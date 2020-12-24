





Компания OnePlus решила подколоть Apple в твиттере и переманить пользователей iPhone к себе. Apple, конечно же, не ответила, зато Xiaomi не упустила возможность привлечь внимание к своей новой флагманской модели.Индийское подразделение OnePlus опубликовало фотографию нового флагманского смартфона OnePlus 8T, сопроводив её подписью «Выделяйся в мире яблок со смартфоном OnePlus». Спустя некоторое время индийский офис Xiaomi отреагировал на это твитом с фотографией своего смартфона Mi 10T Pro.Xiaomi обыграла используемый OnePlus слоган "Never Settle", который можно перевести как «не соглашайся на меньшее». Компания написала «Зачем соглашаться на меньшее, если есть больше? Новый год. Разрешение 108 Мп». Очевидно, что Xiaomi выставляет разрешение камеры в Mi 10T Pro в качестве преимущества над камерой в OnePlus 8T, которая делает лишь 48-мегапиксельные снимки.Было бы странно, если бы в разговор двух китайских компаний вмешалась Apple, которой, по всей видимости, было направлено изначальное сообщение. Вряд ли в твиттере можно подробно и убедительно разъяснить, что качество съёмки не всегда достигается высоким разрешением кадра.