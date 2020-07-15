Все пользовательские данные стираются в процессе установки обновления

Некоторые элементы интерфейса выглядят не так, как должны

Не работает часть возможностей камеры

Некоторые приложения функционируют с ошибками, аварийно завершают работу или вообще не запускаются

Невысокая стабильность системы







Компания OnePlus выпустила очередное тестовое обновление для своих смартфонов. Вторая бета-версия Android 11 стала доступна моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.OnePlus предупреждает пользователей на своём форуме, что вторая бета-версия не отличается высокой стабильностью, поэтому она предназначена по большей части для разработчиков, которые занимаются адаптацией своих приложений под свежее обновление Android. Компания по-прежнему помечает эти сборки как Developer Preview, хотя Google позиционирует вторую бета-версию как публичную, то есть достаточно стабильную для повседневного использования.Обновления не совместимы с залоченными версиями OnePlus 8 и 8 Pro, выпущенными для американских операторов Verizon и T-Mobile. После установки этих сборок на смартфоне может исчезнуть приём сигнала сотовой связи.OnePlus также отмечает об известных проблемах:Установка обновления производится с через рекавери — нужно перепрошить смартфон с помощью zip-файла, скопированного в локальную память.При возникновении критичных проблем OnePlus позволяет пользователям откатиться обратно к Android 10. Стабильные сборки прошивки выложены на сайте компании.По слухам, релиз Android 11 состоится 8 сентября. Изначально это обновление будет доступно смартфонам Google Pixel, начиная со второго поколения, а в дальнейшем его начнут адаптировать для своих устройств сторонние производители.