OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition
Как и ожидалось, OnePlus официально выпустила смартфон 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition в Китае. Стоимость версии составляет 599 долларов, а доступна она будет только в одной конфигурации — 12/256 ГБ. Новинка уже открыта для предварительного заказа, а продажи начнутся 11 ноября.

Что касается характеристик, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition в точности повторяет оригинальный 8T. Новинка отличается дизайном и программным обеспечением.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition

Это уже не первая подобная коллаборация бренда. Ранее компания выпускала ограниченным тиражом OnePlus 5T Star Wars Limited Editon, OnePlus 6 Marvel Avengers Limited Edition и Oneplus 6T / 7T Pro McLaren Limited Edition. О международной доступности OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition пока ничего неизвестно. Есть вероятность, что новинка поступит в продажу только на территории Китая.
Ограниченная версия OnePlus 8T получила трехступенчатый дизайн. В верхней части расположено стеклянное «окошко» с массивом камер, на котором нанес текст «NETRUNNER EDITION», «2077» и «NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE». Средний сегмент выполнен из текстурированного стекла с тисненным логотипом OnePlus. В нижней части панели разместился карбоновый участок с логотипом Cyberpunk 2077 в фирменном желтом цвете.
Устройство поставляется с Android 11 и модифицированной оболочкой Oxygen OS в стиле игры. В комплекте имеется защитный чехол, адаптер для быстрой зарядки Warp Charge 65, USB-кабель и различный тематический мерч, среди которого карточки и стикеры.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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