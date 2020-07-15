Компания OnePlus выпустила очередное тестовое обновление для своих смартфонов. Вторая бета-версия Android 11 стала доступна моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
OnePlus предупреждает пользователей на своём форуме, что вторая бета-версия не отличается высокой стабильностью, поэтому она предназначена по большей части для разработчиков, которые занимаются адаптацией своих приложений под свежее обновление Android. Компания по-прежнему помечает эти сборки как Developer Preview, хотя Google позиционирует вторую бета-версию как публичную, то есть достаточно стабильную для повседневного использования.
Обновления не совместимы с залоченными версиями OnePlus 8 и 8 Pro, выпущенными для американских операторов Verizon и T-Mobile. После установки этих сборок на смартфоне может исчезнуть приём сигнала сотовой связи.
OnePlus также отмечает об известных проблемах:
- Все пользовательские данные стираются в процессе установки обновления
- Некоторые элементы интерфейса выглядят не так, как должны
- Не работает часть возможностей камеры
- Некоторые приложения функционируют с ошибками, аварийно завершают работу или вообще не запускаются
- Невысокая стабильность системы
- OnePlus 8 NA Version
- OnePlus 8 IN Version
- OnePlus 8 EU Version
- OnePlus 8 Pro NA Version
- OnePlus 8 Pro IN Version
- OnePlus 8 Pro EU Version
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