Обзор ZTE Blade 20 Smart

Смартфон ZTE Blade 20 Smart был анонсирован еще в конце 2019 года и на старте продаж стоил всего 12 000 рублей. Что любопытно, спустя почти год этот аппарат не так уж сильно сбросил в цене (сейчас за него просят в среднем около 11 тысяч), а главное, не потерял своей привлекательности с точки зрения функциональности. Коротко рассказываем про Blade 20 Smart для тех, кто хочет получить нечто большее, чем слоган «дешево и сердито», распространенный в аппаратах начального уровня.С точки зрения дизайна ZTE Blade 20 Smart собрал в себе все тренды конца прошлого и начала текущего года. Большой экран с плавным вырезом под фронтальную камеры, цвета задней панели «темный изумруд» и «черный гранат», явно намекающие на игру света под разным углами наклона корпуса. Хорошее качество сборки сочетается с продуманной эргономикой корпуса. Пластик хорошо держится в ладони (и даже не выскальзывает из мокрых рук), при сжатии не хрустит и не слишком легко прогибается, тонкие клавиши включения и регулировки громкости расположены удачно и палец с первой попытки достает до них. А еще при довольно крупном размере корпуса (162.9х76.6х8.5 мм) и большом весе (190 граммов) в руку Blade 20 Smart ложится удобно, без ощущения гигантизма. Вероятно, помогает удобный изгиб задней панели и хорошая балансировка корпуса.Из интересных деталей отмечу, что кнопка питания здесь контрастная, красного цвета. Еще на корпусе есть световой индикатор для разных событий и разъем 3.5 мм для подключения проводных наушников — то и другое редкость в актуальных моделях смартфонов. А вот слот под две сим-карты и карту памяти комбинированный, так что придется выбирать между вторым тарифом и дополнительными гигабайтами. Что же касается спинки, про переливающуюся на свету текстуру я уже сказал, еще стоит отметить квадратный модуль основной камеры с четырьмя глазочками и сканер отпечатков. Минус только один — глянцевый пластик очень маркий и легко собирает любую грязь и отпечатки.Диагональ экрана составляет 6.49-дюйма, как я уже сказал, компактным этот смартфон не назовёшь. Разрешение составляет 1560х720 пикселей, или 264 пикселя на дюйм, яркость подсветки примерно 400 кд/м2, соотношение сторон 19.5:9. Олеофобное покрытие присутствует, так что следы рук и другие загрязнения чистятся без особых усилий. Что же касается впечатлений от дисплея, судя по параметрам он должен быть «средненьким и не очень четким», но на деле претензий к нему не возникает. Запас яркости хороший даже в солнечный день, плотность пикселей вполне уместная, контрастность и точность цветопередачи в порядке.А теперь на очереди самые интересные особенности смартфона: производительность, автономность и камера. Все это делает ZTE Blade 20 Smart до сих пор интересной моделью на рынке смартфонов, к которой имеет смысл присматриваться. На борту MediaTek Helio P60 (12 нм, ARM 4xCortex-A73 + 4xCortex-A53, 8 ядер), графика Mali-G72, весьма приличные 4/128 ГБ памяти — все это дает 170 000 баллов в AnTuTu, а в реальной жизни позволяет комфортно играть в довольно требовательные Call of Duty Mobile, World of Tanks, Vainglory и подобные. В общем, для игр смартфон брать смысл имеет, тем более что процессор тут не подвержен падениям производительности под нагрузкой, да и вообще корпус не сильно нагревается даже после продолжительной игры.А в дополнение к этому, ZTE Balde 20 Smart имеет выдающиеся показатели автономности: за счет батареи ёмкостью 5000 мАч и не слишком требовательной начинки он работает без подзарядки два дня, в играх его хватает на 7-8 часов, а непрерывного воспроизведения видео — более 12 часов. Кроме того, его можно даже использовать как внешний аккумулятор и заряжать другие устройства типа наушников, смарт-часов или трекеров. Время полной зарядки — 2.5 часа. Также в смартфоне хороший набор интерфейсов: USB Type-C, Wi-Fi c поддержкой стандарта ac, VoLTE и VoWi-Fi, модуль NFC для бесконтактной оплаты. Кстати, смартфон работает под управлением Google Android версии 9.0 без фирменной оболочки, так что интерфейс быстрый и отзывчивый.Основная камера состоит из трех сенсоров: 16 МП основная камера (f/1.8) 8 МП широкоугольная камера (f/2.4), 2 МП камера для цифрового боке. Фронтальная камера —13 МП, f/2.0. Качество снимков вполне приличное для этого ценового сегмента, а вот широкоугольная камера приятно удивляет как качеством, так и работой алгоритмов для исправления «бочки». В общем, в плане съемки тут тоже порядок.В итоге ZTE Blade 20 Smart должен привлечь всех, кто хочет получить смартфон с чистым Android, хорошей производительностью для повседневного использования, развлечений и полноценных игр, у него очень и очень выдающиеся показатели автономности, неплохой экран, все нужные интерфейсы проводных и беспроводных подключений и вполне приятный дизайн. Минусы — очень маркий корпус, а больше я и не нашел, к чему тут можно придраться.