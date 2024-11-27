Обзор «умной» колонки VK Капсула Про: элитный дизайн, сенсорный экран и мощный звук





После длительного перерыва VK представила «умную» колонку Капсула Про. Скажу честно, при первом взгляде на промо-фото ее неординарный дизайн мне не зашёл. Однако достав гаджет из коробки, я изменил мнение. И дело не только во «внешке» — мощный звук на 65 Вт, удобный сенсорный дисплей, поддержка Zigbee и целый набор полезных датчиков. И на фоне затишья среди подобных устройств, это серьезная заявка на победу в 2024 году. После длительного перерыва VK представила «умную» колонку Капсула Про. Скажу честно, при первом взгляде на промо-фото ее неординарный дизайн мне не зашёл. Однако достав гаджет из коробки, я изменил мнение. И дело не только во «внешке» — мощный звук на 65 Вт, удобный сенсорный дисплей, поддержка Zigbee и целый набор полезных датчиков. И на фоне затишья среди подобных устройств, это серьезная заявка на победу в 2024 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация и дизайн

Дисплей и управление

Звук

Умный дом

Впечатления

Капсула Про упакована в плотную коробку с ярким принтом. Внутри на пластиковой подкладке восседает гостья нашего обзора, под ней — сложная аккуратной гармошкой инструкция и сетевой блок.Создатели колонки не стали изобретать велосипед, подбирая материалы для сборки. Корпус обтянут износостойкой тканью, основание и клавиши прорезинены — надежно и практично. Нижнюю часть окружает RGB-подсветка с мягким, но довольно ярким сиянием. Ее можно использовать как ночник и сразу определить, все ли поняла Маруся или стоит повторить вопрос.А вот форма действительно несколько необычная, даже словами описать сложно. Вытянутый куб или цилиндр высотой 26 см с плавными гранями и срезанной по диагонали верхушкой. При этом верхняя часть сужается, образуя подобие холма. Такую форму подарил колонке дизайнер Карим Рашид, который успел поработать с Armani, Sony, Prada, Tommy Hilfiger и еще десятками люксовых брендов.На задней стороне расположена кнопка отключения микрофона, а ниже — проприетарный разъем для зарядки и порт USB-C. На данный момент USB-C бездействует, поскольку является сервисным. В будущем его планируют задействовать, например, для подключения жесткого диска с личной медиатекой.Несмотря на экстраординарность форм, Капсула Про эстетично дополнит домашний интерьер. В этом поможет набор из четырех цветов: оникс, бургунди, фуксия и кобальт. У меня на тесте оказался последний. Каждый из оттенков несет в себе некую эксклюзивность — дисплеи колонок разные, выполнены в тон корпуса.Надо сказать, что такое применение дисплея куда эффективнее, нежели у «желтого» конкурента. В первую очередь, у экрана оптимальный угол наклона экрана. Сидишь ты на стуле или проходишь мимо, вся информация направлена на тебя.Управление сенсором отзывчивое и интуитивное как на смартфоне. Свайп вниз открывает шторку с настройками яркости, громкости и источника звука, движение снизу вверх — и перед глазами FM-радио, Музыка, запуск датчиков, словно меню приложений на андроиде.Левый и правый свайп по аналогии со смарт-часами меняют циферблаты, которых на старте шесть. Каждый из них отображает текущее время, но есть и более информативные — с прогнозом погоды, температурой воздуха и уровнем влажности.Во время прослушивание треков через Музыку в окошке появляется обложка альбома. Изображение на дисплее яркое, правда пока не может адаптироваться под комнатное освещение, а вот ночной режим предусмотрен. С ним дисплей гаснет до минимума, а Маруся отвечает шепотом. Функцию можно активировать голосом, тапнуть по месяцу в шторке или задать расписание.Капсула Про получила два высокочастотных динамика и один широкополосный общей мощностью 65 Вт. Главной задачей создателей было задать новую планку домашней акустики среди «умных» колонок. В качестве отправной точки был взят один, по словам разработчиков, очень известный бренд, однако имя его держится в секрете.В результате звук получился роскошным — густые, но умеренные басы не убивают детализацию средних и высоких частот. Капсула Про отлично справляется с любыми жанровыми изысками, будь то чистый оперный вокал или экстремально звучание деткор группы. Запаса громкости хватает с головой — выше 50% в помещении слушать вряд ли захочется. Но даже если захотели закатить дикий движ, хрипение динамиков не заставит сбросить мощность. Если этого мало, режим стереопары заставит вас качаться на звуковых волнах, правда для этого нужно прикупить вторую колонку.Капсула Про умеет взаимодействовать с умным домом и дружит с протоколом Zeegbe — это одно из ее главных преимуществ. Сам я не успел обзавестись подобными фишками, поэтому перечислю, на что способна колонка.Внутри установлены датчики влажности, температуры и движения, а продвинутая экосистема позволит создать связку колонки с другими устройствами умного дома, включая Xiaomi или Yeelight. С их помощью можно создавать сценарии через приложение «Маруся». Например, включать свет, когда вы заходите в помещение после работы — за это отвечает датчик движения, или активировать кондиционер, если в квартире стало слишком жарко или похолодало. А благодаря протоколу Zeegbe они останутся в строю, даже если во всем доме отрубили интернет.VK сделали большую работу по созданию своего первого флагмана и лучшей на данный момент колонки с экраном. У нее приятный дизайн, а встроенный дисплей позволяет взаимодействовать с устройством на совершенно новом уровне, без ущерба эстетике.Помимо этого, создатели не стали делать ставку только на внешность — у Капсулы Про мощный и чистый звук. А встроенный набор датчиков позволит сэкономить средства, если вы намерены сделать свой дом умным.На старте продаж, который запланирован на 28 ноября, цена Капсулы Про составит 24 990 руб. Плюсом можно сэкономить на подписке — при подключении Маруся предложит в подарок 3 месяца Музыки и киносервиса Wink.