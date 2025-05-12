Очень нужная вещь в каждом доме: Xiaomi представила электрочайник Mijia Electric Kettle 3 за $15

Фархад

xiaomi

Китайский производитель всего на свете Xiaomi выпустил долгожданное продолжение своей линейки электрочайников. Новинка под названием Mijia Electric Kettle 3 сохранила привычный дизайн, но получила улучшенную начинку.

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Главная особенность Mijia Electric Kettle 3 — внутренняя камера из нержавеющей стали 316L, устойчивой к ржавчине, запахам и высоким температурам. Объём — 1,7 литра, мощности 1800 Вт хватает, чтобы вскипятить воду за пару минут. Фирменная технология кольцевого нагрева равномерно распределяет тепло.

xiaomi

Разумеется, Xiaomi максимально продумала безопасность девайса. Тут предусмотрена тройная система защиты, которая отключает чайник при закипании, перегреве и отсутствии воды. Внешний слой корпуса сделан из термостойкого пластика, так что обжечься невозможно. Крышка открывается одной рукой, пар не вырывается наружу благодаря демпфированной конструкции.

Ещё Mijia Electric Kettle 3 довольно легко чистить, а цельная конструкция предотвращает образование накипи. За 109 юаней или $15 это один из самых продуманных и доступных чайников на рынке.
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Источник:
Ithome
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Комментарии

kardigan
+3974
kardigan
Самое плохое, что не видно сколько воды наливаешь, или налито. Нужно дыбать сверху. Дело конечно в опыте, но я его набираться не стал и когда протёк мой Bosch я просто купил прозрачный чайник со стеклянным корпусом и полностью съёмной крышкой.
час назад в 12:51
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0
сантехник
У меня есть такой работает года 4 другая наверно модель но выглядит так же
час назад в 13:08
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