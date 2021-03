OnePlus опубликовала тизер к презентации новой серии смартфонов в официальном твиттер-аккаунте для США, показала самую ожидаемую модель и назвала дату презентации. Ивент состоится 23 марта.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23.



Get notified: https://t.co/8HQZu9LLbl pic.twitter.com/fIajmlM2Lg