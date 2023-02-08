OnePlus представила свою первую механическую клавиатуру Keyboard 81 Pro. Это точная копия Keychron Q1 Pro

Китайский производитель гаджетов OnePlus представил свою первую механическую клавиатуру OnePlus Keyboard 81 Pro.Согласно официальному описанию, новая клавиатура OnePlus предлагает уникальный дизайн с кастомными колпачками клавиш, изготовленными из запатентованного термопластичного эластомера, механические переключатели собственной разработки, RGB-подсветку и алюминиевый корпус. В ней используется 75%-компоновка из 81 клавиши (без цифрового блока).Кроме того, OnePlus Keyboard 81 Pro — полностью программируемое устройство ввода, под которое можно написать собственную прошивку с макросами. По сути, это точная копия популярной клавиатуры Keychron Q1 Pro, но с логотипом OnePlus.Новинка также поддерживает два режима подключения — по кабелю USB Type-C и через Bluetooth 5.1. Встроенная батарея ёмкостью 4000 мАч может проработать до 100 часов при минимальной яркости.Новая клавиатура OnePlus Keyboard 81 Pro поступит в продажу в апреле. К сожалению, производитель пока не раскрывает её стоимость, но, учитывая ценник Keychron Q1 Pro в $199, можно предположить приблизительную цену.