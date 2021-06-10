



Компания OnePlus представила смартфон OnePlus Nord CE 5G. Он стоит недорого, обладает поддержкой 5G (что понятно уже из названия) и оснащён начинкой, свойственной аппаратам средней ценовой категории.



В OnePlus Nord CE 5G установлен AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 750G со встроенным модемом 5G, модули Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.1, 3,5-мм аудиовыход и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки через порт USB Type-C.







Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а тыльная обладает датчиками с разрешением 64, 8 и 2 Мп. Одна из главных особенностей новинки — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев (что редко встречается вообще, а тем более в моделях такой ценовой категории). Смартфон работает на Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11.



В Европе версия OnePlus Nord CE 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем будет продаваться за 329 евро, а вариант в конфигурации 12 + 256 ГБ за 399 евро. В пересчёте на российскую валюту получается 28 800 и 34 900 рублей соответственно, но сколько он будет стоить в России, когда доберётся до нас, пока неизвестно.







