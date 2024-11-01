Обзор Xiaomi 14T Pro: искусственный интеллект, классный экран и камера Leica

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На бумаге новый Xiaomi 14T Pro — это почти флагман. На это намекает его привязка к серии T, что считается чуть ниже смартфонов высшего эшелона. Однако на деле картина совершенно иная по ряду преимуществ. Рассказываем, чем впечатлил герой обзора и почему к нему стоит присмотреться.Xiaomi 14T Pro преподносится в картонной белой коробке. Внутри нас ждет сам смартфон, скрепка для сим-лотка, документация и кабель USB-A на USB-C. Судя по отзывам, комплектации разнятся — кому-то вкладывают зарядный блок на 120 Вт., но мне с этим не повезло, благо есть свой. Поэтому такой момент стоит уточнить у продавца.Внешне смартфон выглядит строго и эстетично. Поначалу я принял заднюю крышку за стальную, но позже присмотрелся — пластик. Тем не менее рукам приятно — покрытие слегка холодит ладонь, а матовое покрытие снижает шанс выронить аппарат. Однако прочность все же повысили и обрамили устройство рамкой усиленным алюминием.В углу расположился квадратный блок из трех камер и вспышки, с гордым логотипом фотобренда Leica по центру.Правая грань вместила в себя качельку громкости и рифленую клавишу питания. И вроде мелочь, а сориентироваться при нажатии вслепую очень помогает.На нижней грани слева на право расположились: лоток под две сим-карты, порт USB-C и динамик.На торце сверху — ИК-передатчик для управления домашней техникой, а также второй динамик для стереофонического звучания.Края спинки плавно переходят в прямые боковые рамки. В руке ощущается удобно, но немного скользкий — успокоила примерка чехла. Смартфон получил степень защиты от воды и пыли IP68, но купаться с ним все же не стоит, — техника этого не любит. Габариты устройства составляют 160×75×8,4 мм, а вес — 209 г.Xiaomi 14T Pro оснастили экраном Super AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1220×2712 и частотой обновления 144 Гц. Плотность пикселей — 446 ppi. Есть поддержка HDR, Dolby Vision, HDR10+.Смартфон выдает приятную и реалистичную картинку без перегибов в контрастность. Также есть несколько вариантов улучшить отображение с помощью искусственного интеллекта. Улучшенный HDR сделает цвета еще более насыщенными, «Суперразрешение» повысит четкость, а MEMC — плавность. Стоит отметить, что последние две опции не дружат между собой — выбрать придется что-то одно. Все эти фичи будут активнее снижать автономность, но их активацию можно настроить для отдельных приложений, например, для YouTube и «Кинопоиска».К яркости тоже никаких вопросов. На пике Xiaomi 14T Pro выдает 4000 нит, при стандартном освещении — 1600 нит. При любом раскладе вглядываться в экран при интенсивном освещении нет нужды.Под крышкой смартфона спрятали топовый MediaTek Dimensity 9300+ в связке с 12 ГБ «оперативки» и накопителем 1 ТБ. Начинка легко справляется со стандартными задачами — тормозить не будет даже если открыть десяток вкладок, YouTube и соцсети.Геймеры тоже не будут разочарованы железом. Шутаны вроде CoD Mobile и PUBG летают. Устройство вытягивает на максималках даже прожорливый Genshin Impact на длительных сессиях, однако тут корпус начинает ощутимо греться, а кадры на десяточку упадут, но не более. Результаты тестового прогона в AnTuTu, Geekbench и CPU Trottling Test прилагаю ниже.Упоминание Leica намекает на широкие возможности камер. Так Xiaomi 14T Pro получил не только объектив Leica Summilux, но и настройки бренда вместе с алгоритмами постобработки. Параметры сенсоров следующие: основной на 50 МП, «сверхширик» — 50 МП, телеобъектив — 12 МП с качественным зумом 2,6×.Сэлфи-камера выдает 32МП.Пожалуй, самое яркое впечатление оставил сам процесс съемки — навел, снял, и красивый кадр готов. Даже если в последнюю секунду рука дернулась, вероятность того, что фото удалось, практически стопроцентная, за что спасибо алгоритмам и стабилизации.Листая галерею, результатам радуешься. Изображения выходят яркие, насыщенные и сверхчеткие. Буквально все хочется распечатать или поставить на рабочий стол. Однако не все так идеально. Если вглядываться, заметна слишком агрессивная постобработка, а мелкие детали смазываются. В результате картинка выходит не такой, как ее видно своими глазами. Полагаю, для любителей заполнить соцсети эффектными кадрами, этого хватит с достатком, а вот сторонники реализма могут воротить нос.Наверняка, ситуацию можно поправить через точеные настройки «Профи», но вряд ли рядовому пользователю составит удовольствие копаться в режимах ISO, выдержки, диафрагмы. Хочется чтобы просто и красиво. Немного исправляют этот момент пара пресетов Leica, выведенных на экран для быстрого доступа. Vibrant старается в цветовую насыщенность, Authentic — ближе к реализму. Ниже привожу сравнение обоих вариантов: сначала ярко, затем правдоподобно.В режиме ночной съемки камера показала достойный результат. Ни шумов, ни артефактов на темных участках незаметно. Более того, объектив смог подчеркнуть слегка заметные облака. Свои зрением я их не замечал.Надо полагать, что Xiaomi 14T Pro самостоятельно определяет время суток, поскольку режим «Ночь» спрятали. В любом случае разницы при сравнении я не увидел.Отмечу, что приятнее всего было снимать в приближении 2,6×. Качество снимков от этого ни капли не страдает, а вот с художественной точки зрения выглядит приятнее. Для тех, кому важны все возможности зума, сделал серию снимков со всеми основными шагами, что предложены интерфейсом: 1x, 2x, 2,6x, 5x, 10x, 20x, 30x.Еще несколько кадров без привязки к сравнениям.В портретном режиме смартфон предлагает сразу 4 фокусных расстояния: 23 мм, 35 мм, 60 мм и 75 мм. Эффект боке отображается корректно, грани основного объекта не смазываются.Плюс подправить размытость можно в любой момент в галерее.А вот такие сэлфи получаются на фронтальную камеру. На нее плюсы Leica уже не прикрутили.В формате видео камера снимает вплоть до разрешения 8K с 30 fps. Есть поддержка записи с HDR, но в этом случае придется ограничиться разрешением 1080.Фишки ИИ постепенно перебираются на мобильные платформы. Пока они посещают устройства флагманского уровня и тех, кто к таковому стремиться. Xiaomi 14T Pro не остался в стороне, и получил свой собственный набор для работы с изображениями и текстом. Возможности камеры мы уже разобрали, поэтому продолжим тему фото.Функция «Ластик» удаляет линии, объекты и людей из кадра. По умолчанию опция работает очень посредственно, оставляя заметное пятно. Чтобы такого не случилось, потребуется загрузить плагин нажатием клавиши Pro. Следующий тесты делались уже с его применением.Также есть AI-расширение. Лежит оно среди функций обрезки и дорисовывает окружение вокруг кадра.Подобными улучшалками можно и фон позади себя размыть.И ясный день превратить в звездную ночь.Для меня это скорее баловство, но наверняка есть и те, кто подберет функциям практическое применение.Среди прочих возможностей искусственного интеллекта есть: перевод, краткий пересказ, корректировка, и всякого рода распознавание и превращение голоса в текст. Все они созданы для разрушения языковых барьеров и упрощения жизни тем, кто много пишет. Идея безусловно хорошая и в какой-то степени работает, но целиком и полностью полагаться на них не стоит — нередко встречаются неточности, в итоге все приходится перепроверять.Аккумулятор в Xiaomi 14T Pro по современным меркам стандартный — 5000 мА·ч. Этого хватает на 15-20 часов работы смартфона, в зависимости от его нагрузки.Зарядка с 0 до 100% занимает около 20 минут, если брать блок на 120 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт.Mediatek Dimensity 9300+;дисплей Super AMOLED, 6,67 дюйма, 1220×2712, 20:9, 446 ppi, 144 Гц;Immortalis-G720 MC12;оперативная — 12 Гб, встроенная — 1 ТБ;50+50+12 МП;32 МП;5000 мА·ч, проводная — 120 Вт, беспроводная — 50 Вт;160×75×8,4 мм;209 гр;Android 14, HyperOS;степень защиты IP68, Nano-SIM (2 шт.), e-SIM, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-передатчик, подекранный сканер отпечатков.Xiaomi 14T Pro хоть и считается субфлагманской моделью, однако на деле показал себя значительно выше этого сегмента. В нем почти нет компромиссов: топовый чипсет — есть, высокая производительность — есть, классный экран и достойные камеры — есть, ИИ — тоже ставим галочку. Плюсуем солидный внешний вид и получаем идеальное устройство, которым хочется и нравится пользоваться, благо автономность это позволяет с головой.