белая подсветка.За дополнительными функциями можно обратиться к комбинации Fn и клавиш из самого верхнего ряда. Так можно настроить подсветку, отрегулировать звук, выключить микрофон и прочие удобства. Кроме того, вместо правой CTRL появился быстрый вызов помощника Microsoft Copilot+. Однако если он вам не требуется, вернуть обратно привычную кнопку не выйдет. Будет здорово если ASUS пофиксит этот нюанс.Стеклянный трекпад с поддержкой жестов оценят даже самые ярые фанаты компьютерных мышек. Его размер составляет 127×79 миллиметров, он отзывчив и поддерживает управление жестами. Так, проводя пальцем по боковым панелям, можно регулировать громкость звука, яркость экрана или перематывать филь по шкале таймлайна.ASUS Zenbook S 14 позиционируется как ультракомпактный ноутбук для работы и развлечений. Под вторым скорее подразумевается просмотр фильмов в высоком разрешении, прослушивание музыки и прочего мультимедиа контента, а не запуск тяжеловесных AAA-игр. Причиной тому и отсутствие геймерских характеристик, и еще не до конца освоенная платформа Intel Lunar Lake. Ходят слухи, что у подобных решений есть проблемы с совместимостью некоторых программ, однако я с этим не столкнулся.Тем не менее ноутбук позволяет залипнуть в игрушку на часок-другой. Но ради приемлемой частоты кадров придется привыкнуть к графике уровня «картошка» и разрешению Full HD.Так, на минималках «Ведьмак 3» выдаст порядка 50 fps, Cyberpunk стремится к 40 кадрам, ремейк Sillent Hill 2 держит 30 fps, а Alan Wake 2 превращается в слайдшоу из 20 кадров в секунду. Зато фанаты онлайн-баталий в CS2 почувствуют себя немного увереннее — шутер преодолевает планку в 100 fps.Также прилагаю скриншоты тестов в бенчмарках.Он весьма неплох, поскольку за дело взялись специалисты из Harman/Kardon. В тонкий корпус ASUS Zenbook S 14 поместилось целых четыре динамика. Их возможностей вполне хватает для просмотра фильмов или прослушивания треков. Звук держится на уровне и не сливается в кашу. Учитывая скромные габариты, результат очень достойный.ASUS Zenbook S 14 получил аккумулятор на 72 Вт⋅ч, что весьма неплохо для компактного ультрабука. Как обычно, время работы напрямую зависит от нагрузки системы. Например, YouTube-ролики при разрешении Full HD и 50% яркости посадили батарею за 12 часов. Но если не залипать в видео часами и подключить энергосберегающий режим, автономность можно растянуть. На зарядку с 0 до 100% комплектным блоком уйдет порядка двух часов.: Intel Core Ultra 7 258V (4,8 ГГц, 8 ядер, 8 потоков);: Intel Arc Graphics;14″, 2880×1800, OLED, 120 Гц, пиковая яркость 500 нит, сертификация VESA Display HDR True Black 500, Pantone Validated, TUV Rheinland, SGS, 1.07 млрд оттенков;32 ГБ LPDDR5X;1 ТБ;72 Вт⋅чдва Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A 3.2, аудиоразъем 3,5 ммWindows 11310.3×214.7×12.9 мм;1,2 кг.В первую очередь ASUS Zenbook S 14 — это кране удобное устройство. Можно сколь угодно хвалить дизайнерский подход к внешности, но все это приедается, а компактность будет цениться всякий раз, когда заходит речь об удаленке. Возможностями ноутбук тоже не подкачал — у него превосходный OLED-экран и железо, закрывающее большинство повседневных задач.