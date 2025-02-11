Очень горячо: пользователи поражены дизайном iPhone SE 4

Артем
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Инсайдер слил новые изображения с iPhone SE 4 в руках. 

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Информатор Majin Bu продолжает подогревать интерес к iPhone SE 4 перед релизом. На этот раз пользователь запостил четыре изображения со смартфоном в руке. Его можно разглядеть со всех сторон — поближе увидеть камеру и клавиши управления, а также новые обои на домашнем экране. Несмотря на правдоподобную картинку, автор не уточняет происхождение снимков.

Подписчики разошлись во мнениях. «Очень горячо», — считают одни и ждут старта продаж, другие не видят смысла в покупке без экрана с частотой в 120 Гц и ценником в $350. Третьи так и вовсе решили поделиться контентом.

Так пользователь MandinoTan вкинул еще несколько рендеров смартфона в прозрачном чехле. 
Напомним, что ранее Majin Bu успел сохранить изображения iPhone SE 4, которые бренд аксессуаров Spigen по ошибке выложил на сайт.

По словам инсайдеров, iPhone SE 4 могут представить уже на этой неделе..
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Источник:
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Комментарии

kardigan
+3899
kardigan
Похож на XR. Только грани разумеется острые, а не скругленные.
Что в нём особенного? Цена?
2 часа назад в 10:30
#
+430
Alex82 kardigan
Ничего особенного, только цена, Вы правильно подметили👍
2 часа назад в 10:49
#
+430
Alex82
350$ цена за новый SE 2025?😳 Или это опечатка? Везде ж говорили, что цена будет 450-500$🤔
2 часа назад в 10:50
#
Yuri Konst
+25
Yuri Konst Alex82
Толку от этих цен в баксах, если у нас от 70к деревянных будет стоить?
час назад в 12:10
#

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