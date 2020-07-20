Компания OnePlus планирует выпустить новую модель по-настоящему беспроводных наушников. Информацию о них раскрыл журналист Макс Вайнбах.
Наушники получат лаконичное название Buds и сильно похожи на аналогичный аксессуар от компании Vivo. Что неудивительно, ведь оба эти бренда входят в холдинг BBK, поэтому охотно делятся друг с другом своими разработками (а над некоторыми продуктами трудятся совместно).
OnePlus выпустит наушники в нескольких цветах: помимо традиционных белого и чёрного будет бирюзовый. Дизайн наушников во многом напоминает AirPods от Apple, но есть и отличия — например, плоская платформа на корпусе для тактильного управления воспроизведением музыки.
Время автономной работы OnePlus Buds от одного заряда составляет 7 часов, а при зарядке от чехла до 30 часов. При сопряжении со смартфонами бренда OnePlus у этих наушников раскрываются эксклюзивные возможности, в том числе быстрое подключение и почти нулевая задержка звука, что должно понравиться геймерам.
Презентация этих наушников, по слухам, должна состояться 21 июля. Ожидается, что они будут стоить дешевле 100 долларов. Тогда же OnePlus представит недорогой смартфон OnePlus Nord, который будет стоить 399 долларов (как оригинальная модель OnePlus One несколько лет назад).
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