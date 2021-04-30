

Сегмент предфлагманов крайне интересен последние два года. Samsung и Apple выпускают минимум по три топовых смартфона одновременно. Одно — с максимальной функциональностью, два-три других — попроще. Не каждому пользователю нужен топовый девайс, большинство обойдется просто качественным смартфоном. Для этого существуют Samsung Galaxy S21 и iPhone 12, S21 Ultra и 12 Pro Max — более нишевые модели.





Камера



Камера тройная. Это основной модуль, ультраширокоугольный и портретный, разрешение — 48 + 13 + 13 МП. Больше всего интересен последний. Благодаря нему камера выдает одни из лучших портретных фотографий на рынке. Оптика создана популярным производителем фототехники ZEISS.



vivo — единственная компания, ставящая отдельный модуль для портретных фотографий. Это не просто так. Алгоритмы смартфона нацелены на создание максимально качественных портретных снимков.



С отдельным модулем для портретных фото оптика собирает максимально много деталей, а отделение объекта на переднем плане от фона получается плавным и естественным. Портретные снимки всегда были сильной стороной смартфонов vivo, X60 Pro держит уровень. vivo X60 Pro — из этой же категории. У него нет более дорогой альтернативы, но при этом он продается в сегменте 60-70 тысяч рублей. Это тот ценовой уровень, где производители чуть экономят на комплектующих, но все равно предлагают качественные многофункциональные устройства. Посмотрим, что может эта модель.Камера тройная. Это основной модуль, ультраширокоугольный и портретный, разрешение — 48 + 13 + 13 МП. Больше всего интересен последний. Благодаря нему камера выдает одни из лучших портретных фотографий на рынке. Оптика создана популярным производителем фототехники ZEISS.vivo — единственная компания, ставящая отдельный модуль для портретных фотографий. Это не просто так. Алгоритмы смартфона нацелены на создание максимально качественных портретных снимков.С отдельным модулем для портретных фото оптика собирает максимально много деталей, а отделение объекта на переднем плане от фона получается плавным и естественным. Портретные снимки всегда были сильной стороной смартфонов vivo, X60 Pro держит уровень.



Ночной режим — также плюс камеры. Здесь стоит система профессиональной стабилизации 2.0. Она помогает во время записи видео и фотосъемке при недостаточной освещенности. С ней кадр не трясется, снимок получается максимально четким.















Благодаря этой особенности на снимках четко отображаются даже сложные объекты, вроде отражения домов в море и звезд. Они подвижные, и камере сложно захватить детали. Система профессиональной стабилизации 2.0 решает проблему. Кроме того, резкость оптимизируется за счет технологии Pixel Shift.



Камера vivo X60 Pro — качественная и интересная. Она радует результатом и привлекает особенностями, которых нет у других смартфонов.



Дизайн и эргономика



Фишка корпуса vivo X60 Pro — тонкость. Его толщина — 7,69 мм. Показатель впечатляющий, но не рекордный. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max — 7,4 мм, а у Samsung Galaxy S21 Ultra — 8,9 мм. А вот вес корпуса нетипично маленький — 179 г. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max — 228 г, а у Galaxy S21 Ultra — 229 г.



Экран скругленный. Решение устаревающее. Производители один за другим отказываются от него, потому что так количество рандомных нажатий увеличивается, а цветопередача по краям дисплея искажается.



В общем, корпус vivo X60 Pro один из самых удобных среди флагманов. По отдельности ни один параметр не является рекордным, но но набору характеристик корпус устройства самый эргономичный в 2021 году.



Минус корпуса — отсутствие защиты от воды и пыли. Стандарт не заявлен. Для сравнения, Samsung Galaxy A52 предлагает IP67, vivo же продолжает игнорировать этот момент.



Экран



По характеристикам дисплей оптимальный для 2021 года. Тип матрицы — AMOLED, диагональ — 6,56 дюйма, разрешение — 2376x1080 Пикс, частота обновления — 120 Гц. Для флагманского устройства разрешение может показаться низким. Впрочем, пока в соцсетях 2К не используется, максимум Full HD, поэтому к экрану нет претензий, времени он соответствует.



Экран яркий — смартфоном комфортно пользоваться солнечным днем. Углы обзора широкие. Цветопередача настраивается. В настройках предлагаются три режима насыщенности цвета. Температура регулируется на шкале — цвета можно сделать холоднее или теплее.



Производительность и автономность



Железо смартфона флагманское. Он предлагает топовый процессор последнего поколения Snapdragon 870, а за графику отвечает чип Adreno 650. С ними устройство запускает самые требовательные игры на максимальных настройках графики.



Оптимизация производительности качественная. Даже спустя час гейминга в PUBG Mobile устройство не наргевается, а частота кадров в секунду не проседает.



Памяти инженеры тоже не пожалели. Емкость — 12 + 256 ГБ. Оперативки хватит, чтобы запускать одновременно несколько тяжелых программ. Например, игру и мессенджер. Накопителя достаточно, чтобы забыть о нем на год, при условии что вы активно будете снимать фото и видео.



Автономность не относится ни к плюсам, ни к минусам девайса. Емкость аккумулятора — 4200 мАч, с ним заряда хватает на один день умеренного пользования (соцсети, браузер, мессенджеры, музыка).



Вывод



vivo X60 Pro — добротный предфлагманский смартфон. Он предлагает отличную флагманскую камеру, мощный процессор, качественный экран и неплохой корпус.



При этом, смартфон компромиссный. У корпуса нет защиты от воды и пыли. Она встречается даже в смартфонах среднего класса, а у предфлагманов она должна быть заявлена по умолчанию. Форм-фактор экрана также устаревший.



Впрочем, несмотря на недостатки, смартфон привлекательный. Задача B-бренда — предложить уникальные возможности, чтобы пользователь обратил на него внимание и предпочел A-бренду. У vivo X60 Pro это камера с качественным портретным режимом. Благодаря этой особенности на снимках четко отображаются даже сложные объекты, вроде отражения домов в море и звезд. Они подвижные, и камере сложно захватить детали. Система профессиональной стабилизации 2.0 решает проблему. Кроме того, резкость оптимизируется за счет технологии Pixel Shift.Камера vivo X60 Pro — качественная и интересная. Она радует результатом и привлекает особенностями, которых нет у других смартфонов.Фишка корпуса vivo X60 Pro — тонкость. Его толщина — 7,69 мм. Показатель впечатляющий, но не рекордный. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max — 7,4 мм, а у Samsung Galaxy S21 Ultra — 8,9 мм. А вот вес корпуса нетипично маленький — 179 г. Для сравнения, у iPhone 12 Pro Max — 228 г, а у Galaxy S21 Ultra — 229 г.Экран скругленный. Решение устаревающее. Производители один за другим отказываются от него, потому что так количество рандомных нажатий увеличивается, а цветопередача по краям дисплея искажается.В общем, корпус vivo X60 Pro один из самых удобных среди флагманов. По отдельности ни один параметр не является рекордным, но но набору характеристик корпус устройства самый эргономичный в 2021 году.Минус корпуса — отсутствие защиты от воды и пыли. Стандарт не заявлен. Для сравнения, Samsung Galaxy A52 предлагает IP67, vivo же продолжает игнорировать этот момент.По характеристикам дисплей оптимальный для 2021 года. Тип матрицы — AMOLED, диагональ — 6,56 дюйма, разрешение — 2376x1080 Пикс, частота обновления — 120 Гц. Для флагманского устройства разрешение может показаться низким. Впрочем, пока в соцсетях 2К не используется, максимум Full HD, поэтому к экрану нет претензий, времени он соответствует.Экран яркий — смартфоном комфортно пользоваться солнечным днем. Углы обзора широкие. Цветопередача настраивается. В настройках предлагаются три режима насыщенности цвета. Температура регулируется на шкале — цвета можно сделать холоднее или теплее.Железо смартфона флагманское. Он предлагает топовый процессор последнего поколения Snapdragon 870, а за графику отвечает чип Adreno 650. С ними устройство запускает самые требовательные игры на максимальных настройках графики.Оптимизация производительности качественная. Даже спустя час гейминга в PUBG Mobile устройство не наргевается, а частота кадров в секунду не проседает.Памяти инженеры тоже не пожалели. Емкость — 12 + 256 ГБ. Оперативки хватит, чтобы запускать одновременно несколько тяжелых программ. Например, игру и мессенджер. Накопителя достаточно, чтобы забыть о нем на год, при условии что вы активно будете снимать фото и видео.Автономность не относится ни к плюсам, ни к минусам девайса. Емкость аккумулятора — 4200 мАч, с ним заряда хватает на один день умеренного пользования (соцсети, браузер, мессенджеры, музыка).vivo X60 Pro — добротный предфлагманский смартфон. Он предлагает отличную флагманскую камеру, мощный процессор, качественный экран и неплохой корпус.При этом, смартфон компромиссный. У корпуса нет защиты от воды и пыли. Она встречается даже в смартфонах среднего класса, а у предфлагманов она должна быть заявлена по умолчанию. Форм-фактор экрана также устаревший.Впрочем, несмотря на недостатки, смартфон привлекательный. Задача B-бренда — предложить уникальные возможности, чтобы пользователь обратил на него внимание и предпочел A-бренду. У vivo X60 Pro это камера с качественным портретным режимом.





