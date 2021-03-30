Компания Xiaomi объявила в соцсетях о том, что собирается зайти на рынок электромобилей. Решение о выпуске такой продукции принял совет директоров Xiaomi.
Xiaomi опубликовала небольшой документ, который анонсирует создание дочернего предприятия и вложение в это направление бизнеса не менее 10 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие.
Руководить компанией, занимающейся производством электромобилей, будет Лей Цзюнь, занимающий сейчас поста главы Xiaomi. При этом он сохранит свою нынешнюю должность.
Xiaomi уже производит электрический транспорт, в том числе велосипеды, самокаты и мопеды, питающиеся от аккумуляторов. Создание электромобиля — гораздо более трудоёмкая задача, и наверняка Xiaomi придётся привлекать к ней контрактных производителей. Известно, что такие же планы есть у Apple, но купертиновская компания никак не может найти такого автопроизводителя, который был бы достаточно крупным и опытным и согласился бы выпускать электромобили не под своим брендом. По всей видимости, требования Xiaomi к партнёрству будут не такими строгими и она с лёгкостью найдёт в Китае или других странах партнёров для такого масштабного проекта.
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