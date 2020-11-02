Как и ожидалось, OnePlus официально выпустила смартфон 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition в Китае. Стоимость версии составляет 599 долларов, а доступна она будет только в одной конфигурации — 12/256 ГБ. Новинка уже открыта для предварительного заказа, а продажи начнутся 11 ноября.
Что касается характеристик, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition в точности повторяет оригинальный 8T. Новинка отличается дизайном и программным обеспечением.
Это уже не первая подобная коллаборация бренда. Ранее компания выпускала ограниченным тиражом OnePlus 5T Star Wars Limited Editon, OnePlus 6 Marvel Avengers Limited Edition и Oneplus 6T / 7T Pro McLaren Limited Edition. О международной доступности OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition пока ничего неизвестно. Есть вероятность, что новинка поступит в продажу только на территории Китая.
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