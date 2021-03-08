OnePlus опубликовала тизер к презентации новой серии смартфонов в официальном твиттер-аккаунте для США, показала самую ожидаемую модель и назвала дату презентации. Ивент состоится 23 марта. 

Компания представит как минимум два смартфона — OnePlus 9 и 9 Pro. Возможно, их будет три. Инсайдер Эван Бласс сообщал, что вместе с ними бренд покажет третье, доступное устройство. 

9 Pro — самый ожидаемый смартфон. Есть вероятность, что он удивит революционной камерой, которая по качеству в несколько раз превзойдет предшественников. Она будет создана совместно с компанией Hasselblad, известным шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования. 

Этот флагман и появился на тизере. Судя по нему, он получит четыре модуля основной камеры, они будут размещены на прямоугольной платформе. 

Ранее были названы характеристики OnePlus 9 и 9 Pro, а также название доступной модели. Также есть вероятность выпуска первых смарт-часов компании. Их тендеры тоже были слиты в сеть. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«На горизонте появляется кое-что новое». OnePlus анонсировала революционное устройство «На горизонте появляется кое-что новое». OnePlus анонсировала революционное устройство

Статистика: кто из производителей быстрее обновляет смартфоны до Android 11? Статистика: кто из производителей быстрее обновляет смартфоны до Android 11?

Стартап бывшего основателя OnePlus будет выпускать очень странные продукты Стартап бывшего основателя OnePlus будет выпускать очень странные продукты