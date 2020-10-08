





Следующая презентация Apple состоится 13 октября. Ожидается, что компания представит модельный ряд смартфонов iPhone 12 с поддержкой 5G, но анонс остальных продуктов остается загадкой.После того как купертиновцы убрали из своего магазина наушники и колонки сторонних производителей, ожидается, что могут быть представлены компактный HomePod и накладные наушники AirPods Studio. Слухи о полноразмерных беспроводных наушниках Apple появились в феврале 2018 года.По словам Джона Проссера, массовое производство AirPods Studio еще не завершено. Таким образом можно сделать вывод, что новинка будет представлена 13 октября, но поступит в продажу позднее. По срокам упоминаются конец октября — начало ноября.Также стоит отметить, что Apple может отложить презентацию наушников и представить их на своем сайте в конце этого месяца. Такой вариант маловероятен для запуска полноценного конкурента Sony и Bose.Что касается дизайна, утекшие в сеть рендеры демонстрируют довольно противоречивый дизайн с большими амбушюрами, которые соединены довольно массивным оголовьем с тонкой полоской металла.Сообщается, что AirPods Studio также могут представлены в ноябре или декабре, на отдельном событии, которое может быть посвящено запуску первого Mac на базе процессора собственной разработки, поскольку Apple обещала представить его до конца этого года. Стоимость новинки ожидается в районе 350 долларов.