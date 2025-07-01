OnePlus рискует повторить незавидную судьбу Huawei

Американские власти проверяют OnePlus на чрезмерную лояльность Коммунистической партии и спецслужбам Китая. Инициатива в Конгрессе США требует расследования деятельности китайского производителя смартфонов OnePlus. Члены Палаты представителей от обеих ведущих партий — республиканец Джон Муленар и демократ Раджа Кришнамурти — выразили озабоченность потенциальными рисками безопасности пользователей устройств OnePlus, официально продающихся крупными американскими ритейлерами.
Предварительные данные, по словам конгрессменов, указывают на тревожную практику: устройства OnePlus потенциально способны в фоновом режиме собирать и отправлять на серверы в Китай значительные объёмы пользовательских данных, включая особо чувствительную информацию. Это якобы происходит без согласия владельцев гаджетов.
В запросе содержится требование к Министерству торговли провести детальный анализ, который должен установить конкретные типы данных, собираемых OnePlus без ведома пользователей. Особый акцент делается на необходимость проверить факты передачи конфиденциальной личной информации и, что вызывает особые опасения, возможное создание и отправку скриншотов с устройств пользователей.
Ранее из-за подобных опасений в США были запрещены продажи смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei. Это произошло на фоне роста популярности продукции Huawei: в 2020 году эта компания начала обгонять Apple и Samsung по рыночной доле в США, многие американцы предпочитали покупать её устройства, поскольку в сравнении с iPhone они были значительно дешевле и предлагали гораздо более привлекательные параметры. В США напрямую против Huawei были введены санкции, которые действуют до сих пор. Из-за этих санкций компания не может закупать компоненты, в которых используются американские технологии (например, процессоры и модемы Qualcomm), а также устанавливать Android на свои смартфоны и планшеты. Huawei использует чипы собственной разработки и самостоятельно разработанную операционную систему HarmonyOS. Не исключено, что в отношении OnePlus могут быть введены те же ограничения, что негативно отразится на финансовых показателях этой компании.