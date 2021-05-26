

Популярная линейка фитнес-браслетов получила заметное обновление как минимум с точки зрения дизайна. Экран аксессуара стал больше, а физическая кнопка на передней панели исчезла.



Функционально браслет тоже изменился. Посмотрим, насколько полезны его новые возможности и стоит ли брать трекер.



Дизайн и эргономика: типичный Mi Band







Внешне браслет сохранил основные особенности линейки Mi Band — резиновый корпус, овальный выпирающий экран. С одной стороны, трекер смотрится бюджетно. С другой, Mi Band никогда не был предметом роскоши, и в отличие от Huawei и Honor эти браслеты сохранили дизайн-код с первого до последнего поколений.



Корпус металлический, сверху покрыт силиконом. Он мягкий, не давит на руку, даже если сильно затянуть ремешок. Минус силикона — он быстро теряет товарный вид. По опыту использования Mi Band 5, через четыре-пять месяцев резина начинает шелушиться.



Популярная линейка фитнес-браслетов получила заметное обновление как минимум с точки зрения дизайна. Экран аксессуара стал больше, а физическая кнопка на передней панели исчезла.Функционально браслет тоже изменился. Посмотрим, насколько полезны его новые возможности и стоит ли брать трекер.Внешне браслет сохранил основные особенности линейки Mi Band — резиновый корпус, овальный выпирающий экран. С одной стороны, трекер смотрится бюджетно. С другой, Mi Band никогда не был предметом роскоши, и в отличие от Huawei и Honor эти браслеты сохранили дизайн-код с первого до последнего поколений.Корпус металлический, сверху покрыт силиконом. Он мягкий, не давит на руку, даже если сильно затянуть ремешок. Минус силикона — он быстро теряет товарный вид. По опыту использования Mi Band 5, через четыре-пять месяцев резина начинает шелушиться.















Подключаете Mi Band к питанию

Скачиваете приложение Mi Fit

Ищете Mi Band 6 среди доступных по Bluetooth устройств

Сопрягаете













Mi Band 6 отслеживает шаги, сожженные калории, пройденное расстояние, отдых, пульс и сон в течение всего дня. В браслете нет GPS, но он задействует его в смартфоне, если вы берете его с собой. Периодичность замера частоты сердечных сокращений можно выбрать: каждые 30, 10, 5 или 1 минуту. У нас это каждые пять минут.



Измерение кислорода в крови (SpO2) в последнее время становится все более востребованным. Фишка Mi Band 6 в том, что он может делать замеры в течение всего дня. Впрочем, важно понимать, что на любом носимом девайсе это не более, чем игрушка. Показатель меняется в зависимости от положения ремешка на запястье и того, насколько туго затянут ремешок, а у датчика нет медицинской сертификации. Поэтому для точного определения лучше приобрести медицинский пульсоксиметр.



Итог







Mi Band 6 — минорное обновление линейки с точечными изменениями. Купить Xiaomi Mi Band 6 стоит, если вы пользуетесь вторым или третьим поколениями, либо же вовсе знакомитесь с направлением фитнес-трекеров.



Владельцам Xiaomi Mi Band 4 NFC и 5 посоветуем успокоиться. Достаточно изучить нововведения и продолжить пользоваться имеющимся девайсом. Серьезных изменений тут нет, переходить на новое поколение бессмысленно.



Если вы выбираете между браслетами разных брендов, то решить, что взять, трудно. С Mi Band удобно тренироваться, а с Huawei Band 6 (Honor Band 6) — читать уведомления.



Мне Huawei Band 6 показался еще и удобнее. Там более комфортный ремешок, а для включения экрана есть жест поднятия руки. Впрочем, у линейки браслетов Xiaomi Mi Band есть масса фанатов, и им он точно понравится. Mi Band 6 отслеживает шаги, сожженные калории, пройденное расстояние, отдых, пульс и сон в течение всего дня. В браслете нет GPS, но он задействует его в смартфоне, если вы берете его с собой. Периодичность замера частоты сердечных сокращений можно выбрать: каждые 30, 10, 5 или 1 минуту. У нас это каждые пять минут.Измерение кислорода в крови (SpO2) в последнее время становится все более востребованным. Фишка Mi Band 6 в том, что он может делать замеры в течение всего дня. Впрочем, важно понимать, что на любом носимом девайсе это не более, чем игрушка. Показатель меняется в зависимости от положения ремешка на запястье и того, насколько туго затянут ремешок, а у датчика нет медицинской сертификации. Поэтому для точного определения лучше приобрести медицинский пульсоксиметр.Mi Band 6 — минорное обновление линейки с точечными изменениями. Купить Xiaomi Mi Band 6 стоит, если вы пользуетесь вторым или третьим поколениями, либо же вовсе знакомитесь с направлением фитнес-трекеров.Владельцам Xiaomi Mi Band 4 NFC и 5 посоветуем успокоиться. Достаточно изучить нововведения и продолжить пользоваться имеющимся девайсом. Серьезных изменений тут нет, переходить на новое поколение бессмысленно.Если вы выбираете между браслетами разных брендов, то решить, что взять, трудно. С Mi Band удобно тренироваться, а с Huawei Band 6 (Honor Band 6) — читать уведомления.Мне Huawei Band 6 показался еще и удобнее. Там более комфортный ремешок, а для включения экрана есть жест поднятия руки. Впрочем, у линейки браслетов Xiaomi Mi Band есть масса фанатов, и им он точно понравится.







Ремешок резиновый монолитный. Принцип крепления — штекер продевается в отверстие. По мне, не лучшее решение, так ремешок легко расстегивается. Более удобно ремешок реализован у Huawei Band 6 и Honor Band 6 — с классической застежкой и тренчиком, чтобы хвостик не болтался.Важно: ремешок не нужно трогать, чтобы поставить браслет на зарядку, как это было в первых поколениях линейки. Кабель аккуратно крепится на магнит к задней панели, не занимая при этом много места, удобно.Особенность корпуса — на нем нет физических кнопок. Чтобы активировать браслет Xiaomi Mi Band 6, нужно подключить его к питанию, после сопряжения со смартфоном через приложение Mi Fit дисплей включается двойным касанием на него. Первые часы неудобно, но со временем привыкаешь.Главное нововведение в браслете Xiaomi Mi Band 6 — увеличенный экран. У Mi Band 5 разрешение дисплея составляло 126x294 пикселей, здесь уже 152x486. Причем, размеры корпуса почти не изменились, инженеры поставили новый экран за счет увеличения полезной площади и отказа от кнопки на передней панели.Параллельно дисплей увеличился в Huawei Band 6 и Honor Band 6. Впрочем, эти компании пошли по другому пути — они сделали экран шире, тогда как Xiaomi не изменила пропорции. Это просто разное видение мира: в первом случае на дисплее удобнее читать текст, во втором проще смотреть на графики во время тренировок. Я больше склоняюсь к первому варианту. В сравнении с Xiaomi Mi Band 6, широкий экран — более универсальное решение для носимых девайсов.Тип матрицы — AMOLED. Цвета насыщенные, черный — глубокий, из-за чего циферблаты смотрятся эффектно. Диагональ — 1,56 дюйма, у Mi Band 5 было 1,1 дюйма. Уровней яркости пять, самое высокое значение подходит для пользования солнечным днем, а самое низкое — в темном помещении.Здесь ничего нового. Браслет подключается к мобильному устройство по Bluetooth через мобильное приложение Mi Fit и передает туда данные о физической активности. Единственное, мы долго пытались понять, как сопрячь браслет со смартфоном. На корпусе отсутствуют физические кнопки, как включить его, чтобы телефон увидел его. Поэтому оставим памятку, чтобы у вас не было похожей проблемы.Как подключить Mi Band 6 к смартфону:Приложение отображает показатели вашего тела. Это уровень стресса, качество сна, кислородная сатурация, пульс, баланс и общая оценка тела.Там же отображаются шаги и сожженные калории. Можно поставить себе задачу по их необходимому количеству за день и следить за выполнением. Когда вы придете к цели, браслет отобразит уведомление. Есть функция «Друзья». Можете добавить показатели из приложения друга и соревноваться друг с другом — кто стабильно выполняет цели, кто сжигает больше калорий и тд.Минус браслета — автономность. Прежде всего, бросается в глаза факт, что при увеличенном экране инженеры оставили прежний аккумулятор на 125 мАч. На практике Mi Band 6 работает не более 4 дней. Для сравнения, Honor Band 6 можно пользоваться неделю без подзарядки.Mi Band 6 теперь точнее анализирует физическую активность. Он отслеживает 30 видов тренировок, тогда как предшественник — всего 11. Количество выросло в частности благодаря появлению нишевых видов: бадминтона, кикбоксинга и прочих.Из 30 видов тренировок браслет автоматически определяет шесть: бег, ходьбу, бег на беговой дорожке, езду на велосипеде, занятия на гребном и эллиптическом тренажерах. Остальные нужно активировать автоматически.