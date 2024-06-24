OnePlus готовит ответ на iPad Pro. Появились первые подробности о самом мощном Android-планшете

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Китайский производитель гаджетов OnePlus поделился первыми тизерами будущего флагманского планшета OnePlus Pad Pro. Компания заявляет, что это будет самый мощный девайс в своём сегменте.На официальных постерах, опубликованных в Weibo, представлен планшет OnePlus Pad Pro, который внешне не сильно отличается от базового OnePlus Pad. Интересно, что девайс засветился в Geekbench с двумя разными чипами — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300+. Вполне вероятно, что чип будет зависеть от региона. К слову, это будет первый планшет на самом мощном процессоре Qualcomm на сегодняшний день.По данным инсайдеров, OnePlus Pad Pro получит 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.Официальный анонс OnePlus Pad Pro и других новинок бренда состоится уже 27 июня.