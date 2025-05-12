Очень нужная вещь в каждом доме: Xiaomi представила электрочайник Mijia Electric Kettle 3 за $15

Китайский производитель всего на свете Xiaomi выпустил долгожданное продолжение своей линейки электрочайников. Новинка под названием Mijia Electric Kettle 3 сохранила привычный дизайн, но получила улучшенную начинку.
Разумеется, Xiaomi максимально продумала безопасность девайса. Тут предусмотрена тройная система защиты, которая отключает чайник при закипании, перегреве и отсутствии воды. Внешний слой корпуса сделан из термостойкого пластика, так что обжечься невозможно. Крышка открывается одной рукой, пар не вырывается наружу благодаря демпфированной конструкции.
Ещё Mijia Electric Kettle 3 довольно легко чистить, а цельная конструкция предотвращает образование накипи. За 109 юаней или $15 это один из самых продуманных и доступных чайников на рынке.
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