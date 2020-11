Главный раздел — быстрый переход к уведомлениям, последним запущенным играм, поиску, Game Pass, магазину и настройкам звука;

Провел все выходные с Xbox Series X и хочу рассказать, как это было. Забегая вперед, скажу сразу, что новая консоль от Microsoft — это именно тот некстген, который мы заслужили. Игры, получившие обновление под Series X, выглядят впечатляюще, оставляя за собой полное отсутствие желания возвращаться на предыдущее поколение консолей. Ну, а теперь немного подробностей.Старт продаж Xbox Series X и S намечен на 10 ноября. Подробную нашу распаковку топовой некстген-консоли от Microsoft вы возможно уже видели, а если нет, то рекомендуем ознакомиться. В прошедший уик-энд я отгородился от всех дел, чтобы максимально испытать все возможности новенького «икса» и поделиться с вами своими ощущениями.С упаковкой у Xbox Series X всё в полном порядке и в каждом её элементе прослеживается забота у фанатах. Здесь и фирменные элементы зеленого цвета, Мастер Чиф на тыльной стороне и слоган «Power Your Dreams», который можно перевести как «Прокачай свою мечту» и он как нельзя кстати подходит, но об этом позднее.Внешний вид консоли меня приятно удивил, поскольку я ожидал более массивного устройства, а дизайн пропитан утилитарностью и полностью оправдывает это. Он должен стоять, не отсвечивать и радовать в первую очередь контентом, а не красивой «обёрткой». Еще раз хочу отметить вентиляционную решетку с зеленым прокрашиванием отверстий, но вы вряд ли будете любоваться этим элементом, поскольку приобретаем мы консоли в первую очередь для игр. Из минусов отмечу, что матовая поверхность очень быстро может собрать отпечатки пальцев.Что касается конструкции, то с этим всё в полном порядке. Все элементы выполнены добротно: никакого люфта, зазоров или щелей. Консоль уверенно стоит как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, не шатаясь. Для этого имеется круглая подставка на торце и четыре незаметные ножки на одной из граней. Тем не менее, укладывать Xbox Series X на бок совсем не хочется, поскольку вертикально он смотрится компактнее и презентабельнее.Пробежимся еще раз портам, у консоли присутствуют все необходимые разъемы: 3 USB 3.0 (1 спереди и 2 сзади), Ethernet, HDMI и проприетарный разъем для расширения памяти. На лицевой стороне разместились щель дисковода, кнопки извлечения диска и подключения геймпада, а также клавиша включения Xbox Series X, которая спряталась под логотипом.Технические характеристики консоли освещались уже не раз, но пройдемся по основным моментам еще. Xbox Series X работает на базе кастомного процессора от AMD. Семинанометровая архитектура Zen 2 содержит 8 ядер, а показатель тактовой частоты составляет от 3,6 до 3,8 ГГц.В основу графики легла архитектура RDNA 2, а это 52 CU-блока, 3328 ядер, 208 текстурных блоков и 64 блока растеризации. Для трассировки лучей пояился отдельный блок, просчитывающий в реальном времени свет, тени и отражения.Что нужно знать по поводу памяти. Оперативная: 16 ГБ GDDR6, 10 ГБ которой работает на скорости 560 ГБ/с с графическим ядром, а оставшиеся 6 ГБ — на 336 ГБ/с с процессором. Это обеспечивает молниеносную загрузку: сворачиваешь игру на паузе, открываешь YouTube — смотришь прохождение сложного момента, а затем снова возвращаешься к игре, которая за считанные секунды тебя встречает с того же места, где остановился.За хранение данных отвечает SSD-накопитель объемом в 1 ТБ, из которых будут доступны около 800 ГБ, поскольку остальное пространство резервируется системой для операционки и прочих нужд. Скорость памяти составляет 2,4 ГБ/с. Из минусов можно отметить только проприетарный слот для расширения памяти. Из-за этого решения отпадает возможность использования любых накопителей. Вместо этого придется воспользоваться сертифицированными решениями, которые разрабатывались при участии Microsoft. Возможно таким способом компания пытается уберечь нас от падения производительности и ухудшения впечатлений.Стоит отметить, что память можно расширить и с помощью внешних USB 3.0 накопителей, но есть несколько подводных камней. Некстген-игры на нём можно будет только хранить, а для запуска их придется перемещать в память консоли, а вот по поводу хранения и запуска игр прошлого поколения какие-либо ограничения отсутствуют.Когда в первый раз открываешь коробку с Xbox Series X в глаза бросается его фирменная вентиляционная решетка, которая производит первое ложное впечатление о том, что консоль будет работать очень громко. И это не так. Первое включение устройства сопровождается вопросом: «а он точно работает»?«Бокс» продолжает тихо работать даже в самые пиковые нагрузки, например, во время сетевых баталий. Самая длительная непрерывная игровая сессия у меня длилась около 8 часов и за это время Series X не удалось ощутимо нагреться. Чтобы услышать работу нового «икса» нужно буквально подойти к нему вплотную и приложить ухо.Справедливости ради стоит отметить, что по-настоящему некстген-проектов на момент написания обзора еще не вышло и вероятно Series X может чуть сильнее нагреваться и начать шуметь в каком-нибудь условном Cyberpunk 2077. Чтобы это проверить нужно дождаться выхода новых игр, а пока в Gears 5, Dirt 5 и Destiny 2 консоль работает очень тихо и не выступает в роли дополнительного обогревателя.Microsoft не стала заморачиваться с разработкой нового геймпада и это вполне адекватное решение, поскольку иногда «лучшее — враг хорошего». Дизайн нового контроллера почти полностью повторяет привычные черты геймпада от Xbox One, за исключением нескольких элементов.Во-первых, поменялась крестовина, она теперь вписана в круг, а это позволяет совершать нажатия по диагонали. У этого элемента стал чётче ход, но щелчки стали громче. Во-вторых, внутренняя сторона в местах хвата и триггеры теперь текстурированные. За счет этого контроллер лучше сидит в руках, а пальцы не скользят по куркам во время ожесточенных схваток.Первое время появляются неоднозначные впечатления от текстурированной поверхности, но спустя несколько дней геймпады с гладкой поверхностью кажутся чем-то инородным в руках.Еще из нововведений — появилась отдельная кнопка «Поделиться», которая значительно упрощает создание скриншотов и клипов игрового процесса. Работает она следующим образом: одинарное нажатие делает снимок экрана, а длительное — начинает запись ролика, параметры которого вы можете настроить в разделе «Поделиться».В остальном всё осталось на своих местах: поддержка вибрации на триггерах, Bluetooth, позволяющий подключать контроллер ПК, а также смартфону или планшету на iOS или Android. Геймпад по-прежнему работает от двух батареек, но есть возможность использовать сменные аккумуляторы, которые заряжаются от порта USB-C.Ну, а теперь от «железных» моментов перейдем к программным. Первая загрузка занимает чуть больше времени чем обычно — Xbox Series X включался несколько минут, после чего открылось окно первоначальной настройки консоли. Во время первого запуска операционная система предлагает подключить приложение Xbox на смартфоне и заполнить все необходимые пункты с помощью него. Это очень ускоряет процесс, позволяет избегать введения данных геймпадом по экранной клавиатуре.После первичной настройки с наибольшей вероятностью «бокс» предложит скачать и установить обновление. Благо на этот процесс уходит всего 10-15 минут при наличии адекватного соединения с интернетом.Меню «икса» ничем не отличается от аналога Xbox One с последним обновлением, за исключением некоторых анимированных фонов. Судя по всему, Microsoft решила не вносить радикальных изменений в механику интерфейса, чтобы не заставлять фанатов привыкать к новой логике. Если вы успели попользоваться Xbox One, то проблем с новым меню не должно возникнуть.Интерфейс динамический и его порядок может изменяться. В основе оно выглядит так: первая горизонталь — последние запущенные игры, раздел Xbox Game Pass, «Настройки» и магазин; вторая — раздел «Мои игры и приложения», а также рекомендации; третья — рекомендации из Xbox Game Pass, четвертая — магазин и всё что с ним связано; а ниже разместились социальные элементы.Быстрое меню Xbox Guide осталось на месте. Вызывается оно нажатием клавиши с логотипом Xbox на геймпаде. Его можно кастомизировать, а по умолчанию оно выглядит следующим образом:Отдельно хочу подчеркнуть работу операционной системы Xbox с достижениями в играх. В отличие от конкурентов, этот раздел информативный и полезный. Помимо информации о полученных ачивках здесь также отображается прогресс, который позволяет наглядно следить за выполнением того или иного достижения с помощью процентной шкалы.Первое на что обращаешь внимание — это скорость запуска. Включение консоли занимает 15-20 секунд. А теперь самое интересное, на запуск Gears 5 после включения «икса» у меня уходит около 12 секунд. Четыре секунды уходит на запуск Dirt 5, не закрывая «гирзу». Переход между играми и приложениями переходит почти мгновенно. Это даже немного непривычно ощущается, поскольку раньше загрузка «Ведьмака» позволяла успеть дойти до холодильника за газировкой.Функция Quick Resume позволяет быстро переключаться между запущенными играми без необходимости закрывать их. Другими словами, истребив пачку демонов в DOOM Eternal, вы можете запустить Forza и проехать несколько гонок, а потом вернуться к тому же месту в DOOM, где остановились.Отмечу, что Quick Resume пока поддерживается не во всех играх, к примеру, Destiny 2 после небольшого простоя может выбросить на стартовый экран, поскольку соединение с сервером прерывается. Также стоит понимать, что не все игры получили поддержку новых возможностей Series X, но в ближайшее время это будет исправлено. Помимо этого, скоро начнется выход проектов, которые изначально создавались под консоли следующего поколения. Именно в них новый «бокс» будет раскрываться по максимуму.Перейдем к «графону». Смахнув скупую слезу и положа руку на сердце, могу сказать, что Xbox Series X напрочь испортил мне всё восприятие графических возможностей. После двух дней игры на «иксе» теперь довольно тяжко созерцать визуальную составляющую игр на моей PlayStation 4 — разница настолько сильно ощутима.Series X обещает игры 4K в 60 FPS, а в некоторых проектах даже 120. На деле всё почти соответствует заявлениям. Gears 5 выглядит шикарно, несмотря на то, что она вышла несколько лет назад, графику в игре очень сильно подтянули, хоть не обошлось без редких просадок FPS. С этим встречаешься довольно редко, поэтому на общее восприятие игрового процесса это не повлияет. К сожалению, показать графику у меня не получится из-за ограничений. Клипы в 4K воспроизводятся только на консоли, а при попытки переслать их разрешение сжимается до 1080p с 30 FPS, что не передаёт всех прелестей картинки.Xbox Series X сохранил многофункциональную концепцию. Устройство позволяет стримить, но делать это можно только в сервис Twitch с разрешением 1080p. Для всех остальных платформ, включая YouTube, понадобится плата видеозахвата.С помощью магазина приложений можно «собрать» из Xbox вполне достойный медиакомбайн. Для развлечений здесь имеется всё самое необходимое: клиенты YouTube, Netflix, Spotify, okko и многое другое. Консоль умеет также воспроизводите диски Blu-ray 4K. Ну и куда же без таких медиа-монстров как Kodi и Plex. Начиная с сегодняшнего дня на платформе Xbox доступно приложение сервися Apple TV+.С играми проблем нет благодаря сервису Xbox Game Pass. Он работает по подписке, открывая за 898 рублей в месяц доступ к библиотеке из более 100 игр. К слову, все тайтлы от студий Microsoft появляются в сервисе во время запуска. Напомним, что Microsoft приобрела издателя Bethesda. Эта компания может быть вам знакома по таким проектам как DOOM, Fallout, Prey, The Elder Scrolls и многое другое. Скорее всего, после закрытия сделки текущие и будущие игры издателя будут появляться в Game Pass. «Первой ласточкой» стал DOOM Eternal. С 10 ноября в подписке появятся еще 84 тайтла от сервиса EA Play.Помимо этого, владельцы Xbox Series X сохранят доступ к почти всем играм, которые были приобретены на Xbox One, благодаря обратной совместимости. Что касается некстген-проектов, 10 ноября выходят Assassin’s Creed Valhalla от Ubisoft, а 13 ноября Call of Duty: Black Ops Cold War от Activision. Кстати, у нас есть таблица с расписанием релизов для консолей следующего поколения.Xbox Series X — это по-настоящему консоль следующего поколения, все преимущества которой ощущаются сразу на старте. Если оформили предварительный заказ, то можете не сомневаться — новинка вас точно порадует. Microsoft удалось сделать революцию в плане производительности и графики, сохранив достоинства обратной совместимости в плане игр и аксессуаров.Новый Xbox — это мощная машина для тех, кто хочет играть с разрешением 4K без затрат на сборку ПК и всех вытекающих из этого последствий. Series X — это «ниндзя», тихий и эффективный. Бескомпромиссное устройство, которое откроет дверь в мир цифровых развлечений с высоким уровнем графики.