Новый визуальный дизайн лаунчера и встроенных приложений

Улучшенный интерфейс для управления смартфоном одной рукой

Поддержка функции Always-on Display с 11 новыми циферблатами

Живые обои, меняющиеся в зависимости от времени суток

Шрифт OnePlus Sans с улучшенной читаемостью

Оптимизированный тёмный режим с возможностью включения и отключения через быстрые настройки

Три новые темы в режиме Zen, возможность поделиться настройками с друзьями

Автоматическое составление историй из фотографий и видео в галерее







Компания OnePlus выпустила обновление для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro. Они получили прошивку OxygenOS 11, созданную на основе стабильной сборки Android 11.OxygenOS 11 добавляет смартфонам оптимизированную тёмную тему оформления, живые обои, поддержку системного шрифта OnePlus Sans и несколько других нововведений.Что нового:OxygenOS 11 устанавливается на OnePlus 8 и 8 Pro с сохранением приложений, настроек и всех пользовательских данных. Обновление распространяется по Wi-Fi.Ранее OnePlus 8 и 8 Pro участвовали в программе бета-тестирования, им была доступна экспериментальная сборка OxygenOS 11 на базе Android 11 Developer Preview 3. В дальнейшем на обновление могут рассчитывать обладатели ещё нескольких моделей, в том числе OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 и OnePlus Nord.