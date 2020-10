Дисплей: 6,53", 1080×2340 (~395 ppi), 19,5:9, LTPS

Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P70, Mali-G72 MP3

Камеры: 48 МП, f/1,79 + 8 МП, f/2,4 + 2 МП, f/2,4 + 2 МП, f/2,4 (основная); 16 МП, f/2,0 (фронтальная)

Память: 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, microSD до 512 ГБ

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка на 18 Вт (в комплекте)

Интерфейсы: USB-C, 3,5-мм мини-джек для наушников, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS, LTE, NFC

Габариты: 162,7×76,3×8,8 мм, 185 г





























































К нам на обзор попал ZTE Blade V2020 в цвете «жемчужный», который компания представила в этом году. Смартфон можно приобрести в России, а его стоимость составляет 15 990 рублей и это сравнительно адекватный ценник за данную модель. Не будем торопиться с выводами, а сначала ознакомимся с устройством подробнее.Возможно я слишком привык к смартфонам в классическом черном цвете, поэтому устройства с градиентной раскраской всегда вызывают у меня интерес. Так случилось и в этот раз благодаря «жемчужной» расцвете. Крышка приятно переливается на солнце, притягивая взгляды, поэтому убирать ZTE Blade V2020 в чехол совершенно не хочется. Для консерваторов имеется вариант черного цвета.Смартфон приятно лежит в руке и по началу возникает ощущение, что спинка изготовлена из стекла, но это не так. Я довольно давно не пользовался пластиковыми телефонами и в этом случае был приятно удивлен, потому что в его конструкции ничего не скрипит и не люфтует. За счет скругленных граней задней панели гаджет уверено сидит в руке, а ощущение, что он может выскользнуть отсутствует.На верхней грани ZTE Blade V2020 расположился гибридный слот для карт. Другими словами вы можете установить две SIM-карты, либо одну «симку» и карточку расширения памяти microSD. Справа от слота размещен дополнительный микрофон. На нижнем торце можно обнаружить слева направо разъем 3,5 мм для наушников, порт USB-С динамик и микрофон.Производитель решил не разделять кнопки регулировки громкости и питания, расположив их на правой грани. Для меня такое решение неудобно, во-первых, из-за близкого размещения иногда возникает путаница, а во-вторых не комфортно делать скриншот. Конечно, для снимков экрана в шторке с быстрыми настройками имеется отдельная кнопка, но я предпочитаю использовать сочетание физических клавиш.На спинке ZTE Blade V2020 расположились аккуратный квадратный модуль основной камеры и сканер отпечатков пальцев. Система из четырех объективов выглядит минималистично и не портит внешний вид смартфона.Дисплей приятно порадовал, поскольку в устройствах из ценового диапазона до 16 000 рублей ожидаешь, что производитель будет экономить на этом компоненте. Экран ZTE Blade V2020 очень яркий с приятной цветопередачей. Картинка выглядит сочно и контрастно.Размер дисплея по диагонали составляет 6,53 с разрешением Full HD+. Он занимает 91,5% поверхности, а рамки вокруг довольно тонкие, подпортить впечатления может только «подбородок», но это отличительная черта большинства Android-смартфонов. За счет плотности пикселей 395 ppi зерна не видно, мне не удалось его разглядеть даже практически в упор.ZTE Blade V2020 получил систему из четырех камер, в которую вошли: основной датчик на 48 МП со светосилой f/1,79, широкоугольная линза с 8 МП, диафрагмой f/2,4 и углом обзора 120 градусов, макрообъектив на 2 МП и портретный датчик. Сразу скажу, что съёмка видео меня разочаровала, а возможности фото приятно удивили.Основной датчик в режиме фото хорошо себя зарекомендовал с точки зрения детализации, а вот к цветопередаче имеются вопросы. В некоторых случаях картинка получается тускловатой даже в условиях с превосходным освещением. Это решается накруткой ползунка насыщенности в любом приложении для обработки снимков. Я так и не понял с чем это связано, скорее всего всё дело в программном обеспечении камеры, которое, вероятно, будет исправлено с обновлением. В большинстве случаев кадры получаются вполне достойными.Стараюсь как можно реже использовать сверширокоугольные линзы, поскольку на мой взгляд они слишком искажают перспективу. В случае с ZTE Blade V2020 снимки сделанные на этот объектив проседают в качестве, но это вполне ожидаемо.Стоит отметить наличие режима HDR и алгоритма обработки с помощью искусственного интеллекта, которые делают картинку приятнее. С их помощью смартфон расширяет динамический диапазон фотографии и оптимизирует настройки камеры под сцену съёмки. На экране камеры отображается слайдер, позволяющий переключаться между стандартным объективом и широкоугольной линзой, а также выполнять зумирование.Отдельно подчеркну работу ночного режима, который в большинстве случаев и условий с плохим освещением позволяет сделать интересные кадры. В устройствах бюджетного сегмента зачастую такая возможность реализуется для того «чтобы было», а на ZTE Blade V2020 она вполне пригодна для повседневного использования.Мне показалось, что макро-объектив в этом смартфоне ради маркетинговых целей, хотя и удалось сделать несколько интересных фотографий с его помощью. Удачные кадры в этом режиме — абсолютная случайность, на которую влияет множество факторов, в том числе неподвижность объекта съемки. Без возможности ручной фокусировки макро-режим не представляет какой-либо ценности, а уровень его детализации оставляет желать лучшего.Также имеется портретный режим, который иногда способен показать достойный результат. Он вполне прилично отделяет объект переднего плана от фона, но к его работе возникли претензии. Во время тестирования я столкнулся с фризами во время портретной съемки и промахами в определении лица на кадре.Аналогичный режим поддерживает и фронтальная камера, но качество готового кадра ниже среднего. При увеличении видны проблемы с размытием задника. К слову, это уже придирки, поскольку нужно делать скидку на стоимость аппарата. В обычном же режиме фронталка работает вполне адекватно без каких-либо откровений. Напомню, её разрешение составляет 16 МП, а светосила — f/2,0.Не будет лишним напомнить про наличие режима «Замена цвета». Работает он следующим образом, с помощью «пипетки» в кадре выбираете цвет, который хотите оставить. После этого всё на снимке получится в черно-белых тонах кроме выбранного цвета.Видеосъёмка слегка разочаровала, но это, скорее всего завышенные ожидания после опыта использования флагманов. Претензии возникли к детализации и стабилизации, а также иногда наблюдаются проблемы с расфокусом в условиях с недостаточным освещением. В целом возможностей видео хватит, чтобы запилить коротенький ролик в TikTok или Instagram, а вот чего-то более серьезного от видеосъёмки ZTE Blade V2020 ожидать не стоит.Из коробки после завершения первых настроек меня встретило избыточное количество предустановленного софта, среди которого имеются даже игры. В их число вошли Asphalt Nitro, Puzzle Pets, Real Football, и они сразу отправились в мусорную корзину, поскольку запускать их нет никакого желания. Это довольно странные тайтлы, на которые я бы никогда не обратил внимания в магазине Google Play.Что касается предустановленных приложений, если отбросить стандартный набор Google Mobile Services, вы также получите сразу три браузера, клиент социальной сети Like и несколько новостных сервисов. Все они отправились «под нож», благо программы не вшиты в операционку и могут быть беспрепятственно удалены.Во время использования ZTE Blade V2020 иногда встречались фризы в лаунчере, а также при переключении режимов камеры. Также интерфейс подлагивал при разблокировке смартфона если установить динамические обои. В играх смартфон проявил себя довольно хорошо, особенно на средних настройках. В качестве примера я записал два видеоролика с демонстрацией игрового процесса в Call of Duty: Mobile.Во время длительных игровых сессий проблем с нагревом устройства я не заметил. У ZTE Blade V2020 всего один динамик и во время игры его очень легко перекрыть рукой, но это проблема большинства бюджетных моделей. Еще из недостатков железа отмечу 4 гигабайта оперативной памяти. На мой взгляд, в 2020 году производителям нужно ориентироваться минимум на 6 ГБ, а вот объем накопителя в 128 гигов порадовал. В большинстве случаев такое количество памяти закроет все необходимые потребности без надобности в установке карточек microSD.Звук смартфона также порадовал. Для этого тут имеется поддержка технологии DTS: X Ultra. При воспроизведении с проводными наушниками у меня нареканий к возможностям аудио не возникло. Без каких-либо дополнительных надстроек низкие частоты получаются довольно глубокими и не дребезжат в пиковых моментах. Желание что-то подкрутить в эквалайзере у меня не возникло.ZTE Blade V2020 работает под управлением фирменной оболочки MiFavor 10 на базе Android 10, которая визуально старается быть максимально похожей на чистую операционку от Google. Имеется три предустановленные темы и довольно большой набор обоев на любой вкус, а также можно настроить эффекты при переходе от одного рабочего стола к другому. Также в оболочке предусмотрена возможность создавать длинные скриншоты и записывать происходящее на экране. В целом оболочка получилась довольно приятная без каких-либо излишеств, но сравнивать её по функциональности с какой-нибудь One UI от Samsung не стоит.ZTE Blade V2020 оснащается аккумулятором ёмкостью 4000 мАч — в 2020 году это не много и немало. Имеется поддержка быстрой зарядки, но на полноценную зарядку уходит чуть более часа. Мне хватало заряда примерно на полтора дня в привычном сценарии использования: интернет, Telegram, YouTube, Spotify, фото и несколько коротких сессий в Call of Duty. Имеется фирменный режим энергосбережения, судя по всему, во многом благодаря которому телефону удавалось столько прожить.В ZTE Blade V2020 порадовал экран своей яркостью, четкостью и детализацией. На мой взгляд, дисплей — самое главное достоинство смартфона. Также отмечу вполне адекватную камеру для устройств данного ценового диапазона. В режимах фотосъёмки она зарекомендовала себя положительно. К этим плюсам стоит добавить время автономной работы и приятную оболочку. Из явных минусов я бы обозначил неудобную компоновку клавиш регулировки громкости и питания на одной стороне, а также посредственную съемку видео.Определенно, Blade V2020 за 15 990 рублей найдет свою нишу среди конкурентов в данном ценовом диапазоне за счет перечисленных достоинств, но производителю еще есть над чем работать. Надеюсь, что ZTE продолжит развивать свою фирменную оболочку, а в следующей версии мы увидим 6 ГБ оперативной памяти, более мощный аккумулятор и работу над ошибками с камерой.