OnePlus опубликовала тизер к презентации новой серии смартфонов в официальном твиттер-аккаунте для США, показала самую ожидаемую модель и назвала дату презентации. Ивент состоится 23 марта.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23.



Get notified: https://t.co/8HQZu9LLbl pic.twitter.com/fIajmlM2Lg — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) March 8, 2021

Компания представит как минимум два смартфона — OnePlus 9 и 9 Pro. Возможно, их будет три. Инсайдер Эван Бласс сообщал, что вместе с ними бренд покажет третье, доступное устройство.

9 Pro — самый ожидаемый смартфон. Есть вероятность, что он удивит революционной камерой, которая по качеству в несколько раз превзойдет предшественников. Она будет создана совместно с компанией Hasselblad, известным шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования.

Этот флагман и появился на тизере. Судя по нему, он получит четыре модуля основной камеры, они будут размещены на прямоугольной платформе.

Ранее были названы характеристики OnePlus 9 и 9 Pro, а также название доступной модели. Также есть вероятность выпуска первых смарт-часов компании. Их тендеры тоже были слиты в сеть.





