Первое действие после перехода на новый смартфон — восстановление данных. Новый интерфейс, корпус и камера — это прекрасно, но для удобства нужно авторизоваться во всех соцсетях и маркетплейсах, получить доступ ко всем своим данным.
Одно из самых проблемных приложений для общения — WhatsApp. В Facebook, Telegram и Instagram достаточно авторизоваться, и все ваши переписки окажутся на новом телефоне. В этом приложении все сложнее. Из-за сквозного шифрования при переходе на другой Android-смартфон сначала нужно создать резервную копию на старом смартфоне и загрузить ее на новом.
При переходе с Android на iOS ситуация еще сложнее — разработчики не предусматривают передачу данных с одной операционной системы на другую, поэтому восстановить переписки в мессенджере на новеньком айфоне невозможно.
К счастью, это можно сделать с помощью стороннего программного обеспечения. Wutsapper — приложение, позволяющее передать данные с Android-устройства на iOS. Это удобный и безопасный способ восстановить все переписки при смене операционной системы. Разберем подробнее, как это работает.
Как работает Wutsapper?
Приложение позволяет перенести данные с Android-смартфона на iPhone. Для этого лишь нужно установить соединение между девайсами по проводу.
Важный плюс сервиса — передача данных может осуществляться без компьютера. Для этого нужен лишь кабель OTG, с помощью которого вы установите соединение между Android-смартфоном и iPhone.
Передача данных осуществляется двумя способами:
- Через OTG-кабель. Просто подключите устройства друг к другу по нему. Последние модели iPhone идут в комплекте с кабелем Lightning — USB-C, а почти все Android-смартфоны имеют разъем USB-C. Провода из коробки достаточно для переноса данных.
- При помощи компьютера. Подключите оба устройства к десктопу по проводам и осуществите перенос данных. Поможет, если у вас нет OTG-кабеля, а приобретать его ради одной операции не хочется. Подключить смартфон к компьютеру можно с помощью комплектного провода
- Текст сообщений
- Файлы
- Фотографии
- Аудио
- Видео
- Эмодзи
Процесс переноса данныхДля совместимости с приложением на смартфонах должны быть установлены iOS 9.0 и новее, Android 7 и более поздняя версия. Интерфейс приложения простой и удобный. Поддерживаемые языки: английский, русский, немецкий, французский, итальянский, португальский, голландский, испанский и арабский.
Переживать о том, что ваша переписка утечет в руки злоумышленников не стоит. Wutsapper защищает конфиденциальность пользователей и при переносе не сохраняет пользовательские данные.
При регистрации программное обеспечение попросит подтвердить вашу личность. В Wutsapper нужно подтвердить, что именно вы являетесь владельцем номера телефона, к которому привязан аккаунт. Для этого нужно ввести его, а следом код подтверждения из шести цифр.
Как мы уже сказали, приложение сортирует данные по типам. Перед переносом оно покажет вам, сколько их обнаружено. Далее вы просто подтверждаете действия в приложении, и процесс передачи данных запустится.
ИтогНаше тестирование показало, что процесс восстановления данных в WhatsApp простой, быстрый и безопасный. Чтобы начать перенос, нужно выполнить два действия — подключить смартфоны друг к другу по проводу и кликнуть на одну клавишу в приложении.
Wutsapper упростить процесс перехода с Android на iOS. Новый интерфейс, другой магазин приложений, пока неизвестные иконки на рабочем столе — новая операционная система доставит стресс, и у ней первое время придется привыкать. К счастью, все данные будут на месте.
Wutsapper — это платное приложение, но вы можете бесплатно передавать 50 сообщений с Android на iOS в течение пробного периода. Специальное предложение доступно СЕЙЧАС, вы можете получить скидку в 35% на покупку.
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