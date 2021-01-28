На смартфонах Honor снова станут доступны сервисы Google. Об этом заявил глава Honor Джордж Жао.
Совсем недавно бренд Honor принадлежал компании Huawei, но та продала его консорциуму инвесторов приблизительно за 15 миллиардов долларов США. Это было сделано для спасения бизнеса Honor, поскольку на Huawei в США распространяются санкции, и этот производитель не может закупать электронные компоненты, в которых используются американские технологии, а также лицензировать Android со встроенными сервисами Google. Поскольку Honor теперь не принадлежит Huawei, на него не распространяются эти ограничения.
По словам Джоржда Жао, для Honor больше нет преград, которые сделали бы невозможным сотрудничество с Google, другими американскими компаниями, а также вендорами, которым принадлежат технологии, изобретённые и запатентованные в США. Ранее руководство Honor анонсировало сотрудничество с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek — продукция этих компаний сможет использоваться в будущих продуктах Honor.
В интервью изданию South China Morning Post глава Honor рассказал, что переговоры с представителями Google уже ведутся. Стороны обсуждают возможность возвращения встроенных сервисов Google на смартфоны Honor.
До того как власти США ввели санкции в отношении Huawei, этот производитель показывал стремительный рост продаж. В 2020 году спрос на смартфоны Huawei и Honor резко упал, и вполне очевидно это связано с тем, что на них нет сервисов и приложений, к которым привыкли пользователи Android смартфонов (Play Маркет, YouTube, Google Play, Карты Google и т. п.) Если на смартфонах Honor вернутся приложения Google, спрос на эти устройства может вернуться к прежнему уровню. Признаков того, что власти США планируют отменить или ослабить санкции в отношении Huawei, пока нет.
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