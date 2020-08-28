Когда-то компания OnePlus выпускала только флагманы, недавно зашла в сегмент середнячков, а теперь хочет попробовать себя в производстве дешёвых смартфонов. Её новинка будет стоить всего 200 долларов — на уровне самых доступных устройств.
Как сообщает Android Central, новый смартфон OnePlus будет называться Clover. Для удешевления производства в нём используется не OLED-матрица, а LCD с разрешением HD+, процессор Snapdragon 460 и тройная камера с относительно небольшим разрешением (13 + 2 + 2 Мп). Тем не менее, у этого смартфона есть сканер отпечатков пальцев и относительно много памяти — 4 ГБ оперативной и накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения (до сих пор слота microSD не было ни у одной модели OnePlus). Также сохранился 3,5-мм аудиовыход для подключения проводных наушников или колонок. Кроме того, OnePlus Clover будет обладать аккумулятором с впечатляющей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.
В бенчмарке Beekbench уже было замечено упоминание смартфона OnePlus Clover (само собой, с невыдающимися результатами). Это значит, что разработка смартфона уже завершена или близка к завершению, и скоро должен состояться его анонс. Когда это произойдёт, пока неизвестно.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru