Очень нужная вещь в каждом доме: Xiaomi представила электрочайник Mijia Electric Kettle 3 за $15







Китайский производитель всего на свете Китайский производитель всего на свете Xiaomi выпустил долгожданное продолжение своей линейки электрочайников. Новинка под названием Mijia Electric Kettle 3 сохранила привычный дизайн, но получила улучшенную начинку. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Главная особенность Mijia Electric Kettle 3 — внутренняя камера из нержавеющей стали 316L, устойчивой к ржавчине, запахам и высоким температурам. Объём — 1,7 литра, мощности 1800 Вт хватает, чтобы вскипятить воду за пару минут. Фирменная технология кольцевого нагрева равномерно распределяет тепло.Разумеется, Xiaomi максимально продумала безопасность девайса. Тут предусмотрена тройная система защиты, которая отключает чайник при закипании, перегреве и отсутствии воды. Внешний слой корпуса сделан из термостойкого пластика, так что обжечься невозможно. Крышка открывается одной рукой, пар не вырывается наружу благодаря демпфированной конструкции.Ещё Mijia Electric Kettle 3 довольно легко чистить, а цельная конструкция предотвращает образование накипи. За 109 юаней или $15 это один из самых продуманных и доступных чайников на рынке.