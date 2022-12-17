OnePlus 11 с гигантской камерой показали на первом видео

В преддверии релиза смартфона OnePlus начинает тизерить флагманскую модель. Основной акцент уделяется камере.Информацией поделился ресурс IT Home. Из короткого ролика мы видим, что три модуля камеры и вспышка, перетекают в боковую грань смартфона. Предположительно, рамка будет выполнена из металла, а круглый блок — керамический. Этот тизер подтвердил ранее опубликованные рендеры телефона. Также можно заметить название шведского производителя камер Hasselblad.OnePlus 11 получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран со скругленными краями, разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает новейший чип Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. В камере флагмана будут датчики с разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 48 Мп (сверхширокоугольный объектив) и 32 Мп (телеобъектив). Сэлфи-камера рассчитана на 32 Мп. Аккумулятор предусмотрен аккумулятором на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.