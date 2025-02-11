Очень горячо: пользователи поражены дизайном iPhone SE 4
Артем Фунтиков
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Инсайдер слил новые изображения с iPhone SE 4 в руках.
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Информатор Majin Bu продолжает подогревать интерес к iPhone SE 4 перед релизом. На этот раз пользователь запостил четыре изображения со смартфоном в руке. Его можно разглядеть со всех сторон — поближе увидеть камеру и клавиши управления, а также новые обои на домашнем экране. Несмотря на правдоподобную картинку, автор не уточняет происхождение снимков.
Подписчики разошлись во мнениях. «Очень горячо», — считают одни и ждут старта продаж, другие не видят смысла в покупке без экрана с частотой в 120 Гц и ценником в $350. Третьи так и вовсе решили поделиться контентом.
Так пользователь MandinoTan вкинул еще несколько рендеров смартфона в прозрачном чехле.
Напомним, что ранее Majin Bu успел сохранить изображения iPhone SE 4, которые бренд аксессуаров Spigen по ошибке выложил на сайт.
По словам инсайдеров, iPhone SE 4 могут представить уже на этой неделе..