Обзор вертикального пылесоса Samsung Jet Light

Довольно любопытно наблюдать за тем, как в наших домах новые (а иногда довольно неожиданные) технологии одна за другой начинают занимать свое место. Причем именно дома у всех новинок процесс адаптации оказался очень быстрым. Казалось бы, еще недавно робот-пылесос мне казался баловством, а уже сейчас я не представляю свою жизнь без того, чтобы каждый день дома становилось бы чуточку чище и с пола исчезала пыль и шерсть животных. Умные лампочки с голосовым управлением и сменой цвета я тоже считал игрушкой на пару дней, а теперь очень хорошо представляю себе ежедневную пользу от смены яркости, а под настроение — еще и цвета. К тому же, они отлично помогают частично скрыть проблемы из-за недостаточно продуманного на этапе ремонта освещения. Голосовыми ассистентами я никогда не пользовался в смартфонах и считал странным разговаривать с гаджетами, а теперь у меня на кухне не только стоит Яндекс.Станция, но еще появилась мини-колонка с Алисой около кровати.
Примерно такая же история с вертикальными пылесосами — раньше я никогда всерьез не рассматривал к покупке продукты этой категории. Они казались неоправданно дорогими и в то же время смущали своим дизайном. Ощущение, что их доставляют прямиком из третьесортных фантастических фильмов. Яркие цвета, обтекаемый пластик, броская начинка под прозрачными панелями корпуса — все это довольно странно смотрелось бы почти в любом интерьере. А главное, если заранее не предусмотрел розетку в хозяйственном шкафу или гардеробной — то вертикальный пылесос будет обречен стоять где-то на видном месте и практически гарантированно привлекать лишнее внимание. Причём даже не своей крутизной, а тем, как сильно он не вписывается в интерьер.
Впрочем, недавно я решил все-таки дать шанс вертикальным пылесосам и взял на тестирование новый беспроводной пылесос Samsung Jet Light. Во-первых, потому что наконец-то встретил продукт, который выглядит достаточно стильно, интеллигентно и дорого. А во-вторых, потому что некоторое время назад после нескольких протестированных роботов-пылесосов мне идеально подошла именно модель от Samsung из-за качества работы и необычной формы с отсутствующими за пределами корпуса метущими щетками (кстати, по ссылке можно прочитать обзор Samsung PowerBot VR7070. В общем, я подумал, что было бы неплохо перестать строить из себя консерватора и дать шанс чему-то новому. Забегая немного вперед, эксперимент оказался успешным, и Samsung Jet Light довольно быстро сменил свой статус с «ну-ка, попробую эту штуковину» на «теперь он будет жить у меня дома».
Отдельный плюс за док-станцию, кстати, ей даже придумали специальное название — Z Station. Инженеры Samsung решили использовать полноценную напольную подставку, а не настенный держатель-крепление (но если нравится настенное — у Samsung есть и такая модель). И подставка получилась достаточно тяжелой и устойчивой, чтобы можно было вообще отказаться от прикручивания и не делать лишние дырки в стене (хотя в комплекте есть набор саморезов и рекомендация ими воспользоваться). Еще сама подставка служит не только держателем для пылесоса и заряжает его, также на штанге также есть крепления, чтобы подвесить пару самых востребованных насадок, а внизу предусмотрено место для зарядки второго аккумулятора. Это будет полезно для очень больших квартир и загородных домов, правда на батарею придется потратиться дополнительно. Единственный минус — на штанге помещаются не все насадки (а купить можно версию с 5 или 6), так что для некоторых из них все-таки придется придумать отдельное место. Впрочем, в защиту можно сказать, что у большинства моделей других производителей вообще не предусмотрен быстрый доступ к насадкам и весь комплект нужно куда-то прятать.
Кстати, приставка Light в названии, в отличие от рынка смартфонов, не означает, что производитель «не доложил» в продукт какие-то классные технологии настоящего флагмана. Отличия Samsung Jet Light от старшей модели, в основном, заключаются в весе и автономности. Сменная литий-ионная батарея емкостью 1800 мАч обеспечивает работу пылесоса в течение 40 минут при минимальной мощности, 20 минут на средней (она включается по умолчанию) и 6 минут при максимальной мощности. Для просторной двухкомнатной квартиры этого хватает с запасом. Трешку тоже, скорее всего, можно нормально убрать на одном заряде аккумулятора. В основном, использоваться будет режим по умолчанию, то есть, с запасом заряда на 20 минут. Сложно представить себе ситуацию, чтобы каждый раз при необходимости пропылесосить, вы не укладывались бы в это время. А время полной зарядки аккумуляторов (например, когда один в пылесосе, второй установлен в основании док-станции) составляет 3.5 часа. Нормальный показатель за исключением тех редких случаев, когда вы изо всех сил напылесосили квартиру, разрядили единственную батарею в ноль — и кот тотчас сносит цветочный горшок с подоконника. Тогда придётся подождать или поискать в квартире аналоговые древности — веник и совок.
Любопытный момент связан с мощностью Jet Light. Производитель заявляет 150 Вт, и когда ты начинаешь осознавать эту цифру — готовящийся к выходу на помойку или поездке на дачу обычный старый пылесос как будто начинает самодовольно усмехаться возле входной двери. Если случалось осознанно выбирать пылесосы в конце 90-х и начале 00-х, память услужливо подскажет, что по мощности счёт тогда шёл на тысячи. Впрочем, тут примерно такая же хитрость как и с «китайскими ваттами» в недорогих музыкальных центрах. Производители тогда кто во что горазд придумывали как считать бесполезную пиковую мощность, которую способны выдержать колонки — так и появились четырехзначные значения PMPO. С пылесосами немного иначе, но факт некоторого заблуждения тоже имеется: раньше шла речь о потребляемой мощности, которая с учётом всех потерь запросто уменьшалась в разы (если не на порядок) при переключении внимания на всасывание. Впрочем, не стану дальше философствовать о цифрах, лучше расскажу о личных впечатлениях. При наличии французского бульдога, в небольших количествах, зато стабильно теряющего шерсть по всей квартире и вечно непонятно откуда берущейся тройной порции обычной бытовой пыли, самый экономичный режим уборки показался мне слабоватым. Для пола — не годится. Обычную уборку лучше делать на средней мощности, которая всегда включается по умолчанию. Максимальный режим тоже будет в ходу не часто, его стоит включать для старых и пыльных ковров, либо при желании высосать душу из какой-нибудь вещи. Ну а минимальная мощность показалась мне уместной при использовании дополнительных насадок — например, щелевой для книжных полок или плинтуса, а может, моторизированной или комбинированной. Мне показалось, что при сценариях, когда в ход идут дополнительные насадки, почти всегда требуется деликатное всасывание.
Отдельно стоит отметить, что уборка квартиры с Samsung Jet Light происходит намного более тщательно, чем обычно. По крайней мере, у меня получилось именно так. Во-первых, сначала в ход идёт эмоциональная составляющая: вау, какой он прикольный, какой красивый, маневренный и легкий. Даже если не очень-то надо, все равно сделаешь кружок по квартире, чтобы попробовать его в деле. Во-первых, Jet Light удалит довольно много незаметного мусора, даже если уборка была совсем недавно. Во-вторых, в беспроводной модели намного легче пользоваться сменными насадками. Например, две уже висят на штанге док-станции и всегда доступны. Для некоторых насадок имеет смысл снять телескопическую трубу и получить максимальную компактность и маневренность пылесоса — его размер будет примерно как от кончиков пальцев до локтя. К тому же, появляются ранее недоступные сценарии — можно спуститься с ним к машине и качественно почистить салон. Кроме того, не стоит забывать про удобство: не нужно ничего за собой таскать, путаться в проводе, переключать его в разные розетки. Ну, или попадать в дурацкую ситуацию, когда ты вроде закончил в комнате, собрал пылесос для следующего помещения — и тут вспоминаешь, что под ним самим-то ты забыл пропылесосить!
Что касается прочих особенностей модели, стоит отметить что тут есть удобная телескопическая трубка, которая выдвигается в одно из четырех положений, позволяя подобрать высоту пылесоса под свой рост. Управление осуществляется при помощи трех кнопок (включения и переключения мощности), а текущий режим работы отображается на LED-дисплее, в том числе, там же будут предупреждения о блокировке фильтра или щетки мусором. Еще очень удобно, что составные части Jet Light — от фильтров до контейнера для сбора пыли — можно мыть. А щетка полностью вынимается из насадки для легкой очистки, что будет полезно, когда на нее намотаются нитки или волосы. Сам принцип работы пылесоса — циклонный, 27 отверстий системы фильтра Jet Cyclone формируют оптимальный воздушный поток, уменьшая тем самым потери мощности всасывания. А за очистку воздуха отвечает пятиступенчатая система HEPA-фильтрации, благодаря которой Jet Light улавливает до 99,999% частиц пыли и аллергенов размером 0,3-10 мкм. В общем, оснащен пылесос по последнему слову техники, а также он имеет очень продуманную эргономику и действительно удобен в работе.
Нехорошо так говорить — но я теперь стал сочувствовать всем, у кого нет беспроводного пылесоса. А впрочем, и прошлому себе тоже сочувствую из-за того, что не решился намного раньше попробовать продукты этого класса. Стать обладателем Samsung Jet Light — удовольствие не из дешевых. Но в обмен на деньги покупатели получают колоссальную разницу в удобстве уборки и ее эффективности за счет мощности, маневренности, мобильности и использования различных насадок. Кроме того, значительно расширяется количество сценариев использования пылесоса. А еще многим будет важно, что Jet Light создает впечатление действительно крутого премиального продукта, наличием которого можно гордиться. Мне очень понравился этот пылесос в процессе тестирования и я доволен тем, что сделал его постоянным обитателем своей квартиры.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
1 — деньги есть: выбор дайсон
2 — денег нет на дайсон: выбор сяоми
Остальные в пролёте, как бы кто их крутизну не расписывал.
Месяц назад рашил купить себе беспроводной пылесос для еженедельной уборки однокомнатной квартиры.
Знаю Дайсоны не понаслышке, бывшая девушка у них работает.
И по умолчанию думал брать его, но решил поискать аналоги.
В итоге взял Jimmy jv51 (Xiaomi) за 10000₽. Со своими обязанностями справляется на ура, и, судя по описанию, полный аналог этого Samsung.
А было ли что-то чего Сотников не брал?
:–D