Обзор «Яндекс Станции Лайт 2»: лучше, громче, с экраном

Дизайн: милота да и только

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Звук: так-то лучше

Маленькие плюсики

Впечатления

Линейка умных гаджетов «Яндекса» пополнилась еще одной моделью. «Станция Лайт 2» — это легкий апгрейд самой доступной колонки с Алисой. Я провел с устройством пару недель, сравнил с предыдущей версией, протестировал ее новые возможности, о которых спешу рассказать в этом обзоре.Немного о комплектации. В коробку вложили: саму станцию, адаптер питания с USB-C, бумажную документацию и небольшой, но приятный сюрприз — стикеры. Из колонки можно сделать котика, робота или обклеить набором забавных рисунков.В сравнении с первой «Станцией Лайт» наследница стала чуть выше, грани — округлее, а поверхность теперь выполнена из приятного soft-touch покрытия.Сверху расположились сенсорные элементы управления: регулировка громкости по бокам и многофункциональный окникс (логотип Алисы) по центру. Последний может поставить на паузу, запустить треки и прервать Алису в процессе разговора. Как и раньше, туда встроен индикатор — он меняет цвет в зависимости от задач голосового ассистента. Например, ответ на вопрос подсвечивается фиолетовым, смена громкости зеленым, обновление горит белым.Тестируя отзывчивость сенсора, мне удалось выяснить то, что не указано в инструкции. Разработчики будто забыли рассказать о ручной перемотке треков — делается это быстрым свайпом от центра в сторону значков «минус» или «плюс».Микрофонов осталось всего два, однако слышит Алиса все так же хорошо даже из соседней комнаты. Их, как и прежде, можно отключить, только теперь это делается при помощи физической клавиши чуть выше порта питания.Самым заметным и полезным изменением стало появление дисплея. Боковая панель всегда отображает время — можно лишний раз не тревожить Алису. Если спросить о погоде за окном, информация продублируется на экран. То же самое относится к регулировке громкости.Есть у «Станции Лайт 2» еще одна прикольная фишка — она стала более эмоциональной. У Алисы теперь есть глазки, которыми она выразит сочувствие, если день не задался, порадуется успеху или вскинет брови в удивлении. Ранее такая фишка была только у старших колонок.На старте продаж «Станция Лайт 2» будет доступна в трех ярких цветах: фиолетовый, голубой и розовый, позднее к ним добавятся оранжевый, зеленый и темно-серый. У меня на обзоре побывал первый вариант. В целом внешние изменения хоть и не кажутся глобальными, но определенно слегка освежают гаджет. У меня колонка стоит на рабочем столе в роли часов. Да и корпус, на мой взгляд, стал куда эстетичнее. Я доволен, но что по звуку?После простейшей настройки через приложение «Умный Дом с Алисой», отмечу, что треки звучат объемнее, нежели в первой «Станции Лайт». Появились намеки на басы, высокие частоты подровняли и сибилянты (звук «тс-с-с-с») не режут слух. Подрихтовать музыкальные приложения можно вручную через эквалайзер приложения. Там же есть кроссфейд (убирает тишину между композициями) и адаптивная громкость — Алиса подстроится под шум окружения и выберет подходящую громкость.«Станция Лайт 2» стала громче — динамик один, но теперь выдает 6 Вт вместо пяти — на 2-3 просторные комнаты хватает. Даже на максимуме звук не хрипит и не захлебывается, будь то густые басы Drum & Bass или динамичные запилы экстремальных метал-банд.Если таких мощностей мало, есть функция стереопары — если иметь одинаковые колонки, их можно объединить и назначить правый и левый каналы. Впрочем, я нашел применение и для своей первой «Станции Лайт». Подружил колонки в приложении и теперь они синхронно играют в разных комнатах, по команде «Алиса, играй везде».в приложении «Умный Дом с Алисой», назначьте каждому гаджету свою комнату. Так они не будут путаться, кому быстрее ответить, и вам удобнее управлять воспроизведением. Например, будучи в спальне, говоришь: «Алиса, включи в зале» — и желание будет исполнено.«Яндекс Станции Лайт 2» теперь привязывается сразу к нескольким Wi-Fi. Если колонка постоянно находится дома, это улучшение вряд ли пригодится, но когда ребенок и Алиса стали неразлучными друзьями — сильно облегчает жизнь. Устройство запоминает сеть, поэтому подключаться вручную не придется. Кроме того, если Wi-Fi пропадет, система сама подключится к источнику со стабильным сигналом.Создатели напоминают, что из коробки Алиса общается с помощью нейросети YandexGPT и якобы теперь она еще умнее. Вероятно, если эта первая покупка из серии умных колонок Яндекса, то так и есть. Либо за прогресс посчитали умение корчить рожицы на дисплее. Я составил целый список вопросов, и оба поколения «Станций Лайт» отвечали одинаково. Бывали расхождения с формулировками, но сути это не изменило.Управление устройствами с Matter осталось. Напомню, что это универсальный протокол умного дома. Такие устройства подключаются с помощью большинства моделей станций или Хаба.«Яндекс Станция Лайт 2» на старте обойдется в 5990 рублей, а ее предшественница найдется примерно за 4000 рублей. Для тех, кто давно откладывал покупку подобного гаджета, это неплохой вариант сразу проапгрейдиться: в новинке и звук лучше, и мощности побольше, и милый дисплейчик — хоть и мелочь, а лишним не будет. К слову, последнее обязательно оценят дети. Также «Яндекс» обещает сделать колонку не только умной, но и портативной. Да, к ней выйдет своего рода пауэрбанк, но когда точно — история умалчивает. Для владельцев первой «Станции Лайт» обновляться будто и нет особого смысла. Разница всего в пару тысяч, но столь скромные нововведения заставляют задуматься: а стоит ли?Так или иначе «Станция Лайт 2» хороша и в дизайне, и в работе. Главные плюсы уходят звуку, сборке, громкости и отзывчивости софта. Минусы: мало действительно весомых изменений.