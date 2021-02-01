В конце осени компания Zound Industries (также выпускает продукты Marshall и Adidas в категории персонального аудио) анонсировала две модели TWS-наушников Luma и Alby под шведским брендом Urbanears. Как и многие продукты этой марки, они отличаются от прочих дизайном. Ключевая фишка Urbanears — переосмысление технологичных наушников с позиции скандинавского минимализма. Как следствие, покупатели получают необычные формы и стильные цвета с уклоном в пастель. В редакции Айгайдс мы решили попробовать одну из моделей — легкие и удобные наушники Luma в формате вкладышей. Правда, по причине несвоевременной гибели одной из карт памяти в обзоре придется обойтись без наших фотографий продукта, но мы постараемся передать все важное, что касается внешнего вида наушников, официальными изображениями.
Итак, я уже сказал, что особенностью продуктов Urbanears является переосмысление привычных форматов через скандинавскую эстетику, и с этим Luma справляются идеально. Пока большинство производителей экспериментируют с технологичным дизайном, шведы предпочитают минималистичные формы и приглушенные цветовые решения. Лично мне такой подход очень нравится. Особенно круто это выглядит на фоне массового копирования дизайна AirPods, когда мы видим на рынке десятки белых глянцевых моделей с тонкими хвостиками. Luma от Urbanears получили шершавый (и да, очень приятный тактильно) корпус самих наушников и кейса из матового пластика, а кроме классической черной и белой расцветки покупатели могут выбрать лавандовый, винный и красивый сине-зеленый оттенок. Последние три особенно хороши. Лично мне кажется, что брать наушники Urbanears имеет смысл именно в нестандартных расцветках. А сами наушники тогда станут не просто гаджетов для прослушивания музыки, но также и дополняющим образ аксессуаром.
В общем-то из того факта, что продукты Urbanears стоит рассматривать как аксессуар, можно сформулировать их целевую аудиторию. Эти наушники вряд ли можно назвать практичным выбором или делать о них выводы по сухим числам характеристик. На первом месте стоит исключительно вопрос эстетики. Если Luma (хотя может быть и внутриканальные Alby) нравятся вам по дизайну или будут круто сочетаться с основными цветами гардероба — стоит посмотреть в их сторону. Если же дизайн и цветовые решения вам безразличны, либо просто нравится какой-то другой стиль — тогда эти модели Urbanears лучше пропустить.
Что касается качества звука, эти наушники можно назвать базовым решение для массового потребителя. Играют они примерно как AirPods первого поколения, то есть со всеми достоинствами и недостатками форм-фактора вкладышей. Хотя важное отличие в том, что наружу они играют меньше, а значит, на средней громкости или чуть выше можно не переживать, что окружающие вынуждены знакомиться с вами музыкальными вкусами. Запас громкости неплохой, басов не очень много (но и высокие частоты не задраны), пассивная шумоизоляция слабая, однако кому-то именно отсутствие оторванности от внешнего мира покажется преимуществом. Иначе Urbanears, опять же, предлагает альтернативу с другой конструкцией. Для зарядки используется разъем Type-C, энергия до сотни набирается примерно за два часа, кейса хватает на 4 подзарядки наушников, а сами наушники играют до 5 часов. В общем, при полном заряде можно добиться до 25 часов воспроизведения музыки. Также есть что-то типа быстрой зарядки, когда после 10 минут в кейсе Urbanears Luma способны работать около часа в режиме воспроизведения музыки (для звонков показатели автономности чуть ниже).
Как кейс, так и сами наушники Urbanears Luma крупные. И это скорее дизайнерский ход, чем технологическая необходимость. Кейс плоский (а значит, удобен для переноски в кармане), в уголке есть петля, за которую его удобно вытаскивать или можно прицепить карабином к рюкзаку. Хвостики наушников тоже плоские, достаточно широкие. Производитель не пытается их скрывать и делает наушники специально более заметными. На одном конце глянцем в цвет корпуса выдавлено название производителя. В самый раз, чтобы привлекать внимание, но не быть слишком броским.
Заявлена защита от влаги IPX4, можно пользоваться ими во время занятий спортом в зале или во время пробежек и прогулок под не сильным дождем. Управление сенсорное: удержание запускает голосовой ассистент, двойное нажатие отвечает за паузу, тройное переключает треки. Случайные срабатывания случаются, как всегда при сенсорном управлении. Однако не могу сказать, что это бывает часто. Спасает отсутствие коротких одиночных нажатий в схеме управления. Еще в наушниках есть датчик, который определяет, носите вы их или сняли, и автоматически останавливает воспроизведение. Это большой плюс, поскольку не заставляет лишний раз лезть в карман за смартфоном.
В итоге можно сказать, что у Urbanears Luma полно конкурентов на рынке и в их ценовом сегменте можно выбирать из десятков моделей. Однако за счет скандинавского минимализма и необычных цветовых решений Luma все-таки стоят немного особняком и явно метят в молодежную аудиторию, которая на первое место поставит дизайн и будет рассматривать гаджет как модный аксессуар. В этом плане Urbanears Luma станут отличным выбором, причем вряд ли разочаруют и по времени автономной работы, и по качеству звука.
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