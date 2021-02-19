





В октябре прошлого года компания OnePlus представила линейку смартфонов среднего уровня. В этой заметке мы расскажем про Nord N10, который получил экран с частотой обновления 90 Гц, поддержку сетей пятого поколения и достойную квадрокамеру, разрешение основного датчика которой составляет 64 МП. Прямо сейчас его можно приобрести с привлекательной скидкой, промокодом на которую мы поделимся, но сначала расскажем подробнее об устройстве.OnePlus Nord N10 оснащается Full HD+ дисплеем с диагональю 6,49 дюйма и частотой обновления 90 Гц. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 690 со встроенным модемом 5G и 6 ГБ оперативной памяти. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает 322K баллов.Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой выстрой зарядки Warp Charge 30 Вт. Стоит отметить, что адаптер питания входит в комплект Nord N10. Смартфон оборудован сканером отпечатка пальца и модулем NFC, который можно использовать для бесконтактной оплаты.Система основной камеры состоит из четырех объективов: 64, 13, 2 и 2 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей. Что касается хранилища, OnePlus Nord N10 получил накопитель на 128 ГБ. Из коробки смартфон работает на Android 10 с фирменной оболочкой Oxygen OS 10.5. Стоит отметить наличие универсального слота, в который можно установить две симки и одну карту памяти microSD, а также 3,5-мм порта для подключения проводных наушников.