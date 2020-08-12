Компания OnePlus выпустила экспериментальное обновление для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro. Они получили прошивку OxygenOS 11, созданную на основе третьей сборки Android 11 Developer Preview, которая предназначена для разработчиков.
OxygenOS 11 добавляет смартфонам оптимизированную тёмную тему оформления, живые обои, поддержку системного шрифта OnePlus Sans и несколько других нововведений.
Что нового:
- Новый визуальный дизайн лаунчера и встроенных приложений
- Улучшенный интерфейс для управления смартфоном одной рукой
- Поддержка функции Always-on Display с 11 новыми циферблатами
- Живые обои, меняющиеся в зависимости от времени суток
- Шрифт OnePlus Sans с улучшенной читаемостью
- Оптимизированный тёмный режим с возможностью включения и отключения через быстрые настройки
- Три новые темы в режиме Zen, возможность поделиться настройками с друзьями
- Автоматическое составление историй из фотографий и видео в галерее
Поскольку это экспериментальная прошивка, в ней могут наблюдаться проблемы. О нескольких из них уже известно производителю:
- Некоторые сторонние приложения могут не запускаться, аварийно падать или работать с ошибками
- Проблемы со стабильностью
- Падение сигнала связи в некоторых сценариях использования
OxygenOS 11 устанавливается на OnePlus 8 и 8 Pro без сохранения пользовательских данных и настроек. Обновление можно скачать с сайта OnePlus; оно предназначено для разработчиков и продвинутых пользователей, знакомых с перепрошивкой устройства вручную.
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